Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL

Так как первый проект оказался недостаточно продуманным, было решено начать разработку нового, чтобы устранить ряд фундаментальных проблем.
+

Однажды я провёл ряд тестов на старых компьютерах и ноутбуках. Всё бы хорошо, но был обнаружен ряд проблем при тестировании ChimbaBench, что основан на движке Godot Engine. Но прежде чем начинать разработку нового проекта, я провёл исследования, а так же тесты и определился с выбором основы.

реклама



В итоге выбор пал на движок Godot. Хотя он и непригоден для создания перспективных и масштабных проектов, так как функционально недостаточен и при этом имеет серьёзные проблемы с точностью мировых координат, что оксюморон для любого серьёзного игрового движка. Но Godot Engine в целом оказался лучшим среди свободных Open-Source вариантов под наши цели. Потому нам придётся смириться с серьёзными недостатками движка при разработке нового проекта.

Godot Engine не позволит создать что-то масштабное и технологичное ввиду своей несостоятельности в качестве игрового движка. Но нам это и не надо, так как проект нацелен на совместимость со старыми ОС и оборудованием. Новая разработка будет называться ChimbaBenchXPL. По задумке, у нас будет тест производительности видеокарт, использующий OpenGL 2.1 API. Так же он должен работать, начиная с Windows XP и Linux Debian 8. Первым делом соберём набор разработки. Набор разработки в обязательном порядке должен соответствовать следующим условиям:

  • Все необходимые инструменты находятся в одной папке.
  • Набор должен быть автономным и легко переносимым.
  • Каждый инструмент должен сохранять работоспособность без доступа к интернету.

Сразу надо скачать оригинальный Godot версии 2.1.5. Можно взять и последнюю версию 2.1.6, но там довольно мало изменений относительно предыдущей версии. Так что не будем рисковать совместимостью лишний раз. И да, последние версии обхожу стороной из-за плохой обратной совместимости со старыми операционными системами. Но это и так знали читатели, знакомые с моими прошлыми статьями.

реклама



Разработчики потеряли некоторые архивы. Печально. Хотя для нашего проекта ничего страшного не произошло, ведь потерялся редактор для macOS.

Дальше берём кастомный Godot Engine для Windows XP. Так как владелец репозитория оказался грамотным человеком, мы видим архивы не только с исходным кодом, но и скомпилированный вариант, готовый к использованию. Всё чётко и по делу. Моё уважение таким разработчикам.

реклама



Сравнив исходный код оргинального проекта с кастомным я выяснил, что старую версию минимально модифицировали перед сборкой для Windows XP.

А ещё обнаружил, что в официальном репозитории Godot Engine распространяют кривой архив исходного кода Godot 2.1.6 Stable. Архив является простым TAR, когда по расширению это должен быть TAR/XZ. Но это так, забавный момент.

реклама



Папка со средой разработки уже содержит несколько разных версий редактора Godot, вспомогательную утилиту Rcedit, шаблоны экспорта, исходный код и даже скрипты запуска с выносом домашнего каталога в папку UserData. Скрипты запуска основаны на лаунчере от Installer-SH.

Конечно, можно просто взять и запустить движок двумя кликами мыши без вспомогательных скриптов, но тогда программа полезет в настоящий домашний каталог пользователя. Мои же скрипты позволяют перенести весь мусор в отдельную папку.

Так же добавил в комплект библиотеки Mesa для Windows на случай, если нужно будет запустить программу, используя центральный процессор вместо видеокарты. Я не использую последние версии Mesa3D по той простой причине, что они поломаны с момента, как AMD приложила руку к проекту в 2021 году. Хотя библиотека dxtn и не нужна, но я предпочитаю не удалять ничего без необходимости. В каком виде было, так и оставил. Только разложил разные версии по отдельным папкам для удобства.

Не забываю и про оптимизацию. Гораздо выгоднее упаковать две ветки исходного кода в один архив, чем держать отдельными архивами. Ведь большинство файлов повторяется, а такие легко исключаются некоторыми алгоритмами сжатия при достаточном размере словаря. Так мы сэкономили 10 мегабайт в общем размере набора разработки.

