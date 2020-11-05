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Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X

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Оглавление

Вступление

Кажется, что этот год выдался насыщенным, буквально с какой стороны ни посмотри. Негатива больше, но кое-где можно разглядеть и что-то положительное.

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К примеру, такого обилия новинок на рынке компонентов ПК мы не видели уже очень давно. Причем среди них много не просто легких обновлений старых поколений продуктов, а по-настоящему знаковых и прорывных, демонстрирующих существенное улучшение реальных характеристик и показателей.

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Призван таким стать и анонс нового поколения процессоров AMD для настольных компьютеров. Чтобы акцентировать внимание на важности момента, производитель даже пропустил четвертый индекс, представив сразу поколение процессоров Ryzen 5000-й серии (4000-е существуют, но формально лишь на корпоративном рынке и по сути представляют собой 3000-е Ryzen с интегрированным видео).

Новая архитектура Zen 3 является развитием предыдущей – потенциал там явно еще не исчерпан. Процессоры появятся в продаже вот-вот, а мы уже смогли два из них протестировать. И сегодня поделимся с вами результатами.

Модельный ряд и позиционирование

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Всего представлено четыре модели процессоров: AMD Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X.

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16-, 12-, 8- и 6-ядерные соответственно. Интересно, что у текущего десктопного флагмана Intel 10 ядер, и именно модели с таким их количеством снова нет в линейке Ryzen.

Частоты, как ныне принято, с количеством ядер тоже растут. Отдельные ядра Ryzen 9 5950X при малопоточной нагрузке могут разгоняться до 4.9 ГГц – для AMD это рекорд. У Ryzen 9 5900X максимальное турбо-значение составляет 4.8 ГГц. И у каждой следующей модели снижается еще на 100 МГц. С кэшем все просто: L2 – у всех моделей по полмегабайта на ядро; L3 у младших двух 32 МБ, а для пары старших производитель расщедрился на 64 МБ.

Примерно пропорционально различаются и цены. И они не низкие: даже младший Ryzen 5 5600X будет стоить почти 300 долларов. Тогда как рекомендованная стоимость Intel Core i5-10600K и i5-10600KF составляет $262 и $237 соответственно (причем доступный второй здесь уместнее, поскольку так же, как и новинка AMD, обходится без видеоядра). А за $298 конкурент предлагает уже младшую восьмиядерную модель i7-10700F.

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AMD Ryzen 7 5800X за $449 уже дороже всех вариантов Core i7-10700, включая топовый разблокированный и со встроенным видео, и попадает аккурат между заблокированными десятиядерниками Intel Core i9-10900 и оверклокерскими вариантами с литерой K.

Ryzen 9 5900X и особенно Ryzen 9 5950X и вовсе не имеют аналогов по цене в актуальном модельном ряду основного конкурента. Полноценный флагманский Intel Core i9-10900K оценивается в $488 против $549 и $799 у новинок AMD. Амбициозное ценовое позиционирование. Видимо, производитель очень уверен в своих продуктах.

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И есть почему. Обещан средний прирост удельной производительности (при той же конфигурации ядер и частоте) под 20%. Чипмейкер приводит подтверждающую табличку с большим количеством тестов, по которым и было получено данное усредненное значение.

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В последние годы в AMD нас приучили к существенному приросту производительности своих CPU с выходом каждого нового поколения. В прошлом году у Zen 2 в сравнении с первым поколением одноименной архитектуры прирост был также существенным. А уж каким рывком в свое время стала сама первая архитектура Zen, думаю, напоминать никому не нужно.

Но сейчас ситуация несколько иная. Уже процессоры Ryzen 3000-й по удельной производительности вплотную подобрались к оппонентам. В большинстве профессиональных приложений, благодаря большему числу ядер, чем у прямых конкурентов, они даже обходили соответствующие Core. Старшим моделям Intel приходилось лишь довольствоваться небольшим преимуществом в играх.

