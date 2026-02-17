Это событие одновременно повлияло на формирование знаменитых колец планеты

Издание Notebookcheck рассказывает, что спутник Сатурна Титан появился в результате мощного удара между крупным спутником и меньшим объектом. Столкновение произошло несколько сотен миллионов лет назад. Сильный удар расколол более крупное тело, породив Титан.

Изображение издания Notebookcheck

Часть выброшенного материала позже образовала кольца планеты. Эксцентричная орбита Титана тоже отражает последствия удара — она указывает на нестандартное происхождение спутника. Обломки после столкновения могли сконцентрироваться вокруг планеты, формируя кольца, которые мы видим сегодня. Подтвердить детали поможет посадка зонда Dragonfly на Титан в 2034 году.