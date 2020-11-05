Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Модельный ряд и позиционирование
- Варианты поставки и комплект
- Тестовая конфигурация
- Разгон и энергопотребление
- Производительность
- Заключение
Вступление
Кажется, что этот год выдался насыщенным, буквально с какой стороны ни посмотри. Негатива больше, но кое-где можно разглядеть и что-то положительное.
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К примеру, такого обилия новинок на рынке компонентов ПК мы не видели уже очень давно. Причем среди них много не просто легких обновлений старых поколений продуктов, а по-настоящему знаковых и прорывных, демонстрирующих существенное улучшение реальных характеристик и показателей.
Призван таким стать и анонс нового поколения процессоров AMD для настольных компьютеров. Чтобы акцентировать внимание на важности момента, производитель даже пропустил четвертый индекс, представив сразу поколение процессоров Ryzen 5000-й серии (4000-е существуют, но формально лишь на корпоративном рынке и по сути представляют собой 3000-е Ryzen с интегрированным видео).
Новая архитектура Zen 3 является развитием предыдущей – потенциал там явно еще не исчерпан. Процессоры появятся в продаже вот-вот, а мы уже смогли два из них протестировать. И сегодня поделимся с вами результатами.
Модельный ряд и позиционирование
Всего представлено четыре модели процессоров: AMD Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X.
16-, 12-, 8- и 6-ядерные соответственно. Интересно, что у текущего десктопного флагмана Intel 10 ядер, и именно модели с таким их количеством снова нет в линейке Ryzen.
Частоты, как ныне принято, с количеством ядер тоже растут. Отдельные ядра Ryzen 9 5950X при малопоточной нагрузке могут разгоняться до 4.9 ГГц – для AMD это рекорд. У Ryzen 9 5900X максимальное турбо-значение составляет 4.8 ГГц. И у каждой следующей модели снижается еще на 100 МГц. С кэшем все просто: L2 – у всех моделей по полмегабайта на ядро; L3 у младших двух 32 МБ, а для пары старших производитель расщедрился на 64 МБ.
Примерно пропорционально различаются и цены. И они не низкие: даже младший Ryzen 5 5600X будет стоить почти 300 долларов. Тогда как рекомендованная стоимость Intel Core i5-10600K и i5-10600KF составляет $262 и $237 соответственно (причем доступный второй здесь уместнее, поскольку так же, как и новинка AMD, обходится без видеоядра). А за $298 конкурент предлагает уже младшую восьмиядерную модель i7-10700F.
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AMD Ryzen 7 5800X за $449 уже дороже всех вариантов Core i7-10700, включая топовый разблокированный и со встроенным видео, и попадает аккурат между заблокированными десятиядерниками Intel Core i9-10900 и оверклокерскими вариантами с литерой K.
Ryzen 9 5900X и особенно Ryzen 9 5950X и вовсе не имеют аналогов по цене в актуальном модельном ряду основного конкурента. Полноценный флагманский Intel Core i9-10900K оценивается в $488 против $549 и $799 у новинок AMD. Амбициозное ценовое позиционирование. Видимо, производитель очень уверен в своих продуктах.
И есть почему. Обещан средний прирост удельной производительности (при той же конфигурации ядер и частоте) под 20%. Чипмейкер приводит подтверждающую табличку с большим количеством тестов, по которым и было получено данное усредненное значение.
В последние годы в AMD нас приучили к существенному приросту производительности своих CPU с выходом каждого нового поколения. В прошлом году у Zen 2 в сравнении с первым поколением одноименной архитектуры прирост был также существенным. А уж каким рывком в свое время стала сама первая архитектура Zen, думаю, напоминать никому не нужно.
Но сейчас ситуация несколько иная. Уже процессоры Ryzen 3000-й по удельной производительности вплотную подобрались к оппонентам. В большинстве профессиональных приложений, благодаря большему числу ядер, чем у прямых конкурентов, они даже обходили соответствующие Core. Старшим моделям Intel приходилось лишь довольствоваться небольшим преимуществом в играх.
