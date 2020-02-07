Если вы думаете о наиболее популярных товарах на AliExpress, то этот пост определенно вам поможет. Это коллекция бестселлеров и новинок 2019 года, которые вам наверняка понравятся и в 2020 году.





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Яркий светящийся коврик для мыши Gaming Mouse LED – от 7,92$

Это большой коврик для мыши RGB со встроенным светодиодным освещением. Идеальный выбор для любителей игр. Это лучшая альтернатива обычному коврику для мыши. Он имеет кнопку управления освещением, и вы можете выбирать огни на свой вкус.

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Организация кабелей ПК является универсальной проблемой. Каждый хочет избавиться от этого. Даже использование ноутбука уменьшило количество кабелей, но, тем не менее, стол полон кабелей. Этот гаджет будет полезен для организации кабелей на вашем рабочем столе. Это силиконовый зажим, который не только помогает вам собрать кабели, но также удерживает их и предотвращает падение. Этот гаджет одинаково полезен для вашего стола, ноутбука, мобильного телефона и автомобиля.

Многопортовый USB-концентратор 9 в 1 – от 35,90$

Это устройство 9 в 1, которое поддерживает все типы входных данных для вашего ноутбука или компьютера. Он поддерживает дисплей 4K HD через порт HDMI, 1000 Мбит / с через RJ45, 3 порта USB 3.0, порты для SD и TF-карты, 3,5-мм аудиоразъем и USB-порт Type-C. Это означает, что почти все типы портов доступны в этом устройстве.

Беспроводной ретранслятор WIFI Extender 300 Мбит / с – от 8,87$

Интернет стал постоянной потребностью в современном мире. Сегодня нам нужны мощные интернет-сигналы в каждом уголке наших домов, магазинов и офисов. Обычно мы устанавливаем Wi-Fi-маршрутизаторы для отправки сигналов, но в некоторых местах уровень сигнала слабый. Чтобы увеличит скорость передачи данных в этих местах можно использовать этот ретранслятор Wi-Fi. Он поддерживает скорость до 300 Мбит / с. Не требует никакого программирования. Просто подключите шнур питания и наслаждайтесь мощным сигналом интернета.

Приемник и передатчик Bluetooth 5.0 «3 в 1» - от 2,94$

Bluetooth-соединение очень важно сегодня, потому что большинство устройств поставляются со встроенной функцией Bluetooth. Но если ваше устройство не имеет функции Bluetooth, принесите этот передатчик и приемник Bluetooth 5.0 «3 в 1». Подходит как для вашего компьютера, так и для автомобиля. Он может передавать и принимать сигнал Bluetooth, в то время как другой передатчик работает только как передатчик или приемник. Кроме того, он имеет двойной 3,5-мм аудиоразъем для прямого подключения телевизора или других аудиоустройств.

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Вакуумный портативный охлаждающий вентилятор для ноутбука – 8,92$

Нагревание вредно для ноутбука и снижает его производительность. Это уникальный вакуумный вентилятор, специально разработанный для ноутбуков. Под давлением потока воздуха турбины он извлекает горячий воздух из работающей системы. Четыре вида вентиляционных разъемов совместимы со всеми типами выходов ноутбуков. У него суперсильная присоска, и его легче закрепить на ноутбуке. Это один из лучших охлаждающих вентиляторов для ноутбуков на Aliexpress.

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Бестселлер среди портативных ЖК-мониторов HD на AliExpress. Подходит и совместим со всеми смартфонами, настольными компьютерами и ноутбуками. Если вы любитель игр или вам нужен дополнительный экран для работы в офисе, этот удивительный гаджет станет лучшим выбором. Монитор имеет ультратонкий дизайн, 1080P HD дисплей и широкий угол обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Лучший помощник для геймеров и видеоредакторов.

Цифровой графический планшет для рисования для Windows и MAC – 29,19$

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Лучший представитель цифровых графических планшетов на AliExpress, который подходит и совместим с операционными системами Android, IOS, Windows и Mac. Этот удивительный гаджет совместим с большинством программного обеспечения для рисования, например, Adobe Photoshop, Lightroom, Sketchbook Pro, Illustrator, Clip Studio, Manga Studio, CorelPainter, FireAlpaca, OpenCanvas, Paint Tool Sai2, Krita и т. д. Этот удивительный компьютерный гаджет предоставит вам свободу редактирования или игр, создания рисунков или художественной работы.

USB-подогреватель для напитков – 1,33$

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Если вы много часов работаете перед компьютером или ноутбуком и обычно забываете выпить свой горячий кофе, то этот удивительный гаджет идеально подойдет вам, потому что он будет поддерживать вашу чашку кофе, чая или любого другого напитка в подогретом состоянии. Он питается от порта USB, что означает, что вы всегда можете его использовать во время работы на компьютере.

Шуточный регулируемый светодиодный светильник USB для компьютера – 2,59$

Работать ночью, не мешая другим, теперь можно с этим маленьким, забавным и удивительным светодиодным светильником. Иногда мы работаем допоздна, и некоторые члены семьи, друзья или соседи по комнате пытаются спать, но не могут из-за света. Вы не можете выключить свет, потому что работаете и нуждаетесь в нем. Используйте этот гаджет, который может получать питание от USB-порта вашего ПК, и будет давать свет только вам и не мешать другим.