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Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов

Каждая мелочь имеет значение, когда за ними скрываются планы гигантов индустрии. Там, где хаос виден снаружи, внутри рождаются великие перемены.
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Офис Фила Спенсера — это рекламное лицо Xbox. Его регулярно используют для продвижения идей, инсинуаций и намёков. За последние пять лет маленький кабинет стал значительно больше, чем просто кабинетом — это первое место для утечек важной информации. Статуэтки, коробочки, фигурки — мастерство рекламы от президента Xbox шагнуло далеко вперёд и люди не успевают уловить все намёки, что роятся в головах представителей Microsoft.

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Дисклеймер

Материал не претендует на истину в последней инстанции: всё, что в нём упоминается, основано исключительно на наблюдениях со стороны и не является официальной информацией. В тексте используются фотографии для наглядности, на основе которых делаются выводы. Стоит отметить, что фотографии с участием руководителя крупной корпорации не создаются спонтанно — над ними работают десятки специалистов различных направлений. То же самое касается видеоматериалов, интервью и прочего контента.

Вес слов ведущих SEO, а также их имидж — это результат кропотливой работы, которая способна влиять на котировки акций. Даже символическое колебание в 1% для Microsoft эквивалентно $30 млрд, что для простых людей кажется чем-то невероятным. В таких ситуациях не бывает случайностей или непродуманных действий.

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Офис Фила Спенсера

Тут стоит сделать небольшую оговорку: мне доподлинно неизвестно, где Филимон работает и наслаждается печеньками. В данном случае речь идёт о месте, откуда глава игрового подразделения Microsoft раздаёт интервью и взаимодействует с прессой. Именно это пространство чаще всего мелькает на заднем плане в различных новостных сюжетах.

Почему этот вопрос важен и почему мы обсуждаем его сейчас? Всё просто — примерно половина всех громких заголовков берёт начало именно из этого офиса и разносится по всему миру. Именно здесь Xbox раскрывает большую часть утечек и другой полезной информации. Полка на заднем фоне — это настоящая кладезь подсказок, заставляющий задуматься о происходящем в глубинах консольной индустрии. Сакральное место, овеянное легендами.

Чтобы не ходить вокруг да около, напомню, что отсюда мир узнал о существовании:

  • О младшей игровой консоли Xbox series S; 
  • О проекте Key stone и облачных играх;
  • Статуэтка Людуса и сотрудничество с Хидэо Кодзима;
  • О различных лимитированных устройствах;
  • Подтверждение слухов о покупке Zenimax;
  • Консоль Nintendo Switch и другие портативки;

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 По словам Джеффа Грабба каждая деталь имеет значение и там нет случайных вещей.

Неправильный ракурс в офисе Фила Спенсера

Всю рекламную эпопею можно разделить на несколько этапов, а по ним полностью отследить жизнедеятельность игрового подразделения Microsoft.

Времена Майора Нельсона

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Многие современные геймеры уже не помнят этого персонажа и не понимают, о ком идёт речь. С 2007 по 2015 год главным лицом Xbox был Ларри Хриб. Именно он вёл подкасты, давал интервью и активно занимался медийной деятельностью, выступая как основное публичное лицо бренда.

Огромный офис, наполненный разнообразными гаджетами, регулярно появлялся в новостных заголовках. Поток гостей, душевные беседы, интервью, детали и прочие «ништячки» были привычным делом.

Однако примерно в 2018 году роскошь отправили под нож, а весь PR-отдел выдворили на мороз с позором. Именно с этого момента звезда весельчака начала угасать.

Доковидный период Xbox

Большинство интервью проходило в офисе PR-отдела. Там появилась задняя стенка с различными гаджетами, которые аккуратно подчеркивали и ставили в центр композиции. Её используют и сейчас, но очень редко.


Период пандемии

Филимон активно работает из дома, и все видео записываются из гостиной или рабочего кабинета. Ничего особенного, если не считать фейла с анонсом новой консоли. Её засунули туда, где она быть не должна и никто этого не заметил. Ох, уж эти "впихиватели". Главное лицо второй игровой платформы наслаждается свободой и работает на своё удовольствие. Никто не давит на психику и человек выкладывается на все 117%.

Постковидный период и море обещаний

В этот период активно идет маркетинговая кампания и главный SEO от Xbox раздаёт интервью всем и каждому. Подавляющее большинство подкастов записываются именно в том самом кабинете. Всё изучено под микроскопом, каждая деталь проанализирована до миллиметра.

В сети много разборов с различными комментариями. Люди любят загадки. Геймеры любят сюрпризы. Нет ничего, что могло бы сравнится с длинными роликами, где разбираются изменения в стеллажах.  

Наступил 2025 год и серьезные перемены

25 января сего года вышло очередное интервью от архимага воды и с ним новая порция намёков и интерпретаций... Точнее, народ сказал: "Воу-воу-воу, Фил, полегче, мы к этому не были готовы". Это скриншот последнего выступления. Точное название для поиска — "Microsoft Gaming CEO, Phil Spencer on his legacy and the future of gaming".


На первый взгляд может показаться, что ничего не изменилось. Но перемены колоссальные. Для начала стоит обратить внимание на дешёвый гипсокартон и щели, которые не скрывают бетонную несущую колонну. Да, этой колонны раньше не было. И здесь чётко видно, что это другое помещение и оно значительно меньше той комнатушки, что была раньше. Напомню, что речь идёт о президенте игрового подразделения, которому выдали кабинет с убогим ремонтом.

Теперь обратим внимание на фигурки, стоящие на стеллажах. Особенно это заметно на подарке от Хидео Кодзимы. Они расставлены в беспорядке. Их поставили там же, где и раньше, но не отцентрировали. То есть, их не расставляли с любовью и заботой, а просто поставили, как пришлось. На скриншоте трудно определить масштаб, но на видео хорошо видно, что они расставлены в хаосе. Всем было фиолетово, что легендарная статуэтка Людуса смотрит в стену, а не на камеру или на входящих в кабинет.


Размеры комнаты уменьшились вдвое. Помимо того, что Филимон теперь стоит перед камерой, а не сидит, за его головой висят картины со стеклянным покрытием, и по отражениям видно, что окно находится в лучшем случае в 1,5 метрах от них.

Я слышал, что глава игрового подразделения каждый день заходит на Xbox и запускает некоторые проекты. Интересно, где в этом помещении можно разместить телевизор с консолью, чтобы с минимальным комфортом исполнять свои прямые обязанности?

Топ 5 главных провалов консолей Xbox

За четыре последних года Фил спенсер наплодил столько косяков, что и коту в марте не снилось. Вот наиболее заметные из них:

  • Переплата за Актиблиз почти $50 млрд живых денег;
  • Отсутствие договоренности с PlayStation. Бобби Котик забирал себе 90% выручки, но помогал продвигать консоль. Сейчас Филимон забирает только 70% и вся реклама летит в пустоту;
  • Платформодержатели не поддержали Xbox Game Pass и не пустили конкурента в свой огород, а без них он обречен;
  • Крупные издатели не поддержали Xbox Game Pass, так как прямые продажи приносят больше денег;
  • Потеря репутации с несколькими крупными провалами от внутренних студий;

Положить все яйца в одну корзину под названием Xbox Game Pass, уронить её несколько раз подряд, а потом заявить, что консоли не важны, играйте, где вам удобнее. Консоли Xbox опустились на самое дно, а за ними идет и глава игрового подразделения.


Послесловие

Это наказание или обыденность? Трудно ответить, но беспорядок и странные перемены говорят о понижении статуса руководителя игрового подразделения в глазах высшего руководства. От масштабного рекламного отдела до комнатушки под лестницей — и всё ради чего? Экономия должна быть экономной или за этим стоит что-то большее? Без явных комментариев всё остаётся лишь на уровне слухов и догадок. Упадок Xbox или переезд в новый офис, и это лишь временное жильё? Узнаем через пару месяцев...

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