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Благодаря новой массе архитектурных улучшений, процессоры AMD Ryzen 5000 должны стать безоговорочными лидерами по производительности во всех задачах. Правда, и цены сразу скакнули на соответствующий уровень. Что ж, это рынок. Зато, возможно, хоть дефицита не будет.

При этом процессоры производятся по тому же семинанометровому техпроцессу, и учитывая возросшую удельную производительность, должны обеспечить еще лучшее соотношение производительности на ватт. Так, обещана более чем двукратная разница по этому параметру между Ryzen 5900X и Core i9-10900K.

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Новые CPU сохранили процессорный разъем AM4. Обещана их поддержка на всех материнских платах 500-й серии (AMD X570 и B550) после обновления BIOS. Вопрос о совместимости 5000-х Ryzen с платами на чипсетах 400-й серии будет решаться каждым производителем индивидуально. Можно предположить, что некоторые флагманские модели системных плат ведущих производителей таковую получат, однако применительно к большинству моделей на X470 и B450 я бы на это не рассчитывал. Но буду рад ошибиться.

В первой волне к нам на тестирование попали Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X. Пожалуй, это наиболее интересные варианты. Первый – конкурент Core i9-10900K, призванный превосходить флагмана Intel по производительности во всех задачах, а в профессиональных – просто не оставлять от соперника камня на камне. Второй, несмотря на формально младший статус в линейке, по позиционированию теперь относится к верху среднего сегмента. И, судя по рекомендованной цене, должен опережать Core i5-10600K, демонстрируя производительность уровня Core i7-10700. Посмотрим, насколько новинкам AMD это все удастся.

Варианты поставки и комплект

Ко мне оба процессора приехали в коробочном исполнении. Также традиционно AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X должны быть доступны в варианте OEM по чуть более низкой цене.

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Коробки одинаковые по размеру, достаточно компактные и оформлены в одном стиле. При этом сразу понятно, какая перед нами модель. А при желании можно еще и проверить маркировку самого процессора – его можно видеть за прозрачным окошком на боковине коробки.

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Все модели, кроме младшей, не планируется оснащать штатной системой охлаждения даже в боксовой поставке. Видимо, производитель осознал, что даже старшие модели их фирменных кулеров не вполне подходили для современных горячих CPU.

Однако у AMD Ryzen 5 5600X штатный кулер есть. Не знаю, будет ли коробочная версия без системы охлаждения (наверняка). Но ко мне на тест попал именно полноценный «бокс» с кулером. Внутри коробки Ryzen 9 5900X вместо него просто распорка из свернутого картона:

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Штатный кулер отдельно упакован в коробку и дополнительно надежно защищен пластиковыми вставками внутри.

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Было бы, что защищать, честно говоря… Учитывая позиционирование процессора, видеть в комплекте с ним такую простенькую систему охлаждения с компактным алюминиевым радиатором откровенно странно.

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Разве что крупным системным интеграторам будет удобно немного переплатить, чтобы получить уже готовый комплект. Но все равно, кажется, что в AMD слишком уж сэкономили на штатном кулере для разблокированного шестиядерного процессора за 300 долларов.

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Нашим читателям и прочим энтузиастам ПК я не могу рекомендовать переплачивать за такой кулер в комплекте. Разве что коробочного варианта без системы охлаждения представлено все-таки не будет, и вы захотите быть точно уверенными, что покупаете абсолютно новый CPU, который до вас никто не извлекал из запечатанной коробки.

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Внутри оба процессора дополнительно упакованы в пластиковый блистер. Там же можно найти традиционные для производителя скромненькие наклеечки на корпус с названием семейства процессора. Наклеечки скромненькие, но вот сами процессоры такими быть не должны. Начинаем проверять.

