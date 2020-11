Оглавление

Вступление

Если вынести за скобки существование Nintendo Switch, то в ноябре произойдет долгожданный переход на девятое поколение консолей. PlayStation 5 и Xbox Series X/S уже где-то на пути в магазины, и новая эпоха вот-вот начнется. На прилавках компанию им составят очередные Call of Duty, Assassin’s Creed и «Человек-паук», ремейк Demon’s Souls и ворох любопытных проектов калибром поменьше. А Cyberpunk 2077 пока не составит, ха-ха!

Во что поиграть в конце осени? Ответы – в нашей традиционной статье.

Dirt 5

Жанр Гонки Разработчик Codemasters Издатель Codemasters Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 6 ноября 2020 года

Серия Dirt запустилась в 2007 году, продолжая дело одной из лучших линеек раллийных симуляторов – Colin McRae Rally. Постепенно она обретала все более аркадные черты, стремясь стать доступнее, и Codemasters даже пришлось разделить ее на две ветви. Dirt Rally сосредоточилась на более «хардкорных» гонках, ближе к стилю предков, а основная Dirt, напротив, пошла путем расширения аудитории ценой реалистичности. Dirt 5 не исключение.

«Пятерка» достаточно лояльна к лихачам, не слишком строго наказывает за неуклюжие заносы и резкие повороты, а еще в ней хороший виртуальный помощник. В то же время разницу между автомобилями разных классов нельзя не заметить: внедорожники, раллийные болиды, сверхлегкие машины – все ведут себя по-особенному. На основе этого и выстраивается сложность: маломощные «тачки» едут более предсказуемо и подходят новичкам, техника посолиднее может преподносить сюрпризы и подвластна скорее опытным гонщикам.

Свою лепту вносят и трассы в разных регионах. Авторы проведут нам экскурсию по трекам в Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке, Кейптауне и еще семи локациях – каждая с характерным оформлением. В копилку впечатлений свой вклад внесут динамическая смена погоды, а также чередование сезонов (нечто подобное мы видели в Forza Horizon 4, например). Конечно, не стоит ждать, что, скажем, Аризону завалит снегом, но вполне естественно, если где-то в Норвегии замерзнет речка, давая нам возможность покататься по ее поверхности. А уж про влияние внезапного интенсивного дождя на любую трассу и говорить не стоит.

Изучать пейзажи Dirt 5 можно будет в целом ворохе режимов, как многопользовательских, так и одиночных. Главной будет «Карьера» – набор гонок по различным правилам, причем принуждать проходить их всех последовательно никто не станет: любите только ралли – ну и пожалуйста. Всего запланировано около 130 заездов в восьми категориях, и идти к чемпионству разрешат, помимо прочего, в кооперативе перед одним экраном. Что ж, для старта нового консольного поколения – неплохой вариант.

Assassin’s Creed: Valhalla

Жанр Экшен/RPG Разработчик 13 студий Ubisoft Издатель Ubisoft Entertainment Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 10 ноября 2020 года

Когда Ubisoft в последний раз отказалась следовать традиционному ежегодному плану по выпуску Assassin’s Creed, мы получили Origins – возможно, самую революционную часть, благодаря которой серия из «песочницы» про стелс и паркур превратилась в почти полноценную RPG. Valhalla, конечно, не станет прорывом и концепцию менять не намерена, но пока выглядит самой амбициозной игрой под известной маркой.

На дворе девятый век, на территорию Англии организует вторжение целое полчище викингов. Среди них Эйвор – то женщина, то мужчина (буквально: пол можно менять по ходу повествования), основатель собственного поселения на чужбине. Именно с этой базы герой будет вести захватническую деятельность на британских землях: например, помогать другим фракциям свергнуть действующего короля и посадить на престол марионетку. Развитие своей деревни также станет важным занятием – тут пригодится сбор ресурсов. Не стоит обделять вниманием и драккар, на котором викинг будет ходить по морским просторам: на него позволят набрать команду c определенными навыками.