Благодаря новой массе архитектурных улучшений, процессоры AMD Ryzen 5000 должны стать безоговорочными лидерами по производительности во всех задачах. Правда, и цены сразу скакнули на соответствующий уровень. Что ж, это рынок. Зато, возможно, хоть дефицита не будет.
При этом процессоры производятся по тому же семинанометровому техпроцессу, и учитывая возросшую удельную производительность, должны обеспечить еще лучшее соотношение производительности на ватт. Так, обещана более чем двукратная разница по этому параметру между Ryzen 5900X и Core i9-10900K.
Новые CPU сохранили процессорный разъем AM4. Обещана их поддержка на всех материнских платах 500-й серии (AMD X570 и B550) после обновления BIOS. Вопрос о совместимости 5000-х Ryzen с платами на чипсетах 400-й серии будет решаться каждым производителем индивидуально. Можно предположить, что некоторые флагманские модели системных плат ведущих производителей таковую получат, однако применительно к большинству моделей на X470 и B450 я бы на это не рассчитывал. Но буду рад ошибиться.
В первой волне к нам на тестирование попали Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X. Пожалуй, это наиболее интересные варианты. Первый – конкурент Core i9-10900K, призванный превосходить флагмана Intel по производительности во всех задачах, а в профессиональных – просто не оставлять от соперника камня на камне. Второй, несмотря на формально младший статус в линейке, по позиционированию теперь относится к верху среднего сегмента. И, судя по рекомендованной цене, должен опережать Core i5-10600K, демонстрируя производительность уровня Core i7-10700. Посмотрим, насколько новинкам AMD это все удастся.
Варианты поставки и комплект
Ко мне оба процессора приехали в коробочном исполнении. Также традиционно AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X должны быть доступны в варианте OEM по чуть более низкой цене.
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Коробки одинаковые по размеру, достаточно компактные и оформлены в одном стиле. При этом сразу понятно, какая перед нами модель. А при желании можно еще и проверить маркировку самого процессора – его можно видеть за прозрачным окошком на боковине коробки.
Все модели, кроме младшей, не планируется оснащать штатной системой охлаждения даже в боксовой поставке. Видимо, производитель осознал, что даже старшие модели их фирменных кулеров не вполне подходили для современных горячих CPU.
Однако у AMD Ryzen 5 5600X штатный кулер есть. Не знаю, будет ли коробочная версия без системы охлаждения (наверняка). Но ко мне на тест попал именно полноценный «бокс» с кулером. Внутри коробки Ryzen 9 5900X вместо него просто распорка из свернутого картона:
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Штатный кулер отдельно упакован в коробку и дополнительно надежно защищен пластиковыми вставками внутри.
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Было бы, что защищать, честно говоря… Учитывая позиционирование процессора, видеть в комплекте с ним такую простенькую систему охлаждения с компактным алюминиевым радиатором откровенно странно.
Разве что крупным системным интеграторам будет удобно немного переплатить, чтобы получить уже готовый комплект. Но все равно, кажется, что в AMD слишком уж сэкономили на штатном кулере для разблокированного шестиядерного процессора за 300 долларов.
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Нашим читателям и прочим энтузиастам ПК я не могу рекомендовать переплачивать за такой кулер в комплекте. Разве что коробочного варианта без системы охлаждения представлено все-таки не будет, и вы захотите быть точно уверенными, что покупаете абсолютно новый CPU, который до вас никто не извлекал из запечатанной коробки.
Внутри оба процессора дополнительно упакованы в пластиковый блистер. Там же можно найти традиционные для производителя скромненькие наклеечки на корпус с названием семейства процессора. Наклеечки скромненькие, но вот сами процессоры такими быть не должны. Начинаем проверять.
Тестовая конфигурация
Протестированные процессоры:
- AMD Ryzen 9 5900X;
- AMD Ryzen 5 5600X;
- AMD Ryzen 9 3900XT;
- AMD Ryzen 7 3800XT;
- AMD Ryzen 5 3600X;
- Intel Core i9-10900K;
- Intel Core i7-10700K;
- Intel Core i5-10600K.
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Все процессоры тестировались на открытом стенде:
- AMD Ryzen – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570);
- Intel Core – c материнской платой ASUS ROG Maximus XII Formula Wi-Fi (Intel Z490).
Остальная конфигурация при этом была идентична:
- Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 32 Гбайт (8 x 4);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;
- Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;
- Блок питания: SeaSonic Prime Platinum 1300 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004).
Разгон и энергопотребление
Первым рассмотрим AMD Ryzen 9 5900X.
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12 ядер, 24 потока, базовая частота 3.7 ГГц и до 4.8 ГГц в режиме турбо – все выглядит стандартно.
Объем кэш-памяти второго уровня – 6 МБ, третьего – 64 МБ. Официальный тепловой пакет составляет 105 Вт.
Смотрим, как ведет себя процессор под тяжелой нагрузкой – Prime95 Small FFT:
Максимальные 64 градуса, тихая работа стендовой системы охлаждения (правда, там неплохая заводская 280 мм СВО) и энергопотребление системы в районе 200 Вт. Напомню, что я измеряю энергопотребление всей системы – сколько блок питания потребляет от розетки: с учетом его КПД, но без учета монитора. А итоговое значение округляется до 10 Вт.
Быть может, есть потенциал для разгона? И довольно быстро путем простого разгона по всем ядрам мне удалось получить стабильную работу на 4.45 ГГц. Для процессоров AMD Ryzen в моем случае это рекорд – отличный результат. Но разгон с фиксированной частотой дает прирост лишь при многопоточной нагрузке, когда загружено много ядер. А при малопоточной штатный режим с турбо до 4.8 ГГц окажется быстрее. И, к счастью, у процессоров AMD Ryzen 5000-й серии появилась возможность обеспечить и то, и другое.
Разгон при помощи Precision Boost Overdrive позволяет получить под 4.5 ГГц под полной нагрузкой, и работоспособный турбо-режим, причем с частотами до 5.1 ГГц и выше:
А если поработать над даунвольтингом, можно снизить температуры и энергопотребление. Но и при автоматическом задании напряжения энергопотребление системы в Prime95 при этом составляет менее 300 Вт, а температура CPU не дотягивает до 90 градусов. На фоне конкурента в разгоне эти показатели более чем достойные.
В этих двух режимах и будем тестировать AMD Ryzen 9 5900X: в штатном и в разгоне до 4.5/5.1 ГГц.
Переходим к Ryzen 5 5600X.
Перед нами, по сути, ровно половина предыдущего процессора: 6 ядер, 12 потоков, 3 МБ кэша второго уровня и 32 МБ – третьего. Базовая частота такая же – 3.7 ГГц, а турбо на 200 МГц ниже – 4.6 ГГц. Но зато и тепловой пакет снизился до 65 Вт.
Проверяем под полной нагрузкой в штатном режиме:
После полного сброса BIOS и лишь выбора профиля памяти в нем – сразу же повышенные частоты. Это нынче встречается сплошь и рядом: тактовые генераторы современных что CPU, что GPU, «живут своей жизнью». А значит, такой режим и будем считать штатным для данного процессора.
И правда, не будет же пользователь рыскать по BIOS в поисках того, какие же лимиты нужно задать вручную, чтобы частоты не увеличивались выше штатных. И все это – чтобы только потерять в производительности. При этом понятно, почему процессор внезапно сам разогнался: температуры низки, энергопотребление всей системы составляет весьма скромные по нынешним временам в режиме прогрева процессора 140 Вт.
А что же с разгоном? Здесь я сразу при помощи Precision Boost Overdrive задрал лимиты и прибавку частоты. Как результат, вполне достойные 4.55 ГГц по всем ядрам под максимальной нагрузкой. Увы, турбо-частота выше +200 МГц не поднимается, а она тут и так низковата. Впрочем, 4.9 ГГц выглядят неплохо.
Повторная проверка разгоном по всем ядрам показала, что 4.55 – здешний максимум. Так что мы снова получили лучшее из двух миров: и максимальную базовую частоту, и даже на 200 МГц бо́льшую максимальную частоту турбо. Разгон достойный; процессор по итогам тестировался в двух режимах: штатном и в разгоне.
Кроме пары новинок, я перетестировал во всех программах еще шесть моделей процессоров. Естественно, нужно было сравнить AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X с их конкурентами из стана Intel. Для этого были выбраны все три основные актуальные модели, располагающиеся в ценовом интервале от 250 до 500 долларов: Core i5-10600K, i7-10700K и i9-10900K.
И, разумеется, не обойтись в таком обзоре без предыдущего поколения процессоров AMD. Тут за него будут отдуваться Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. Модели Ryzen 5 3600XT у меня под рукой не оказалось. Но разница в частоте турбо на 100 МГц по сравнению с обычным Ryzen 5 3600X не настолько существенна, чтобы обращать на нее внимание. Тем более что в штатном режиме две младшие модели Ryzen прошлого поколения даже не пришлось тестировать.
Дело в том, что при всех настройках в BIOS по умолчанию они также работали на более высоких частотах. Для Ryzen 5 3600X те составили 4.1/4.4 ГГЦ (базовая/турбо), для Ryzen 7 3800X – 4.2/4.7 ГГц. В таких единственных режимах данные процессоры и тестировались.
Ryzen 9 3900XT тестировался в штатном режиме и в разгоне по всем ядрам до 4.25 ГГц. Увы, с ним при помощи Precision Boost Overdrive мне не удалось поднять базовую частоту выше 4.0 ГГц. И выбирая между 4.0/4.7 ГГц и 4.25 ГГц во всех режимах, я выбрал последнее.
Разгон процессоров Intel Core 10-го поколения я подробно описывал в соответствующих обзорах: i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K. Каждый из этих CPU также тестировался в штатном режиме и в разгоне. Для Core i9-10900K это 54-54-52-52-50-50-50-50-50-50, для Core i7-10700K – 53-53-51-51-50-50-50-50, для Core i5-10600K – 52-52-50-50-48-48.
После того, как с участниками тестирования и режимами работы разобрались, можно переходить к результатам. Начнем с энергопотребления.
Prime95, Small FFT
Меньше – лучше
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Напомню, что энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания, периферии и прочего, но без монитора), и округлялось до 10 Вт.
В простое все конфигурации требуют около 50–60 Вт. А вот под полной нагрузкой ожидаемо наблюдается несколько большее разнообразие. В целом новинки в штатном режиме выступают на уровне соответствующих моделей прошлого поколения. В разгоне из-за лучшего оверклокерского потенциала Ryzen 9 5900X, конечно, превосходит своего предшественника по энергопотреблению. Но все равно здешние 300 Вт – это существенно меньше, чем у аналогичной системы под той же нагрузкой с разогнанным Intel Core i9-10900K.
Но самое интересное – производительность. К ней и переходим.
Производительность
Сначала приведем графики по всем тестам, упорядоченные по производительности решений. А после сведем данные об относительной производительности новинок в сравнении с конкурентами в отдельные таблицы, и уже на основании них будем делать выводы.
Все тесты проводились специально для данного обзора. В каждой конфигурации и каждом режиме каждый запускался как минимум три раза. На графиках – наиболее типичное близкое к среднему значению (а не максимальное).
