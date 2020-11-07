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Вступление

Платформа Intel LGA 1200 не уступает по популярности AMD Socket AM4, несмотря на сильный шум после анонса новых процессоров AMD Ryzen 5000. Оказалось, что компания AMD не готова раздавать процессоры даром, а хочет конкурировать с оппонентом во всем, включая цены.

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С ними в рознице наблюдается интересная картина. Только недавно покупал процессор AMD Ryzen 5 3600X почти за 20 000 рублей. Вроде еще вчера флагманы Intel Core i7-2600K продавались по 10 000 рублей, а сегодня за среднюю модель просят 20. Хотя здесь заметно, что все относительно. Тогда продавались 4 ядра / 8 потоков и сейчас процессор с такой конфигурацией можно взять за те же деньги. Как будто время остановилось на месте.

Поэтому как в старые добрые времена выбираем недорогую материнскую плату для платформы Intel на флагманском чипсете, чтобы можно было что-то разогнать и не было каких-то ограничений. Выбор тут невелик, ведь чипсет один – Intel Z490, и системных плат, удовлетворяющих этим условиям, не так много. На мой взгляд, наиболее оптимальным вариантом будет плата формата mATX, поскольку можно будет сэкономить на корпусе и купить самый бюджетный. Одна беда – процессор Intel Core i5-10600K, с которым не каждый кулер справится. Хорошо, что скоро зима и охлаждение можно устроить естественным образом – установить системный блок на балконе, а включать систему с клавиатуры или мышки.

ASUS Prime Z490M-Plus – одна из таких замечательных и недорогих плат на чипсете Intel Z490. Компания ASUS производит большое количество хороших материнских плат и даже среди бюджетных моделей предлагает неплохие устройства. В ее случае на одном чипсете бывает много разных модификаций, чтобы каждый пользователь нашел что-то свое. К нам на тест попала бюджетная модель на Intel Z490, изучим ее особенности и вынесем вердикт.

Что представляет собой плата среднего уровня на флагманском чипсете? Справится ли она с разгоном и хватит ли штатных функций для реализации современной сборки?

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Упаковка и комплектация

Обычная коробка, обычной бюджетной модели. Все стандартно. Коробка изготовлена из картона. Сверху цветная полиграфия, поверхность глянцевая. Что мне нравится в компании ASUS при оформлении упаковок, так это то, что можно посмотреть на товар лицом не открывая коробки.

Вот и здесь мы видим крупное изображение устройства, где сразу все четко видно.

Фон темный. В правом верхнем углу белыми буквами обозначен логотип производителя. Ниже, крупными белыми символами указано наименование модели Prime Z490M-Plus. Prime – означает «основной», «базовый». Это линейка универсальных материнских плат компании, которые предназначены для большого числа разных пользователей и для различных задач. Внизу находится группа из пяти значков. Три относятся к Intel, один сообщает о CrossFire, и наконец последний - HDMI.

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Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами Prime Z490M-Plus. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Среди них: Gaming audio, 5X Protection III, Intel Optane, FAN Xpert 4.

Пора заглянуть внутрь.

Здесь используется интересный картонный лоток, который загибается и образует конверт. Внутри находится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. В верхнем отсеке лежит комплект с кабелями SATA.

После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Краткое руководство;

Информация о безопасности;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Диск – простая формальность. По сути он уже не нужен. Операционная система поддерживается только одна – Windows 10. При установке ее все драйвера автоматически подгружаются из интернета.

Добавлю, что у компании ASUS есть программа Armoury Crate, которая зашита в BIOS материнской платы и запускается при первой установке. Она берет на себя функцию установки и обновления до последней версии всех необходимых компонентов.

В комплекте мы можем обнаружить следующий набор:

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Заглушка задней панели.

Большего я и не ждал. Теоретически монтажные комплекты M.2 могли быть уже на плате, как и заглушка задней панели.

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Дизайн и особенности платы

Перед нами обычная плата формата mATX. Габариты устройства стандартные и составляют 244 х 244 мм.