Assassin’s Creed: Valhalla явно тяготеет к «Ведьмаку»: это видно и по пейзажам, когда Эйвор гонит лошадь по лугам и полям навстречу закату, и по структуре второстепенных миссий. Ubisoft старается подать квесты максимально нестандартно, временами начиная дурачиться, рассыпает по огромной карте «точки интереса» с мини-историями, пытается оживить мир случайными событиями. Да и решением проблем вместо более скрытных методов все чаще становится ближний бой, благо герой и владеет спецударами, и размахивает парой топоров одновременно. Особенно подобные навыки пригодятся при осаде крепостей и набегах на вражеские поселения: врагов уйма, да еще и «босс» так и норовит усложнить задачу, натравив на нас верного волкодава или подготовив иной сюрприз.

В свободное от драк время Эйвор тоже находит, чем себя увлечь. Как насчет флютинга – скандинавского аналога рэп-баттла, по итогам которого у нас растет красноречие? Или скоростного распития меда? Возможно, по вкусу придется рыбалка? Assassin’s Creed традиционно богата на занятия. Осталось понять, при чем тут тамплиеры и ассасины, а также сделать ставку, на каком часу мы все-таки воскликнем: «Что ж, в такую игру я уже несколько раз играл!»

XIII

Жанр Шутер Разработчик PlayMagic Издатель Microids Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 10 ноября 2020 года

Выход шутера XIII за авторством тогда еще Ubi Soft Paris Studios был одним из самых ожидаемых событий 2003 года, однако в итоге вряд ли многих обрадовал. Комиксовый эффект cel-shading и оформление в целом были главной фишкой игры, но выяснилось, что, кроме этого, отметить особо нечего. Более того, средненький заскриптованный шутер обрывал повествование на полуслове и оставлял в ожидании сиквела, которому не суждено было случиться. Поэтому сам факт создания ремейка удивителен: все же обычно такой чести удостаиваются хиты, устаревшие скорее технически, чем морально.

Разработчики не стали кардинально менять сюжет. Главный герой очухивается на нью-йоркском берегу без памяти, зато с татуировкой в виде XIII и ключом от банковской ячейки. Вскоре он узнает, что по его душу идут агенты ФБР и банда наемников – ведь мужчина якобы виновен в убийстве президента США. Вокруг бедолаги закручивается натуральный шпионский боевик с базами субмарин, вертолетными дуэлями и перестрелками под водой.

Гораздо больше сил PlayMagic потратила на геймплей: переработала баллистику, чтобы «Магнум» бахал как «Магнум», а не игрушечный револьвер, добавила ныне привычные механики (прицеливание, спринт), подкрутила ИИ. Линейность уровней никто «лечить», разумеется, не стал, но втиснуть в узкие коридоры военных баз приличный шутер – уже неплохое дельце. Тем более «под капотом» XIII не Unreal Engine 2, который скверно работал еще в 2003-м, а привычный Unity.

Большое достижение авторов заключается в том, что им удалось перенести из оригинала музыкальные композиции и голоса. И если Дэвид Духовны, честно говоря, с ленцой отнесся к озвучиванию главного героя, то уж музыка была подобрана на славу. Значит, поностальгировать по давно ушедшим денькам наверняка выйдет, а вот зацепит ли проект чем-то еще, пока не до конца понятно.

Yakuza: Like a Dragon

Жанр Экшен/RPG Разработчик Ryu ga Gotoku Studio Издатель Sega Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One/Series Дата выхода 10 ноября 2020 года

Седьмая номерная Ryu ga Gotoku (так в Японии именуют Yakuza) на родине вышла еще в начале года и стала первой без участия Кадзумы Кирю – главного героя серии. Выпуская игру на Западе, авторы решили использовать момент и выбросить цифру из названия, чтобы завлечь аудиторию пошире. Впрочем, небольшой маркетинговый трюк не единственная причина, почему Yakuza: Like a Dragon стоит считать революционным выпуском.

История написана вполне в духе прежних частей: Итибан Касуга берет на себя грехи своего клана, надолго садится в тюрьму, а после выхода обнаруживает, что и ждать-то его давно некому – товарищей перебил человек, которого он раньше уважал. Мужчина встает на путь отмщения, заручившись поддержкой нескольких сомнительных социальных элементов, включая изгнанного с работы полицейского и бездомную. По традиции, Касугу ждут масса странных знакомств, жесткие мафиозные разборки и вагон мини-игр (куда без караоке!) на улицах выдуманного квартала Йокогамы.