Больше всего места занимают шаблоны экспорта под разные платформы. Но с этим мы ничего сделать не можем, иначе урежем функциональность.

Попутно подготавливаю файл с описанием. Похоже, под этот набор следует выделить отдельный репозиторий GitHub.

Ну а чтобы лишний раз не теребить репозиторий, выложу готовый набор после того, как закончу сборку.

Пробую сжимать. Внушительные 698 мегабайт сжались в архив размером 243 мегабайта.

Базовый набор готов. Это будет база для разработки новых проектов на основе движка Godot 2. Возможно, со временем внесу доработки в набор, но пока оставлю так.

https://github.com/Shedou/godot-engine-toolset-v215

Что дальше? Можно приступать к разработке ChimbaBenchXPL? Увы, но нельзя. Нам ещё нужно собрать набор вспомогательных инструментов, таких как редактор 3D моделей, редактор текстур и тому подобное.

За 3D моделирование будет отвечать Blender v4.3.2 в формате Installer-SH. В качестве редактора растровой графики используем Krita v5.2.9. К сожалению или счастью, Krita — это единственный вменяемый графический редактор для Linux среди мне известных, который действительно пригоден для использования. Прочие зачастую просто делают видимость пригодности.

Распространяемые пакеты Blender и Krita в автономном формате Installer-SH можно найти в репозитории Chimbalix Software Catalog. Или где угодно в интернете, если кто-то использует этот новый и перспективный формат распространения софта для Linux.

Но этого недостаточно для полноценной разработки проекта. Нам ещё пригодиться редактор материалов Material Maker, так же созданный на основе движка Godot Engine. Я держу две разные версии, потому что одна на основе Godot 3, а другая на основе Godot 4 со всеми вытекающими последствиями для обратной совместимости. Да и не факт, что эта утилита пригодится.

А вот утилитой Materialize (Bounding Box Software) я точно буду пользоваться, потому что она действительно полезна и проста в использовании. Основана эта утилита, к слову, на Unity Engine. Хотя обе утилиты распространяются свободно, я не вижу смысла паковать их и выкладывать у себя в репозитории.

А ведь сжимаются они действительно хорошо. Может быть, подумаю над тем, чтобы и этот набор оформить в виде отдельного автономного архива. Но это не точно.

Не знаю, будет ли толк от всех текстур, которые можно создать в пару кликов с помощью утилиты Materialize. Всё же Godot Engine 2 весьма скуден в возможностях.

Так же мне будет помогать локальная нейронная сеть Stable Diffusion Web UI Neuro.

Пусть у меня и мобильная GeForce RTX 3060 всего на 6 гигабайт памяти, но этого более чем достаточно для генерации в разрешении до 1920x1200x4, то есть 4 изображения одновременно в разрешении 1920x1200. В среде Windows, конечно же, можно сгенерировать и в разрешении 3840x2160 при наличии 64 ГБ ОЗУ, ибо Windows гораздо лучше работает с памятью и драйверами видеокарт. Но я использую Linux вместо операционной системы, так что мои возможности немного ограничены.

В любом случае для нашего проекта даже текстуры в размере 1024x1024 будут избыточными. Хотя нейронные сети и не дадут идеального варианта, но это всяко лучше, чем тратить массу времени на создание текстур с нуля в обычном графическом редакторе.

Выглядит интересно, но очень сомневаюсь, что такую графику выйдет реализовать в игровом движке Godot 2.1.5. Эта утилита для создания текстур всё же на движке Unity 2017.4.3f1 (2018 год).

Погодите... А ведь Godot Engine 2.1.5 тоже выпущен в 2018 году... Может, зря я выбрал в качестве основы Godot? Ну да ладно.

Что ещё может пригодиться в создании бенчмарка? Утилиты для работы со звуком могли бы пригодиться. Но пока не будем усложнять проект звуковой составляющей. Хотя использование нейронных сетей и выглядит как читерство относительно разработчиков старой школы, которым приходилось всё делать самим. Но важно заметить: какими бы нейронные сети ни были продвинутыми, мне всё равно придётся контролировать результат и дорабатывать.