Плата очень легкая и кажется простоватой. Это объясняется тем, что используется темно-коричневый текстолит, поверхность глянцевая и принтов не много. Последние используются, чтобы придать хоть какой-то интересный вид устройству.

Радиаторов всего три, и они все по существу: только питание и чипсет. Они даже не окрашены. Да это и не нужно, ведь краска на работу не влияет. Приклеил внутри корпуса пару ARGB лент и сборка уже геймерская.

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Спереди плата не кажется пустой, а вот сзади элементов не так уж много. Здесь мы видим массив светодиодов в области разграничения звуковой подсистемы, где присутствует полоса без слоев металлизации. Логично было бы увидеть здесь RGB светодиоды, но видимо это дорого и одноцветные дешевле.

Питание на материнскую плату подается через один основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4. Видимо, это уже новый минимум для всех платформ.

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Эта материнская плата формально не предназначена для разгона, а позиционируется как универсальное решение средне-начального уровня. Это значит, что теоретически на нее могут установить топовый процессор Intel Core i9-10900K, который бустит одно ядро до 5.3 ГГц и он должен работать идеально хотя бы в штатном режиме, ведь разгон никто не гарантирует даже на дорогих моделях.

Поэтому вот этот 8-pin разъем использует технологию ProCool.

Дополнительный коннектор питания расположен не очень удобно. В собранной системе его подключить будет затруднительно, но в бюджетной модели удобства никого не волнуют.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного и серого цветов. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот в разъемы одного цвета, что сильно упрощает процедуру сборки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

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Есть поддержка функции OPTIMEM II, но я бы не стал возлагать на нее большие надежды, если попадется плохой процессор и память.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб. Я всегда предпочитаю брать платы с четырьмя слотами. Исключение только формат mini-ITX потому, что там этого, как правило, не бывает.

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В подсистеме питания процессора мы видим 9 каналов (8+1) для ядер и интегрированного видео. Еще по одной фазе Vccio и Vccsa.

Система питания выглядит неплохо. Здесь используются транзисторные сборки Vishay Semiconductor SiC639. Они обеспечивают согласно спецификации в среднем 50А при длительной нагрузке.

Еще на каждый из 9 каналов приходится по одной супер ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками, ближе к краю.

Применен ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1900B. Он обеспечивает восемь фаз и используется на более дорогих устройствах с большим числом каналов.

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Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами. Никаких пластиковых кожухов тут нет.

Внешне они выглядят хорошо, оребрение у них отличное, а значит они должны эффективно справляться с теплоотводом.

Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и ничем не окрашены, возможно, просто покрыты каким-то защитным лаком, чтобы не окислялись. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины.

Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Каждый крепятся двумя винтами.

Еще один радиатор отводит тепло от чипсета.

Он также изготовлен из алюминиевого сплава и ничем не окрашен. Сверху присутствует только надпись Prime SERIES. Может показаться, что это просто кусок алюминия, но на самом деле он полый внутри, что увеличивает площадь теплоотвода. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками.

В качестве термоинтерфейса здесь используется розовая терморезинка.

Под радиатором находится чипсет Intel Z490, который мы уже видели много раз.

Характеристики его за это время не изменились. Поскольку модель платы бюджетная, то производитель будет использовать его возможности по максимуму без всяких там дополнительных контроллеров. Скорее всего, они будут даже немного урезаны, как в случае с SATA портами.

Тут их всего пять: четыре выведены вбок, а один расположен не очень удобно – в самом низу.

Рядом с основным коннектором питания ATX находятся две колодки для подключения четырех портов USB 3.2 Gen1.

В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, спикерфона и колодка для установки TPM модуля.

Еще здесь можно увидеть один 4-pin коннектор для вентилятора, один SATA 3 порт и перемычку для сброса настроек BIOS. Далее по нижнему краю находятся две колодки USB 2.0 и еще один 4-pin коннектор для вентилятора.