А вот что действительно в диковинку и огорчило половину фанатов, так это боевая система. Вместо давно знакомого мордобоя с разбрасыванием мусорных баков и велосипедов нас встречает пошаговая тактика, в которой наш отряд дерется с нарочито гротескными противниками. У бойцов есть оружие, «броня», аксессуары, влияющие на сражение; они владеют подобием магических атак, умеют призывать на помощь различных существ вроде рыбы, спасенной с чьей-то тарелки, и обладают разными навыками в зависимости от класса (точнее, профессии). По демо-версии легко сделать вывод, что чудная система на удивление хорошо вписалась в игру.

Yakuza: Like a Dragon, за вычетом битв, похожа на типичную часть серии: взбалмошную, интересно написанную, способную засосать на пару десятков часов прорвой развлечений. Пошаговые бои при этом могут сыграть неожиданно позитивную роль – запас прочности у них вроде бы немалый, в то время как в старом формате избиение уличных хулиганов утомляло на полпути. Кто знает, вдруг благодаря неоднозначному решению у Yakuza откроется второе дыхание?

Demon’s Souls

Жанр Экшен/RPG Разработчик Bluepoint Games, SIE Japan Studio Издатель Sony Interactive Entertainment Платформы PlayStation 5 Дата выхода 12 ноября 2020 года

Встречайте первый PS5-эксклюзив! Правда, ситуация с ним крайне противоречивая. Во-первых, это ремейк игры с позапрошлого поколения консолей. Во-вторых, издатель умудрился сначала «засветить» предстоящий выход проекта на компьютерах, а затем от него откреститься. В-третьих, Sony с ходу пообещала, что прикрутит трассировку лучей, а разработчики, напротив, сообщили, что ресурсы ограничены, и рейтрейсинга ждать не стоит. Сплошные подвохи!

Впрочем, это не отменяет того факта, что Demon’s Souls похожа на отличный проект. Главное, что намерены сделать авторы, – добиться ее стабильной работы. Помимо того, что оригинал сам по себе был рассчитан на крепких духом людей, так еще и проблемы с частотой кадров изрядно добавляли мучений. Теперь и движения героя, и анимация чудищ должны стать плавнее, показатель fps – стабильнее, и сложность останется в том виде, в каком ее хотят представить авторы, а не искаженной техническими нюансами.

При этом не стоит ждать полной реплики исходника в плане дизайна карт, геймплея. Новые возможности позволили авторам немного перекроить различные локации на свой вкус, добавив множество визуальных эффектов и геометрических нюансов, изменив расположение врагов, так что вряд ли знатоки первой Demon’s Souls тут с закрытыми глазами смогут преодолеть путь до развязки. Естественно, перемены ждут и баланс.

Bluepoint Games неохотно рассказывает о том, что у нее получилось, но больших сомнений в том, что она способна сделать ремейк консольной игры так, как мало кто другой, нет. Компания два года назад выпустила образцово переделанную Shadow of the Colossus, много лет занималась ремастерами хитов (от God of War Collection до Uncharted: The Nathan Drake Collection) и явно неплохо понимает, как все устроено. Учитывая, что Demon’s Souls требует филигранной осторожности в работе, любопытно увидеть результат.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Жанр Экшен Разработчик Insomniac Games Издатель Sony Interactive Entertainment Платформы PlayStation 4/5 Дата выхода 12 ноября 2020 года

Новая Marvel’s Spider-Man – разумный выбор для стартовой линейки PlayStation 5. Оригинал получил хороший рейтинг среди игроков и в прессе (хотя я не вполне согласен), одно из ключевых достоинств проекта – графика – удачно ложится на лозунги про «некстген», герой популярен, а правила игры легко объяснить. И то, что Miles Morales не полноценный сиквел, а самостоятельное дополнение в старых традициях, ничуть не портит картину.