Тестовая конфигурация

Протестированные процессоры:

  • AMD Ryzen 9 5900X;
  • AMD Ryzen 5 5600X;
  • AMD Ryzen 9 3900XT;
  • AMD Ryzen 7 3800XT;
  • AMD Ryzen 5 3600X;
  • Intel Core i9-10900K;
  • Intel Core i7-10700K;
  • Intel Core i5-10600K.

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Все процессоры тестировались на открытом стенде:

  • AMD Ryzen – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570);
  • Intel Core – c материнской платой ASUS ROG Maximus XII Formula Wi-Fi (Intel Z490).

Остальная конфигурация при этом была идентична:

  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 32 Гбайт (8 x 4);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;
  • Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;
  • Блок питания: SeaSonic Prime Platinum 1300 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004).

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Разгон и энергопотребление

Первым рассмотрим AMD Ryzen 9 5900X.

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12 ядер, 24 потока, базовая частота 3.7 ГГц и до 4.8 ГГц в режиме турбо – все выглядит стандартно.

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Объем кэш-памяти второго уровня – 6 МБ, третьего – 64 МБ. Официальный тепловой пакет составляет 105 Вт.

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Смотрим, как ведет себя процессор под тяжелой нагрузкой – Prime95 Small FFT:

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Максимальные 64 градуса, тихая работа стендовой системы охлаждения (правда, там неплохая заводская 280 мм СВО) и энергопотребление системы в районе 200 Вт. Напомню, что я измеряю энергопотребление всей системы – сколько блок питания потребляет от розетки: с учетом его КПД, но без учета монитора. А итоговое значение округляется до 10 Вт.

Быть может, есть потенциал для разгона? И довольно быстро путем простого разгона по всем ядрам мне удалось получить стабильную работу на 4.45 ГГц. Для процессоров AMD Ryzen в моем случае это рекорд – отличный результат. Но разгон с фиксированной частотой дает прирост лишь при многопоточной нагрузке, когда загружено много ядер. А при малопоточной штатный режим с турбо до 4.8 ГГц окажется быстрее. И, к счастью, у процессоров AMD Ryzen 5000-й серии появилась возможность обеспечить и то, и другое.

Разгон при помощи Precision Boost Overdrive позволяет получить под 4.5 ГГц под полной нагрузкой, и работоспособный турбо-режим, причем с частотами до 5.1 ГГц и выше:

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А если поработать над даунвольтингом, можно снизить температуры и энергопотребление. Но и при автоматическом задании напряжения энергопотребление системы в Prime95 при этом составляет менее 300 Вт, а температура CPU не дотягивает до 90 градусов. На фоне конкурента в разгоне эти показатели более чем достойные.

В этих двух режимах и будем тестировать AMD Ryzen 9 5900X: в штатном и в разгоне до 4.5/5.1 ГГц.

Переходим к Ryzen 5 5600X.

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Перед нами, по сути, ровно половина предыдущего процессора: 6 ядер, 12 потоков, 3 МБ кэша второго уровня и 32 МБ – третьего. Базовая частота такая же – 3.7 ГГц, а турбо на 200 МГц ниже – 4.6 ГГц. Но зато и тепловой пакет снизился до 65 Вт.

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Проверяем под полной нагрузкой в штатном режиме:

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После полного сброса BIOS и лишь выбора профиля памяти в нем – сразу же повышенные частоты. Это нынче встречается сплошь и рядом: тактовые генераторы современных что CPU, что GPU, «живут своей жизнью». А значит, такой режим и будем считать штатным для данного процессора.

И правда, не будет же пользователь рыскать по BIOS в поисках того, какие же лимиты нужно задать вручную, чтобы частоты не увеличивались выше штатных. И все это – чтобы только потерять в производительности. При этом понятно, почему процессор внезапно сам разогнался: температуры низки, энергопотребление всей системы составляет весьма скромные по нынешним временам в режиме прогрева процессора 140 Вт.

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А что же с разгоном? Здесь я сразу при помощи Precision Boost Overdrive задрал лимиты и прибавку частоты. Как результат, вполне достойные 4.55 ГГц по всем ядрам под максимальной нагрузкой. Увы, турбо-частота выше +200 МГц не поднимается, а она тут и так низковата. Впрочем, 4.9 ГГц выглядят неплохо.

Повторная проверка разгоном по всем ядрам показала, что 4.55 – здешний максимум. Так что мы снова получили лучшее из двух миров: и максимальную базовую частоту, и даже на 200 МГц бо́льшую максимальную частоту турбо. Разгон достойный; процессор по итогам тестировался в двух режимах: штатном и в разгоне.

Кроме пары новинок, я перетестировал во всех программах еще шесть моделей процессоров. Естественно, нужно было сравнить AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X с их конкурентами из стана Intel. Для этого были выбраны все три основные актуальные модели, располагающиеся в ценовом интервале от 250 до 500 долларов: Core i5-10600K, i7-10700K и i9-10900K.

И, разумеется, не обойтись в таком обзоре без предыдущего поколения процессоров AMD. Тут за него будут отдуваться Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. Модели Ryzen 5 3600XT у меня под рукой не оказалось. Но разница в частоте турбо на 100 МГц по сравнению с обычным Ryzen 5 3600X не настолько существенна, чтобы обращать на нее внимание. Тем более что в штатном режиме две младшие модели Ryzen прошлого поколения даже не пришлось тестировать.

Дело в том, что при всех настройках в BIOS по умолчанию они также работали на более высоких частотах. Для Ryzen 5 3600X те составили 4.1/4.4 ГГЦ (базовая/турбо), для Ryzen 7 3800X – 4.2/4.7 ГГц. В таких единственных режимах данные процессоры и тестировались.

Ryzen 9 3900XT тестировался в штатном режиме и в разгоне по всем ядрам до 4.25 ГГц. Увы, с ним при помощи Precision Boost Overdrive мне не удалось поднять базовую частоту выше 4.0 ГГц. И выбирая между 4.0/4.7 ГГц и 4.25 ГГц во всех режимах, я выбрал последнее.

Разгон процессоров Intel Core 10-го поколения я подробно описывал в соответствующих обзорах: i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K. Каждый из этих CPU также тестировался в штатном режиме и в разгоне. Для Core i9-10900K это 54-54-52-52-50-50-50-50-50-50, для Core i7-10700K – 53-53-51-51-50-50-50-50, для Core i5-10600K – 52-52-50-50-48-48.

После того, как с участниками тестирования и режимами работы разобрались, можно переходить к результатам. Начнем с энергопотребления.

Энергопотребление, Вт

Prime95, Small FFT
Меньше – лучше


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Напомню, что энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания, периферии и прочего, но без монитора), и округлялось до 10 Вт.

В простое все конфигурации требуют около 50–60 Вт. А вот под полной нагрузкой ожидаемо наблюдается несколько большее разнообразие. В целом новинки в штатном режиме выступают на уровне соответствующих моделей прошлого поколения. В разгоне из-за лучшего оверклокерского потенциала Ryzen 9 5900X, конечно, превосходит своего предшественника по энергопотреблению. Но все равно здешние 300 Вт – это существенно меньше, чем у аналогичной системы под той же нагрузкой с разогнанным Intel Core i9-10900K.

Но самое интересное – производительность. К ней и переходим.

Производительность

Сначала приведем графики по всем тестам, упорядоченные по производительности решений. А после сведем данные об относительной производительности новинок в сравнении с конкурентами в отдельные таблицы, и уже на основании них будем делать выводы.

Все тесты проводились специально для данного обзора. В каждой конфигурации и каждом режиме каждый запускался как минимум три раза. На графиках – наиболее типичное близкое к среднему значению (а не максимальное).

CPU-Z Bench

Встроенный тест

Single Thread | Multi Thread, баллы
Больше – лучше


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7-Zip

Встроенный тест

Compressing | Decompressing, Кбайт/c
Больше – лучше


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WinRAR

Встроенный тест

Кбайт/c
Больше – лучше


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CineBench R15

Встроенный тест

Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше


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CineBench R20

Встроенный тест

Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше


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Corona 1.3 Benchmark

Встроенный тест

Время, секунды
Меньше – лучше


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Indigo Bench

Встроенный тест

Bedroom | Supercar, баллы
Больше – лучше


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Blender

Встроенный тест

bmw27, секунды
Меньше – лучше


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V-Ray

Встроенный тест

kSamples
Больше – лучше


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Handbrake

Встроенный тест

Время, секунды
Меньше – лучше


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HEVC Decode Benchmark

Встроенный тест

Время, секунды
Меньше – лучше


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TrueCrypt

Встроенный тест

AES-Twofish, Гбайт/с
Больше – лучше


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wPrime

Встроенный тест

1024M, секунды
Меньше – лучше


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Geekbench 5

Встроенный тест

Single-core | Multi-core, очки
Больше – лучше


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SPECworkstation

Встроенный тест

General | Financial, очки
Больше – лучше


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Kraken 1.1 (Google Chrome)

Встроенный тест

Время, мс
Меньше – лучше


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JetStream2 (Google Chrome)

Встроенный тест

Очки
Больше – лучше


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PCMark 10

Встроенный тест

Баллы
Больше – лучше


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3DMark Time Spy

Встроенный тест

CPU Score, очки
Больше – лучше


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World of Tanks enCore RT

Встроенный тест

Ultra, RT Ultra, очки
Больше – лучше


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Metro Exodus

Встроенный тест, RTX, FPS

Минимальный | Средний
Больше – лучше


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Shadow of the Tomb Raider

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше


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The Division 2

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше


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F1 2020

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше


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Horizon Zero Dawn

Встроенный тест, 1080p, Ultimate, FPS
Больше – лучше


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Assassin’s Creed Odyssey

Встроенный тест, 1080p, Ultra, FPS
Больше – лучше


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Сведем соотношения производительности в таблицу для удобства анализа. Сделаем это по отдельности для AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X. Начнем с первого. Его по производительности интересно сравнить с Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 9 3900XT.

Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 9 5900X Core i9-10900K Core i9-10900K OC Ryzen 9 3900XT Ryzen 9 3900XT OC
CPU-Z Single Thread 13% 11% 26% 29%
CPU-Z Multi Thread 31% 30% 17% 12%
7-Zip Compressing 43% 39% 21% 22%
7-Zip Decompressing 57% 55% 20% 17%
WinRAR 59% 51% 71% 71%
Cinebench R15 Single Core 20% 16% 24% 35%
Cinebench R15 Multi Core 41% 39% 16% 11%
Cinebench R20 Single Core 19% 16% 20% 28%
Cinebench R20 Multi Core 33% 34% 17% 14%
Corona 1.3 Benchmark, с 33% 26% 22% 19%
Indigo Bench Bedroom 42% 29% 9% 4%
Indigo Bench Supercar 29% 14% 9% 6%
Blender (bmw27) 32% 19% 10% 5%
V-Ray 38% 34% 23% 20%
HandBrake, с 43% 32% 19% 20%
HEVC Decode Benchmark -7% -4% -15% -14%
TrueCrypt (AES-Twofish) 19% 14% 0% -4%
wPrime 1024M, с 13% 9% -6% -8%
GeekBench Single Core 15% 11% 21% 30%
GeekBench Multi Core 26% 23% 11% 11%
SPECworkstation General 7% 0% 26% 27%
SPECworkstation Financial 55% 56% 11% 9%
Kraken 1.1 24% 19% 19% 25%
JetStream2 10% 6% 24% 26%
PCMark10 5% 2% 13% 11%
3DMark Time Spy CPU score -2% -5% 10% 8%
World of Tanks enCore RT -3% -3% 3% 3%
Metro Exodus Benchmark 1% -1% 37% 36%
Shadow of the Tomb Raider 0% -2% 26% 29%
The Division 2 0% -1% 13% 14%
F1 2020 1% -4% 25% 28%
Horizon Zero Dawn 1% 0% 14% 12%
Assassins Creed Odyssey 2% 0% 5% 6%

