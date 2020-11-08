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Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

Сводный тест десяти конфигураций игровых ПК (на базе новых платформ AMD и Intel с видеокартами AMD и NVIDIA) в восьми играх, разрешении 1920 х 1080 и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне до 60 000 рублей.

Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

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Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (номинал/разгон) + видеокарта (разгон).

Anno 1800

  • Версия 1.0 Update 8.1.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - 4X.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимальная.
    • Положение солнца - закрепленное.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Детализация толпы - максимально высокая.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Battlefield 1

  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 105.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Глубина резкости оружия - включено.
    • Шкала разрешения - 100%.
    • Ограничение памяти видеокарты - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество сглаживания - TAA (высокое).
    • Объемное освещение - HBAO.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Crysis 3

  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.

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1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Far Cry Primal

  • Версия 1.3.3.
  • DirectX 11
    • Полноэкранное сглаживание - FXAA.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество пост-эффектов - высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество земли - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество окружающей среды - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Размытие движения - включено.

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1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Horizon Zero Dawn

  • Версия 1.06.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Масштаб кадра - 100%.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Качество анизотропной фильтрации - среднее.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество облаков - максимальное.
    • Сглаживание - TAA.
    • Эффект скорости - включен.
    • Затенение фонового света - максимальное.

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1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS


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