Темнокожий паренек, потерявший отца в хите двухлетней давности и обретший навыки Человека-паука, вышел в аддоне на первый план. Питер Паркер отправляется на рождественские каникулы, оставляя своего протеже беречь покой Нью-Йорка. Естественно, все идет наперекосяк, когда энергетическая корпорация и банда наемников устраивают на улицах города разборки. Майлзу предстоит решить их конфликт, а заодно откликнуться на многочисленные просьбы граждан о наказании воришек и отлову сбежавших котов.



Принципы геймплея мало изменились с 2018-го: мы по-прежнему парим над «Большим яблоком», мутузим толпы хулиганов, уворачиваясь под сигналы паучьего чутья и контратакуя, отвлекаемся на побочные дела и смотрим симпатичные ролики на движке. Сражаться стало проще благодаря тому, что Моралес умеет ненадолго включать невидимость и использует электричество для специальных атак. Особенно новые способности пригодятся в стычках с самыми крепкими противниками – жаль, полноценный «босс» лишь один. В то же время журналисты отмечают, что даже дополнительные навыки не сильно выручают боевую систему – она по-прежнему достаточно монотонна.

Зато с технической стороной проблем нет. На PlayStation 5 зимний Нью-Йорк за счет трассировки лучей выглядит отлично, отражения, пускай не очень высокого качества, на каждом шагу. Хорошо себя проявляет и SSD – загрузки очень быстрые, что радует после утомительных переездов на метро в оригинале. Кстати, покупатели Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition смогут пройти основную игру в обновленном виде, с поддержкой 4K/60fps и технологий геймада Dualsense.

Godfall

Жанр Слэшер Разработчик Counterplay Games Издатель Gearbox Software Платформы PC, PlayStation 5 Дата выхода 12 ноября 2020 года

Godfall в числе первых была анонсирована для PlayStation 5, а заодно решила заглянуть и на PC. В стартовой линейке консоли Sony это один из самых неоднозначных проектов: опыт авторов вызывает большие вопросы (за плечами – пошаговая тактика Duelyst), от самой игры веет «категорией B», да и разрекламированный авторами жанр looter-slasher не внушает трепета.

Суть в том, что Godfall пытается объединить облегченный вариант Dark Souls с Borderlands, ориентированной на сбор имущества. Сражения от третьего лица потребуют считывать анимации противников (от бронированных жуков до здоровенных оркоподобных мутантов), своевременно парировать удары и контратаковать, не забывая уворачиваться от особо опасных затрещин. В награду – тонны скарба вроде элементов экипировки, фрагментов особой брони, оружия, легендарных предметов. Причем для тех, кто хочет добыть награду поценнее, предусмотрены миссии повышенной сложности.

Собирать блестящие вещички мы будем в роли одного из последних представителей рыцарского ордена, чья задача – остановить апокалипсис. Мир Эперион необычен и состоит из нескольких реальностей, привязанных к природным явлениям: огню, воде, воздуху и так далее. В качестве одного из источников вдохновения Counterplay Games называет цикл «Основание» Айзека Азимова, но уповать на серьезную проработку сюжета не стоит.

Несмотря на то, что Godfall ничто не мешает изучать в одиночку, разработчики отмечают, что она рассчитана на совместное прохождение. Под это в первую очередь затачивался баланс, под это сделаны боссы и враги, умеющие сражаться одновременно с несколькими соперниками, нападающими с разных сторон. Поскольку в проекте представлены несколько классов персонажей, а также пять типов оружия, действительно есть смысл заручиться помощью товарищей. Даже если новинка окажется серостью, вместе же веселее!

Call of Duty: Black Ops – Cold War

Жанр Шутер Разработчик Raven Software, Treyarch Издатель Activision Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 13 ноября 2020 года

После того, как Cyberpunk 2077 самоустранилась от борьбы за звание главной игры столь насыщенного месяца, как ноябрь, у свежей Call of Duty попросту не осталось конкурентов. Она еще в сентябре оказалась рекордсменом по числу загрузок альфа- и бета-версий на PlayStation 4 среди родственниц. И нет ни капли сомнений, что продажи в очередной раз будут фантастическими. Но что с самой игрой? Неспроста же Sledgehammer Games рассорилась с Raven Software так, что ее отстранили и позвали на помощь Treyarch!

