Устройство стоимостью почти 120 000 руб предлагает передовые фотографические возможности и самый быстрый на Android процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5

17 февраля российские покупатели получили возможность официально приобрести смартфон премиальной категории Honor Magic 8 Pro.

Представленный ранее в Китае аппарат является одним из самых производительных в мире, поскольку работает на процессоре последнего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 5. Другим его достоинством является крупный аккумулятор ёмкостью 7 100 мАч на основе кремний-углеродной технологии. Устройство обладает быстрой зарядкой мощностью 100 Вт, а также мощностью беспроводной зарядки до 80 Вт. Поверх Android установлена программная оболочка MagicOS 10, дизайн которой отличается полупрозрачным интерфейсом.

Изображение: Honor

Диагональ экрана типа LTPO OLED составляет 6,71 дюйма. Пиковая яркость способна достигать 6 000 нит, что позволит без труда разглядеть изображение даже на самом ярком солнце. Разрешение этого экрана 1 256 х 2 808 пикселей при частоте обновления 120 Гц.

Изображение: Honor

Что касается фотографических возможностей, основная камера обладает сенсором 50 Мп с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.6. Имеется также камера телефото с разрешением 200 Мп при сенсоре размером 1/1,4 дюйма, с диафрагмой f/2.6, стабилизацией и оптическим зумом 3,7x. Наконец, есть сверхширокоугольная камера с разрешением также 50 Мп.

Для повышения качества съёмки применяются алгоритмы искусственного интеллекта, в первую очередь при недостаточном освещении. Помогает ИИ и в деле стабилизации изображения. Имеется интересная технология, при помощи которой из любых изображений можно получать цветокоррекцию и применять её на сделанном на этом смартфоне снимке.

Изображение: Honor

На корпусе устройства есть специальная кнопка для запуска искусственного интеллекта. Она срабатывает при коротком или продолжительном нажатии, а сверху у неё есть сенсорный слой для выполнения жестов.

Изображение: Honor

Российским покупателям будут доступны бежевый, чёрный и голубой цветовые варианты устройства. До 17 марта оно предлагается со скидкой до 43 979 руб, а заодно в подарок можно получить часы Honor Choice и наушники.