Встроенный тест
Single Thread | Multi Thread, баллы
Больше – лучше
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Встроенный тест
Compressing | Decompressing, Кбайт/c
Больше – лучше
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Встроенный тест
Кбайт/c
Больше – лучше
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Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше
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Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше
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Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
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Встроенный тест
Bedroom | Supercar, баллы
Больше – лучше
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Встроенный тест
bmw27, секунды
Меньше – лучше
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Встроенный тест
kSamples
Больше – лучше
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Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
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Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
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Встроенный тест
AES-Twofish, Гбайт/с
Больше – лучше
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Встроенный тест
1024M, секунды
Меньше – лучше
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Встроенный тест
Single-core | Multi-core, очки
Больше – лучше
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Встроенный тест
General | Financial, очки
Больше – лучше
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Встроенный тест
Время, мс
Меньше – лучше
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Встроенный тест
Очки
Больше – лучше
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Встроенный тест
Баллы
Больше – лучше
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Встроенный тест
CPU Score, очки
Больше – лучше
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Встроенный тест
Ultra, RT Ultra, очки
Больше – лучше
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Встроенный тест, RTX, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше
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Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше
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Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше
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Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше
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Встроенный тест, 1080p, Ultimate, FPS
Больше – лучше
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Встроенный тест, 1080p, Ultra, FPS
Больше – лучше
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Сведем соотношения производительности в таблицу для удобства анализа. Сделаем это по отдельности для AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X. Начнем с первого. Его по производительности интересно сравнить с Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 9 3900XT.
|Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 9 5900X
|Core i9-10900K
|Core i9-10900K OC
|Ryzen 9 3900XT
|Ryzen 9 3900XT OC
|CPU-Z Single Thread
|13%
|11%
|26%
|29%
|CPU-Z Multi Thread
|31%
|30%
|17%
|12%
|7-Zip Compressing
|43%
|39%
|21%
|22%
|7-Zip Decompressing
|57%
|55%
|20%
|17%
|WinRAR
|59%
|51%
|71%
|71%
|Cinebench R15 Single Core
|20%
|16%
|24%
|35%
|Cinebench R15 Multi Core
|41%
|39%
|16%
|11%
|Cinebench R20 Single Core
|19%
|16%
|20%
|28%
|Cinebench R20 Multi Core
|33%
|34%
|17%
|14%
|Corona 1.3 Benchmark, с
|33%
|26%
|22%
|19%
|Indigo Bench Bedroom
|42%
|29%
|9%
|4%
|Indigo Bench Supercar
|29%
|14%
|9%
|6%
|Blender (bmw27)
|32%
|19%
|10%
|5%
|V-Ray
|38%
|34%
|23%
|20%
|HandBrake, с
|43%
|32%
|19%
|20%
|HEVC Decode Benchmark
|-7%
|-4%
|-15%
|-14%
|TrueCrypt (AES-Twofish)
|19%
|14%
|0%
|-4%
|wPrime 1024M, с
|13%
|9%
|-6%
|-8%
|GeekBench Single Core
|15%
|11%
|21%
|30%
|GeekBench Multi Core
|26%
|23%
|11%
|11%
|SPECworkstation General
|7%
|0%
|26%
|27%
|SPECworkstation Financial
|55%
|56%
|11%
|9%
|Kraken 1.1
|24%
|19%
|19%
|25%
|JetStream2
|10%
|6%
|24%
|26%
|PCMark10
|5%
|2%
|13%
|11%
|3DMark Time Spy CPU score
|-2%
|-5%
|10%
|8%
|World of Tanks enCore RT
|-3%
|-3%
|3%
|3%
|Metro Exodus Benchmark
|1%
|-1%
|37%
|36%
|Shadow of the Tomb Raider
|0%
|-2%
|26%
|29%
|The Division 2
|0%
|-1%
|13%
|14%
|F1 2020
|1%
|-4%
|25%
|28%
|Horizon Zero Dawn
|1%
|0%
|14%
|12%
|Assassins Creed Odyssey
|2%
|0%
|5%
|6%
Преимущество или отставание Ryzen 9 5900X в каждой ячейке приводится для соответствующего режима работы: если сравнивается производительность со штатным режимом другого процессора, то значит и показатели Ryzen 9 5900X за основу берутся в штатном режиме. Если в разгоне, то оба CPU сравниваются в разгоне.
Как видно, в подавляющем большинстве тестов новинка AMD демонстрирует существенное преимущество и над основным конкурентом, и над своим предшественником. Даже в игровых применениях (на удивление, за исключением синтетических тестов) хоть и минимальное преимущество, да есть. Посмотрим на средние разрывы.
|Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 9 5900X
|Core i9-10900K
|Core i9-10900K OC
|Ryzen 9 3900XT
|Ryzen 9 3900XT OC
|Среднее неигровые
|28%
|23%
|17%
|17%
|Среднее игровые
|0%
|-2%
|16%
|17%
Примерно на четверть быстрее в неигровых применениях и вровень с Core i9-10900K в игровых – отличный результат. А прошлое поколение во всех режимах и применениях отстает примерно на 17%. Учитывая совершенно другой набор тестов, такое близкое приближение к заявляемому AMD значению в 19% приятно удивляет.
Перед нами действительно очень быстрый процессор. Хотя и дорогой: все-таки выходит, что Core i9-10900K в играх демонстрирует аналогичную производительность. А обойдется его самая доступная версия без встроенного видео в $472, а с ним – в $488. Что заметно дешевле 549 долларов, рекомендованных для Ryzen 9 5900X. Впрочем, если от системы нужна не только игровая производительность, а также важна энергоэффективность, то цена новинки AMD становится оправданной.
К счастью, Ryzen 5 5600X почти вдвое дешевле. Проделаем все то же для него. Сначала – таблица. Сюда добавим, кроме Intel Core i5-10600K и Ryzen 5 3600X, еще более старшие модели Core i7-10700K и Ryzen 7 3800X – интересно посмотреть, как новинка смотрится на их фоне.
|Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 5 5600X
|Core i5-10600K
|Core i5-10600K OC
|Ryzen 5 3600X
|Core i7-10700K
|Core i7-10700K
|Ryzen 5 3800XT
|CPU-Z Single Thread
|12%
|12%
|17%
|7%
|6%
|21%
|CPU-Z Multi Thread
|21%
|13%
|18%
|-13%
|-17%
|-13%
|7-Zip Compressing
|9%
|23%
|23%
|-2%
|-7%
|-10%
|7-Zip Decompressing
|40%
|31%
|13%
|-2%
|-3%
|-12%
|WinRAR
|121%
|112%
|89%
|54%
|51%
|65%
|Cinebench R15 Single Core
|22%
|18%
|23%
|16%
|16%
|21%
|Cinebench R15 Multi Core
|30%
|23%
|15%
|-6%
|-9%
|-13%
|Cinebench R20 Single Core
|19%
|17%
|23%
|15%
|15%
|17%
|Cinebench R20 Multi Core
|22%
|18%
|17%
|-11%
|-12%
|-11%
|Corona 1.3 Benchmark, с
|18%
|12%
|18%
|-16%
|-18%
|-10%
|Indigo Bench Bedroom
|23%
|16%
|8%
|-12%
|-15%
|-18%
|Indigo Bench Supercar
|11%
|6%
|9%
|-21%
|-23%
|-17%
|Blender (bmw27)
|9%
|5%
|9%
|-19%
|-23%
|-16%
|V-Ray
|25%
|18%
|19%
|-10%
|-12%
|-9%
|HandBrake, с
|23%
|20%
|15%
|-5%
|-5%
|-3%
|HEVC Decode Benchmark
|-14%
|-7%
|-15%
|-2%
|4%
|-6%
|TrueCrypt (AES-Twofish)
|8%
|0%
|0%
|-24%
|-28%
|-28%
|wPrime 1024M, с
|3%
|-6%
|-7%
|-26%
|-31%
|-31%
|GeekBench Single Core
|19%
|16%
|20%
|13%
|14%
|19%
|GeekBench Multi Core
|20%
|13%
|11%
|-8%
|-11%
|-9%
|SPECworkstation General
|17%
|8%
|21%
|4%
|3%
|19%
|SPECworkstation Financial
|44%
|21%
|13%
|4%
|3%
|-14%
|Kraken 1.1
|26%
|24%
|16%
|23%
|22%
|19%
|JetStream2
|19%
|16%
|25%
|15%
|12%
|25%
|PCMark10
|9%
|6%
|11%
|4%
|2%
|6%
|3DMark Time Spy CPU score
|2%
|-2%
|11%
|-28%
|-30%
|-18%
|World of Tanks enCore RT
|-1%
|-1%
|4%
|-3%
|-3%
|3%
|Metro Exodus Benchmark
|6%
|2%
