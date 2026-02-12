Компания объявила дату своего мероприятия Galaxy Unpacked 2026. Ожидается появление нового ИИ от Samsung.

Samsung официально подтвердила, что мероприятие Galaxy Unpacked состоится 25 февраля. Как указано в анонсе, будет представлена новая серия S. Речь идёт о грядущем поколении смартфонов Galaxy S26. Мероприятие состоится примерно за неделю до Mobile World Congress, крупнейшей и важнейшей в мире выставки мобильной связи. Samsung, вероятно, также представит там свои новые телефоны.

Изображение: нейросеть freepikНеудивительно, что значительная часть инноваций, вероятно, будет связана с искусственным интеллектом. Появление Galaxy AI от Samsung — это, по сути, единственная конкретная информация, которую компания раскрывает в видео: &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Согласно сообщениям, новые устройства, как ожидается, не будут существенно отличаться от своих предшественников в плане аппаратной части. Предполагается лишь несколько незначительных изменений в дизайне и внутренних компонентах. Тизерные видеоролики предполагают, что Samsung сделает особый акцент на зуме камеры и возможностях съемки в условиях низкой освещенности.

Можно предположить, что функции камеры будут основаны на искусственном интеллекте, или, по крайней мере, будут рекламироваться как таковые. Что касается программного обеспечения, то важным нововведением может стать возвращение голосового помощника Bixby. Это решение может привести к его возрождению с использованием функций ИИ.

Планируемые цены на Galaxy S26 неизвестны. Хотя многие утечки предполагают, что они будут аналогичны ценам на запуск S25, некоторые намеки указывают на существенное повышение стоимости.