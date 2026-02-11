Пользователь форума Reddit поделился любопытной находкой в ​​сообществе DIY — оперативная память на 64 ГБ, монитор Samsung, процессор Intel i7 10-го поколения и материнская плата ASUS.

Сейчас непростые времена для энтузиастов сообщества DIY (аббревиатура от Do It Yourself — «сделай сам»), которые самостоятельно ремонтируют и собирают из различных комплектующих технику и устройства. Из-за бума ИИ цены на оперативную память резко выросли за последние месяцы. В 2023 году цены были на самом низком уровне, и фирмы сократили производство. Затем компании начали строить центры обработки данных для ИИ, и цены резко взлетели. Тенденция продолжается: по данным Counterpoint Research, цены на оперативную память выросли на 90 процентов с начала года. Поэтому многие энтузиасты ищут комплектующие в самых необычных местах. Источник: скриншот поста пользователя ringosbigfuckingnose / Reddit В понедельник, 9 февраля, пользователь Reddit сообщил о своей находке на свалке электронных отходов: среди прочего он обнаружил NAS Drobo с 5 отсеками для дисков и 64 ГБ оперативной памяти DDR4. Источник: скриншот поста пользователя ringosbigfuckingnose / RedditDrobo 5N — это сетевая система хранения данных, позволяющая быстро устанавливать и заменять различные жесткие диски разной емкости. Она считается очень удобной в использовании и популярна среди домашних пользователей. Система позволяет использовать разные жесткие диски одновременно. Внутри находился комплект оперативной памяти Corsair Vengeance RGB объемом 64 ГБ, состоящий из двух отдельных модулей по 32 ГБ. Источник: скриншот поста пользователя ringosbigfuckingnose / Reddit

По данным Windows Central, б/у комплект оперативной памяти в настоящее время стоит около 500 долларов. Пользователь Reddit под ником ringosbigfuckingnose был поражен и поделился своими находками в сети. Он назвал это «крупным обновлением» для своего компьютера. Ранее он использовал 16 ГБ оперативной памяти с частотой 2133 МГц.

Его пост привлёк внимание сообщества PC Master Race: другие пользователи комментировали находку фразами вроде «64 ГБ оперативной памяти – можете выходить на пенсию прямо сейчас!» или «Выбрасывать оперативную память в мусор в нынешних экономических условиях — это безумие». Другие делились предметами, которые они нашли, помеченными как «электронный мусор», на подобных свалках. Источник: скриншот поста пользователя ringosbigfuckingnose / RedditПомимо Drobo с оперативной памятью, ringosbigfuckingnose также нашёл монитор Samsung, процессор Intel i7 10-го поколения и материнскую плату ASUS.

По словам пользователя Reddit, все это находилось в контейнере для сбора электронных отходов в городе с населением 8000 человек. Он регулярно посещает эти места и часто находит интересные комплектующие, которые может использовать для своих проектов.

Эксперты подсчитали, что перерабатывается менее четверти выброшенных электронных компонентов. К 2030 году объем электронных отходов в мире может достичь 82 миллионов тонн. Пользователь Reddit демонстрирует, насколько печально, когда такое количество ценной электроники просто уничтожается.

Кстати, наибольшее количество электронных отходов образуется в Европе — 16,2 килограмма на душу населения в год, — однако, по оценкам аналитиков рынка, в Европе также самый высокий уровень переработки — 42,8 процента.