Да и нейронные сети не напишут код вместо меня, ибо зачастую и понятия не имеют про старый язык GDScript, используемый в старых версиях Godot Engine 2. Я уже пробовал запросить у нейронной сети простейший код для Godot Engine 2, но даже с этой задачей не справилась. Нейросеть с умным видом просто галлюцинировала. Как всегда.

У старого Godot 2 нет класса "Engine". Так же нейронная сеть понятия не имеет, что в старой версии движка функция _process используется, только если её принудительно включить функцией set_process. То же относится и к функции _fixed_process. А ведь это был крайне простой код, состоящий из двух строчек.

Что уж говорить, если нейронная сеть даже определить две переменные правильно не смогла.

Конечно, нейронные сети бывают разные, но многие требуют доступа к интернету для работы. Это основополагающий недостаток. Ведь сегодня есть и работает, а завтра сервер сломался. Так что обойдёмся без таких, с позволения помощников. Одно дело локально работающий Stable Diffusion, но вставать в зависимость от сервисов в Интернете не хочу. Тем более в результате всё равно можно получить галлюцинации вместо нормального кода в моём конкретном случае, ибо со старой версией движка мало кто знаком. Многие в хвалёном Open-Source просто несутся в бесконечной погоне обновлений сломя голову, вместо того, чтобы сделать что-то действительно стоящее и проработанное.

Осталось создать ярлыки на рабочем столе для удобства использования.

Некоторые значки получились красными. Но это только потому, что приложение запускается через WINE.

Теперь можно начать создавать проект. Первым делом определяюсь со стандартными размерами окна. Нестандартное разрешение 720x520 отлично вписывается в стандартное разрешение 800x600 плюс панель задач и декорации окон операционной системы. При этом оставляет много пространства для реализации элементов интерфейса. Но проблема нестандартных разрешений в том, что они нестандартные. Потому в качестве отправной точки возьмём 640x360. Так мы получим наилучшую совместимость ценой малой доступной площади для размещения графического интерфейса. Раньше ведь как-то справлялись и в разрешении 320x240. Так что нечего тут жаловаться. Да и слабые видеокарты не справятся с более высоким разрешением.

Прочие варианты размера окна реализуем через настройки. В любом случае пока нужно поиграться со старой версией Godot Engine 2.1. Язык и структура движка настолько отличается от Godot 3 и 4, что приходится заново изучать и привыкать.

Элементарные вещи реализовать не сложно.

Куда сложнее управлять движком Godot. Мне нужна возможность гибко управлять частотой кадров, чтобы в главном меню не нагружать процессор и видеокарту лишней работой. Но с этим есть серьёзные проблемы у движка Godot. Globals просто не работает, как положено, а других функций и классов, способных изменить настройки движка, я пока не нашёл.

Хотя я и могу управлять лимитом кадров в секунду, но происходит это через настройки проекта перед запуском приложения, а нужно это делать во время исполнения через скрипты.

Впрочем, я уже сделал простейший бенчмарк считающий средний fps за последние 5 секунд.

Правда, сейчас оно работает как тест эффективности ядра операционной системы, драйвера видеокарты и производительности процессора, а не тест видеокарты. На следующих скриншотах слева результат, когда процессор ограничен мощностью 15 Вт, справа — с ограничением до 75 Вт. Процессор Intel Core i7-10875H. Так как используется преимущественно один поток для работы, то результат не сильно меняется в пользу повышенных лимитов мощности ЦП.

Пожалуй, этого хватит для начала. Теперь бы определиться с лицензией на новый проект. Старый ChimbaBench создан под лицензией GPLv3. Может, и новый под такой же лицензией выпустить? Мне не очень по нраву эта вирусная лицензия GPL, потому что требует записывать все изменения, а это крайне неудобно. Да и многим она не по нраву, если посмотреть первую попавшуюся статистику. Я хочу разрабатывать, а не ломать голову над ведением истории изменений в своём проекте.

Да и если посмотреть на библиотеку заготовок движка Godot, можно заметить, что большинство примеров под лицензией MIT. Но тут важно заметить, что качество таких примерных проектов оставляет желать лучшего. Мягко говоря. Но у меня будет не пример проекта, состряпанный на скорую руку, а полноценное приложение. Так что пойду по пути первого проекта в плане лицензии. Ну а ведение истории изменений — уже фиг с ним. Тут уж как получится.

