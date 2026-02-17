Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Редкую карточку Pokemon продали на аукционе за $16,5 млн
В 2021 году владелец приобрёл её за $5,2 млн

Блогер и рестлер Логан Пол (Logan Alexander Paul) продал на аукционе редкую коллекционную карточку Pokémon под названием Pikachu Illustrator за 16,5 миллиона долларов. Сам блогер приобрёл её в 2021 году за 5,2 миллиона долларов, продав коллекционный предмет спустя 5 лет на 10 миллионов долларов дороже. В мире насчитывается всего около 40 таких карточек.Источник изображения: коллаж The Japan Times из фото, опубликованных @loganpaul (X)Продажа карточки произошла в онлайн-аукционном доме Goldin. Позже на мероприятии, посвящённому сделке, присутствовал представитель Книги рекордов Гиннесса, который подтвердил, что Pikachu Illustrator стала самой дорогой коллекционной карточкой в мире, когда-либо ушедшей с аукциона. Покупателем стал сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи.

Уникальность Pikachu Illustrator заключается в том, что её дизайнером выступила японский иллюстратор Ацуко Нисида, которая придумала образ талисмана франшизы Pokémon. Коллекционная карточка находится в ограниченном обороте, поскольку единственный раз её вручали победителям конкурса иллюстраций журнала CoroCoro Comic в Японии в конце 1990-х годов. В обычные наборы Pikachu Illustrator никогда не входил. Конкретно проданная карточка также имеет своё преимущество над другими – идеально ровные края и углы, чёткое изображение и полностью сохранившийся оригинальный глянец.

#pokemon #pikachu
Источник: japantimes.co.jp
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
+
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
5
Ryzen 5 3600 проверили в современных ААА-играх в связке с 16 ГБ DDR4-3200 и Radeon RX 9060 XT
3
GeForce RTX 5060 оказалась в среднем на 27% быстрее GeForce RTX 5050 в актуальных играх
1
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
2
Древние породы Шотландии рассказали о климате в период глобального оледенения
+
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
6
Ученые из Вены смогли визуализировать движение предмета со скоростью света
+
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
3
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
4
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
30
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
3
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
5
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
1
Первый в мире натрий-ионный фонарь с емкостью 10 000 мАч работает при -40°C и выдает 2500 люмен
+
Покупатель Ryzen 9 9900X3D получил в посылке Ryzen 9 3900X в упаковке оригинала
+
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Ютубер протестировал масштабирование DLSS в 4K начиная с разрешения 22p
+
Данные космического аппарата NASA заставили пересмотреть модели нагрева солнечной короны
+

Популярные статьи

Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
15
Пять по-настоящему удививших меня игр
5
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
4
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
12
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
03:59
Тупой бред! Звук передавали через банан, через грязь?? Это каким образом? А судьи кто? Бомжы с улицы? Или случайные люди после корпоратива? Большинство людей вообще не интересуется такой темой. Им гла...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
NuclearMissionJam
03:54
Мне очень понравился аддон Resistance. Специально купил в 2015 игру ради него
Пять по-настоящему удививших меня игр
Remarc
03:52
как только ник поменял сразу минусить стали,ничтожества)))
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
32Влад32
03:35
А захотят ли инопланетяне допустить зонд до своего космического корабля?
Минимальное время полёта космического зонда к комете 3I/Atlas может составить около 50 лет
32Влад32
03:33
Так и решения у них принимает ИИ.
Депутатам Европарламента отключили ИИ на планшетах из соображений безопасности
Remarc
02:35
а если в тестовый режим перевести тоже работать не будет?
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
syberroma
01:57
По настоящему меня удивила игра Operation Flashpoint, сейчас ничего подобного уже не выходит.
Пять по-настоящему удививших меня игр
linux4ever
01:44
На самом деле есть d3d9 state tracker, дающий хорошую производительность в wine, но вряд-ли про него автор знает.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Spanta
00:34
Кострюлю поправте,))
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
Сергей Герасимов
00:24
Так это старый камазовский мост один в один только дисковые тормоза дрбавили
Ростех: На КАМАЗе запустили производство мостов для грузовиков семейства К5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter