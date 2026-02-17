17 февраля российские покупатели получили возможность официально приобрести смартфон премиальной категории Honor Magic 8 Pro.
Представленный ранее в Китае аппарат является одним из самых производительных в мире, поскольку работает на процессоре последнего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 5. Другим его достоинством является крупный аккумулятор ёмкостью 7 100 мАч на основе кремний-углеродной технологии. Устройство обладает быстрой зарядкой мощностью 100 Вт, а также мощностью беспроводной зарядки до 80 Вт. Поверх Android установлена программная оболочка MagicOS 10, дизайн которой отличается полупрозрачным интерфейсом.
Диагональ экрана типа LTPO OLED составляет 6,71 дюйма. Пиковая яркость способна достигать 6 000 нит, что позволит без труда разглядеть изображение даже на самом ярком солнце. Разрешение этого экрана 1 256 х 2 808 пикселей при частоте обновления 120 Гц.
Что касается фотографических возможностей, основная камера обладает сенсором 50 Мп с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.6. Имеется также камера телефото с разрешением 200 Мп при сенсоре размером 1/1,4 дюйма, с диафрагмой f/2.6, стабилизацией и оптическим зумом 3,7x. Наконец, есть сверхширокоугольная камера с разрешением также 50 Мп.
Для повышения качества съёмки применяются алгоритмы искусственного интеллекта, в первую очередь при недостаточном освещении. Помогает ИИ и в деле стабилизации изображения. Имеется интересная технология, при помощи которой из любых изображений можно получать цветокоррекцию и применять её на сделанном на этом смартфоне снимке.
На корпусе устройства есть специальная кнопка для запуска искусственного интеллекта. Она срабатывает при коротком или продолжительном нажатии, а сверху у неё есть сенсорный слой для выполнения жестов.
Российским покупателям будут доступны бежевый, чёрный и голубой цветовые варианты устройства. До 17 марта оно предлагается со скидкой до 43 979 руб, а заодно в подарок можно получить часы Honor Choice и наушники.