Cold War – это прямой сиквел оригинальной Black Ops. Нас ждет шпионский триллер с локальными операциями вместо масштабных столкновений армий. Отряду, состоящему в том числе из героев первой части, предстоит разыскать агента Персея, работающего на советскую разведку и способного принести СССР победу в Холодной войне. По заявлениям работников Raven, история кое-где опирается на недавно рассекреченные документы той эпохи – а кое-где, надо полагать, будет традиционная «клюква». Самое интересное, что сценарий позволит нам делать шаги в сторону (для сбора дополнительных разведданных) и даже принимать собственные решения на развилках. А вишенкой на торте станут сразу несколько концовок.

Разработчики обещают в кампании несколько сюрпризов, включая самую необычную миссию, что они когда-либо делали в серии, а также уровни, построенные больше на исследовании окружения, чем на стрельбе. Но «сингл» – только полдела, не забыли они и про мультиплеер. Часть популярных режимов, включая Warzone, вернется, но к ним добавятся также сопровождение VIP-персоны в указанную точку под шквалом вражеского огня, а также сбор элементов для подрыва бомб, покрывающих часть карты радиацией.

Отзывы о Call of Duty: Black Ops – Cold War после тестов внушают оптимизм: пользователи отмечают и здорово реализованную стрельбу, и впечатляющую картинку, и изобилие занятий. Кого-то может смутить более «аркадный» стиль, в отличие от тяготеющей к реализму Modern Warfare, но это характерно для сетевых режимов – режиссура в кампании наверняка откорректирует темп так, как нужно. На бумаге игра выглядит лучшим шутером года (что, честно говоря, несложно в 2020-м), а хватит ли по факту силенок уложить Doom Eternal на лопатки – узнаем совсем скоро.

На сдачу

The Falconeer – экшен, в котором мы исследуем затопленный мир верхом на гигантской птице (10 ноября 2020 года; PC, Xbox One/Series).

Fuser – создатели Rock Band зовут нас поработать диджеями на музыкальном фестивале, смешивая популярные композиции и накладывая на них модные звуковые эффекты (10 ноября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Observer: System Redux – в теории это образцовое улучшение игры под новое поколение консолей: свежие механики в геймплее, дополненная история, заметно отретушированная картинка (10 ноября 2020 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

Raiders! Forsaken Earth – если вы давно мечтали сыграть в «Fallout наоборот», основав свою банду и терроризируя постапокалиптическую пустошь, то час пробил (11 ноября 2020 года; PC).

Bugsnax – юмористическое приключение на острове, полном полужуков-полубутербродов, все 100 видов которых надо переловить и исследовать (12 ноября 2020 года; PC, PlayStation 4/5, Mac).

The Pathless – Giant Squid Studios, основанная одним из авторов культовой Journey, в Abzu погружала нас в морские глубины, а теперь приглашает прогуляться по лесу с луком наперевес (12 ноября 2020 года; PC, PlayStation 4/5).

Sackboy: A Big Adventure – один из символов PlayStation 3, вязаный Sackboy из LittleBigPlanet, здесь скачет по джунглям и футуристическим уровням и иногда сражается с «боссами» (12 ноября 2020 года; PlayStation 4/5).

Handball 21 – редкая птица, симулятор гандбола, щеголяет лицензированными лигами, включая польскую, и мультиплеером (12 ноября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Strategic Mind: Spectre of Communism – варгейм с 3D-графикой смешивает историю с выдумкой, предлагая возглавить Красную армию и распространить диктатуру пролетариата по Европе (13 ноября 2020 года; PC).

Mars Horizon – стратегия про управление космическим агентством ждет, что мы отстроим аэродром, обучим космонавтов и покорим Марс (17 ноября 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac).

Poker Club – более 10 видов соревнований по техасскому холдему и продвинутая графика с трассировкой лучей – любопытная комбинация (19 ноября 2020 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Football Manager 2021 – авторы переработали систему общения с прессой, насытили статистику новыми показателями, разрешили плотнее взаимодействовать с агентами футболистов (24 ноября 2020 года; PC, Mac).

Александр Кошта aka Top