|26%
|2%
|-1%
|20%
|Shadow of the Tomb Raider
|10%
|3%
|24%
|1%
|-5%
|21%
|The Division 2
|12%
|5%
|19%
|6%
|-1%
|15%
|F1 2020
|19%
|12%
|34%
|8%
|0%
|27%
|Horizon Zero Dawn
|4%
|2%
|17%
|-3%
|-1%
|11%
|Assassins Creed Odyssey
|-2%
|0%
|6%
|-4%
|-2%
|3%
Тут снова «подобное сопоставляется с подобным»: если сравнение идет с разогнанным конкурентом, то и Ryzen 5 5600X берется разогнанный. Единственный вопрос возник с Ryzen 5 3600X и Ryzen 7 3800XT, ведь они тестировались в единственном режиме.
В итоге было принято волевое решение с первым сравнивать Ryzen 5 5600X в штатном режиме – и все равно, преимущество новинки везде более чем заметно. А со вторым взять разогнанный Ryzen 5 5600. И это также помогло ему в неигровых задачах сравняться с прошлогодним восьмиядерником, а в играх даже опередить на весомые 10%.
|Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 5 5600X
|Core i5-10600K
|Core i5-10600K OC
|Ryzen 5 3600X
|Core i7-10700K
|Core i7-10700K
|Ryzen 5 3800XT
|Среднее неигровые
|22%
|17%
|17%
|-1%
|-3%
|0%
|Среднее игровые
|6%
|2%
|18%
|-3%
|-5%
|10%
Что касается сравнения с конкурентами из стана Intel, то здесь снова «все не так однозначно». Да, Core i5-10600K повержен. В неигровых задачах его отставание существенно и составляет 16–22%. Да и в играх новинка AMD впереди. В штатном режиме так вообще, можно сказать, заметно – на 6%. Но в разгоне разрыв снижается до минимального. А главный вопрос – снова цена. Она даже рекомендованная у Ryzen 5 5600X ближе к таковой для Core i7-10700K. И при сравнении с последним все уже не столь гладко. Даже в неигровых применениях в среднем наблюдается, хоть и минимальное, но отставание. А в играх оно еще немного вырастает.
В результате Ryzen 5 5600X что по цене, что по производительности встает между двумя конкурентами из стана Intel. Позиционирование в целом снова можно признать адекватным. Но ведь всегда так хочется увидеть новый безоговорочный бестселлер и лучший выбор за свою цену…
Заключение
Прошлое поколение процессоров AMD Ryzen 3000 вышло очень удачным. Они стали безоговорочными лидерами по энергоэффективности и производительности в неигровых применениях. Оставалось лишь подтянуть удельную производительность на ядро и догнать (а желательно перегнать) конкурента по скорости в играх. И в AMD с этим блестяще справились. Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X вышли отличными процессорами. Они демонстрируют великолепную производительность во всех применениях и действительно способны опережать даже формально более старшие модели прошлого поколения.
Цены соответствующие. Впрочем, никто и не ожидал, что они будут бросовыми – все было известно заранее. Стоимость вполне соответствует высокому качеству продуктов. Теперь остается надеяться, что с доступностью хотя бы по таким ценам у новинок AMD проблем не будет. Мы же надеемся совсем скоро познакомиться с остальными двумя моделями из обновленной линейки: Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X.
Выражаем благодарность:
Компании AMD и магазину Регард за предоставленные на тестирование компоненты.
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