Преимущество или отставание Ryzen 9 5900X в каждой ячейке приводится для соответствующего режима работы: если сравнивается производительность со штатным режимом другого процессора, то значит и показатели Ryzen 9 5900X за основу берутся в штатном режиме. Если в разгоне, то оба CPU сравниваются в разгоне.

Как видно, в подавляющем большинстве тестов новинка AMD демонстрирует существенное преимущество и над основным конкурентом, и над своим предшественником. Даже в игровых применениях (на удивление, за исключением синтетических тестов) хоть и минимальное преимущество, да есть. Посмотрим на средние разрывы.

Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 9 5900X Core i9-10900K Core i9-10900K OC Ryzen 9 3900XT Ryzen 9 3900XT OC
Среднее неигровые 28% 23% 17% 17%
Среднее игровые 0% -2% 16% 17%

Примерно на четверть быстрее в неигровых применениях и вровень с Core i9-10900K в игровых – отличный результат. А прошлое поколение во всех режимах и применениях отстает примерно на 17%. Учитывая совершенно другой набор тестов, такое близкое приближение к заявляемому AMD значению в 19% приятно удивляет.

Перед нами действительно очень быстрый процессор. Хотя и дорогой: все-таки выходит, что Core i9-10900K в играх демонстрирует аналогичную производительность. А обойдется его самая доступная версия без встроенного видео в $472, а с ним – в $488. Что заметно дешевле 549 долларов, рекомендованных для Ryzen 9 5900X. Впрочем, если от системы нужна не только игровая производительность, а также важна энергоэффективность, то цена новинки AMD становится оправданной.

К счастью, Ryzen 5 5600X почти вдвое дешевле. Проделаем все то же для него. Сначала – таблица. Сюда добавим, кроме Intel Core i5-10600K и Ryzen 5 3600X, еще более старшие модели Core i7-10700K и Ryzen 7 3800X – интересно посмотреть, как новинка смотрится на их фоне.

Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 5 5600X Core i5-10600K Core i5-10600K OC Ryzen 5 3600X Core i7-10700K Core i7-10700K Ryzen 5 3800XT
CPU-Z Single Thread 12% 12% 17% 7% 6% 21%
CPU-Z Multi Thread 21% 13% 18% -13% -17% -13%
7-Zip Compressing 9% 23% 23% -2% -7% -10%
7-Zip Decompressing 40% 31% 13% -2% -3% -12%
WinRAR 121% 112% 89% 54% 51% 65%
Cinebench R15 Single Core 22% 18% 23% 16% 16% 21%
Cinebench R15 Multi Core 30% 23% 15% -6% -9% -13%
Cinebench R20 Single Core 19% 17% 23% 15% 15% 17%
Cinebench R20 Multi Core 22% 18% 17% -11% -12% -11%
Corona 1.3 Benchmark, с 18% 12% 18% -16% -18% -10%
Indigo Bench Bedroom 23% 16% 8% -12% -15% -18%
Indigo Bench Supercar 11% 6% 9% -21% -23% -17%
Blender (bmw27) 9% 5% 9% -19% -23% -16%
V-Ray 25% 18% 19% -10% -12% -9%
HandBrake, с 23% 20% 15% -5% -5% -3%
HEVC Decode Benchmark -14% -7% -15% -2% 4% -6%
TrueCrypt (AES-Twofish) 8% 0% 0% -24% -28% -28%
wPrime 1024M, с 3% -6% -7% -26% -31% -31%
GeekBench Single Core 19% 16% 20% 13% 14% 19%
GeekBench Multi Core 20% 13% 11% -8% -11% -9%
SPECworkstation General 17% 8% 21% 4% 3% 19%
SPECworkstation Financial 44% 21% 13% 4% 3% -14%
Kraken 1.1 26% 24% 16% 23% 22% 19%
JetStream2 19% 16% 25% 15% 12% 25%
PCMark10 9% 6% 11% 4% 2% 6%
3DMark Time Spy CPU score 2% -2% 11% -28% -30% -18%
World of Tanks enCore RT -1% -1% 4% -3% -3% 3%
Metro Exodus Benchmark 6% 2% 26% 2% -1% 20%
Shadow of the Tomb Raider 10% 3% 24% 1% -5% 21%
The Division 2 12% 5% 19% 6% -1% 15%
F1 2020 19% 12% 34% 8% 0% 27%
Horizon Zero Dawn 4% 2% 17% -3% -1% 11%
Assassins Creed Odyssey -2% 0% 6% -4% -2% 3%

Тут снова «подобное сопоставляется с подобным»: если сравнение идет с разогнанным конкурентом, то и Ryzen 5 5600X берется разогнанный. Единственный вопрос возник с Ryzen 5 3600X и Ryzen 7 3800XT, ведь они тестировались в единственном режиме.

В итоге было принято волевое решение с первым сравнивать Ryzen 5 5600X в штатном режиме – и все равно, преимущество новинки везде более чем заметно. А со вторым взять разогнанный Ryzen 5 5600. И это также помогло ему в неигровых задачах сравняться с прошлогодним восьмиядерником, а в играх даже опередить на весомые 10%.

Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 5 5600X Core i5-10600K Core i5-10600K OC Ryzen 5 3600X Core i7-10700K Core i7-10700K Ryzen 5 3800XT
Среднее неигровые 22% 17% 17% -1% -3% 0%
Среднее игровые 6% 2% 18% -3% -5% 10%

Что касается сравнения с конкурентами из стана Intel, то здесь снова «все не так однозначно». Да, Core i5-10600K повержен. В неигровых задачах его отставание существенно и составляет 16–22%. Да и в играх новинка AMD впереди. В штатном режиме так вообще, можно сказать, заметно – на 6%. Но в разгоне разрыв снижается до минимального. А главный вопрос – снова цена. Она даже рекомендованная у Ryzen 5 5600X ближе к таковой для Core i7-10700K. И при сравнении с последним все уже не столь гладко. Даже в неигровых применениях в среднем наблюдается, хоть и минимальное, но отставание. А в играх оно еще немного вырастает.

В результате Ryzen 5 5600X что по цене, что по производительности встает между двумя конкурентами из стана Intel. Позиционирование в целом снова можно признать адекватным. Но ведь всегда так хочется увидеть новый безоговорочный бестселлер и лучший выбор за свою цену…

Заключение

Прошлое поколение процессоров AMD Ryzen 3000 вышло очень удачным. Они стали безоговорочными лидерами по энергоэффективности и производительности в неигровых применениях. Оставалось лишь подтянуть удельную производительность на ядро и догнать (а желательно перегнать) конкурента по скорости в играх. И в AMD с этим блестяще справились. Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X вышли отличными процессорами. Они демонстрируют великолепную производительность во всех применениях и действительно способны опережать даже формально более старшие модели прошлого поколения.

Цены соответствующие. Впрочем, никто и не ожидал, что они будут бросовыми – все было известно заранее. Стоимость вполне соответствует высокому качеству продуктов. Теперь остается надеяться, что с доступностью хотя бы по таким ценам у новинок AMD проблем не будет. Мы же надеемся совсем скоро познакомиться с остальными двумя моделями из обновленной линейки: Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X.

Евгений Яковлев


Выражаем благодарность:

Компании AMD и магазину Регард за предоставленные на тестирование компоненты.

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amd обзор тест zen 3 евгений яковлев ryzen 5 5600x ryzen 9 5900x

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