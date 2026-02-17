В 2021 году владелец приобрёл её за $5,2 млн

Блогер и рестлер Логан Пол (Logan Alexander Paul) продал на аукционе редкую коллекционную карточку Pokémon под названием Pikachu Illustrator за 16,5 миллиона долларов. Сам блогер приобрёл её в 2021 году за 5,2 миллиона долларов, продав коллекционный предмет спустя 5 лет на 10 миллионов долларов дороже. В мире насчитывается всего около 40 таких карточек. Источник изображения: коллаж The Japan Times из фото, опубликованных @loganpaul (X)Продажа карточки произошла в онлайн-аукционном доме Goldin. Позже на мероприятии, посвящённому сделке, присутствовал представитель Книги рекордов Гиннесса, который подтвердил, что Pikachu Illustrator стала самой дорогой коллекционной карточкой в мире, когда-либо ушедшей с аукциона. Покупателем стал сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи.

Уникальность Pikachu Illustrator заключается в том, что её дизайнером выступила японский иллюстратор Ацуко Нисида, которая придумала образ талисмана франшизы Pokémon. Коллекционная карточка находится в ограниченном обороте, поскольку единственный раз её вручали победителям конкурса иллюстраций журнала CoroCoro Comic в Японии в конце 1990-х годов. В обычные наборы Pikachu Illustrator никогда не входил. Конкретно проданная карточка также имеет своё преимущество над другими – идеально ровные края и углы, чёткое изображение и полностью сохранившийся оригинальный глянец.