Каждый третий опрошенный собирается находить способы обхода блокировок

Rambler & Co провёл опрос среди российских пользователей интернета с целью узнать, как они реагируют на проходящие в стране блокировки иностранных сервисов и какие действия намереваются предпринять в случае ещё больших ограничений. Это исследование стало особенно актуальным после того, как на минувшей неделе Роскомнадзор начал замедлять Telegram и после того, как 17 февраля появилась новость о грядущей 1 апреля полной блокировке мессенджера.

32% опрошенных полагают, что блокировки иностранных ресурсов продолжатся, пока работоспособность сохранит только малая их часть. Ровно столько же респондентов считают, что глобальную сеть полностью ограничить не получится, поэтому свобода в ней останется. 19% российских пользователей интернета в этом не уверены и ждут, что скоро во Всемирную паутину можно будет заходить только с идентификацией. 17% полагают, что все страны начнут стремиться к цифровому суверенитету и создавать ограниченные сегменты сети, как это уже случилось в Китае или КНДР.

Если все зарубежные сервисы в стране будут ограничены, довольствоваться оставшимися планируют 38% участников опроса. Еще 31% предпочли заранее подготовиться к ограничениям. Искать ещё не запрещённую альтернативу на смену тому, что уже не работает, будут 23% респондентов, а менять цифровые привычки и меньше пользоваться интернетом готовы 8% участников.

Сложнее всего россиянам будет обходиться без новостей и мультимедийных ресурсов, их будет не хватать 36% опрошенных. 25% расстроятся при отсутствии госуслуг, банков и сервисов доставки. Каждому пятому нужны инструменты для работы и досуга, для 19% участников жизненно необходимы социальные сети и мессенджеры.