Муки выбора лицензии окончены. Файл gitignore настроен. Первый исходный код загружен в репозиторий GitHub.

https://github.com/Shedou/ChimbaBenchXPL

На этом можно завершить данную статью. Начало проекта успешно положено. Как и ожидалось, танцев с бубном будет довольно много в процессе разработки, хотя движок Godot 2.1.5 выпущен в 2018 году. Впрочем, чего ещё было ожидать от Open-Source. Но это всяко лучше, чем создавать всё с нуля, хотя и хуже некоторых закрытых движков.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Добавить в закладки

Теги

тест windows linux chimbal chimbalix разработка godot godot engine chimbabench chimbabenchxpl
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
3
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
33
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
33
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст проверил возможности ПК на Core i5-4690 с GTX 960 в популярных играх в 2026 году
2
Первый в мире серийный твердотельный накопитель Micron с PCIe 6.0 обеспечивает скорость до 28 ГБ/с
1
В MxBenchmarkPC сравнили качество картинки и fps на RTX 5070 с DLSS 4.0 и DLSS 4.5 Ultra Performance
+
В Узбекистане планируют нарастить производство автомобилей до 510 тысяч в год
+
Предполагаемый Xiaomi 18 оказался похож на iPhone 16 Pro на появившемся в сети изображении
+
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
2
Темпы предзаказов Samsung Galaxy S26 отражают спад интереса к серии
+
Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос конкурируют между собой и Китаем в освоении Луны
+
Раскрыта генетика грибов, способных превращаться в две разные формы жизни подобно оборотням из мифов
+
РИА Новости: Пользователям iPhone приходится скачивать Max для доступа к «Госуслугам»
1
Полностью прокачать 52-ядерные Nova Lake смогут лишь топовые материнские платы с чипсетом Intel Z990
+
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
4
Ученые нашли метод охлаждения квантовых схем, меняющий подход к созданию квантовых компьютеров
+
Tom's Hardware сравнили в играх Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 9850X3D
+
В США могут отказаться от использования в автомобилях системы «старт-стоп»
+
Пользователи Рунета в пятницу столкнулись с недоступностью множества сервисов
+
В Швейцарии пройдёт референдум по введению ограничений на численность населения страны
5
Lenovo продемонстрировала модуль LPCAMM2 от Samsung объёмом 96 ГБ и со скоростью 9600 МТ/с
+

Популярные статьи

Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
16
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
13
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
+

Сейчас обсуждают

Дима
19:31
Кого ты слуханул. найди набором Месхистрим 1, и до зоо, она везде. У неё все жанры почитай ниже ответ link1p
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Дима
19:23
Найди МЕСХИСТРИМ 270 в ВК, ютубе т.д. например послушай "солнышко в руках" а там по таймкодам посмотри. Она везде, у нее более 270 роликов. сейчас все разбросано В репертуаре более 2000 песен на разны...
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Димасик
18:47
Ну да, система стабильно год работала и тут нате вам!)
Владелец Ryzen 7 9800X3D сообщил о сбое процессора при загрузке менее 10% на материнской плате ASUS
daring
16:47
а зачем держишь? с балкона его
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Котэ
16:39
когда не помогает, ИрэнПёзду на помощь проползает Avenger в леопардовых стрингах и весь в масле
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
Василий Коренков
16:26
Когда этот пузырь, под названием ИИ лопнет, то всех разметает, слишком много производителей железа на этом сейчас помешались. Будет им большой сюрприз, когда куча ненужного более хлама в виде памяти и...
Цены на HDD неизбежно вырастут: Western Digital распродала все жесткие диски до 2028 года
Anti liberast
16:14
10 числа в смысле 10 января? а то у меня оно уже больше месяца назад установлено.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Dimon1996
15:57
Магазина, видимо.
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
Родион Вестов
15:43
Фото биткоина только не понятно. Биткоин эти новые протоколы убьют как медленное старье).
Блокчейн Psy Protocol установил рекорд скорости в 521 тысяч транзакций в секунду на протоколе PoUW
Родион Вестов
15:38
Китайцы с корейцами победили именитых брендов)
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter