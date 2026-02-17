Стали известны новые характеристики серии

В сети активно циркулируют слухи, предвещающие существенные улучшения камер в грядущих смартфонах Xiaomi 18. Не так давно появился рендер предполагаемой "базовой" версии устройства, а теперь появились и новые сведения о будущей линейке.

Источник изображения: Phonearena

Инсайдер Дебаян Рой поделился в социальной сети предполагаемыми характеристиками дисплея и процессора грядущих флагманских смартфонов Xiaomi. Если эти утечки окажутся верными, то три из четырех моделей будут оснащены чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6. Более того, все четыре модели получат аккумулятор емкостью 7000 мАч. Также инсайдер сообщает, что стоимость новой серии Xiaomi 18 значительно повыситься. Если все модели действительно будут комплектоваться процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6, повышение стоимости становится весьма вероятным.

Особенно, увеличение цены коснется версии со Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Согласно последним сообщениям, стоимость этой модели, будет чрезвычайно высокой. Этот чипсет не только требует значительных затрат на производство, но и будет использовать востребованную память LPDDR6.