Далее следует разъем для подключения обычной RGB ленты, колодка COM-порта и разъем для подключения передней аудиопанели.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что мы видим только звуковой кодек Realtek ALC887 и четыре электролитических конденсатора.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D и гигабитный сетевой контроллер Intel I219-V. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим четыре слота расширения. Два PCI-e x16 и два PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь такого не предусмотрено.

Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Поддержки SLI нет, но зато есть CrossFire. А еще можно установить две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения. Понятно, что на этой плате никто этим заниматься не будет.

Между первым и вторым слотом PCI-e x16 можно обнаружить батарейку и разъем для установки накопителя типа М.2. И совсем непонятна ситуация с поддержкой Gen4. Скорее всего, она будет только у слота PCI-e x16, который получает линии от процессора.

Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4, а SATA только нижний.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Два разъема USB 2.0;

Два разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2 (один Type-C);

Один разъем PS/2 для клавиатуры или мыши;

Один сетевой разъем RJ-45;

Три аудиоразъема типа minijack;

Один видеовыход DVI-D;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a.

Беспроводного модуля нет, и даже нет специального разъема для его установки. Зато есть разъем USB Type-C.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime Z490M-Plus Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z490 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16);

1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);

2 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU CrossFireX Поддержка SATA/RAID 5 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z490; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I219-V Аудио Realtek ALC887– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z490) USB 3.2 Gen1 2 + 4x USB 3.2 Gen1 (Intel Z490) USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z490) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x DP;

1 x DVI-D;

2 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen1;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ45;

3 x 3.5 мм Jack Размеры, мм 244x 244 Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на материнских платах ASUS последнего поколения везде практически одинакова. Отличия меню в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, немного сокращенное меню (в зависимости от модели). В остальном все одинаково.

Интеллектуального разгона тут нет. Для него нужен отдельный независимый процессор, который просчитывает алгоритмы. На плате его нет, и даже не планировалось использовать. Предусмотрены лишь две предустановки, чтоб хоть что-то было и пришло понимание того, как снимать лимиты.

Самое главное – есть список внесенных перед выходом из меню настроек изменений. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime Z490M-Plus проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-U12S cromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата ASUS Prime Z490M-Plus, версия BIOS – 1208;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming RX 5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool VX700 700 Ватт.

Тестирование

Процесс сборки начался с небольшой заморочки. Не устанавливался кулер Noctua NH-D15 вместе с видеокартой в верхнем слоте. Можно было схалтурить и поставить ее в нижний, но я решил поменять кулер на новенький Noctua NH-U12S cromax.black, впрочем… на этом мои приключения не закончились.

У компании Noctua крепление называется SecuFirm2. Не так важно имя, как то, что оно несовместимо у разных моделей систем охлаждения. Пришлось полностью менять крепеж, включая монтажные пластины.

В левом нижнем углу есть небольшая желто-оранжевая подсветка и ничего больше. В остальном интересного мало. Система запустилась и можно оценить ее работу при помощи утилит.

В штатном режиме тестировать уже не интересно, поэтому сразу приступаю к разгону. Здесь с ним не так гладко, но в целом что-то получается.

Может кулер подкачал, а может руки, но больше 4.6 ГГц стабильных мне получить не удалось.

Бонусом еще разгоняется оперативная память. Не на всех системных платах она хорошо гонится. Тут типовой случай. Есть даже небольшой разгон, а на некоторых не работает XMP и приходится снижать частоту до 4 ГГц. Здесь хоть на XMP работает.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

Тестирование ASUS Prime Z490M-Plus проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 22°C в следующих режимах:

ASUS Prime Z490M-Plus, Intel Core i5-10600К (4100 / 4800 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, ASUS TUF Gaming RX 5700;

ASUS Prime Z490-P, Intel Core i5-10600К @ 4600 МГц, память 4133 МГц, тайминги 19-19-19-39-2Т, ASUS TUF Gaming RX 5700.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 2004. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0

М.2

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура бокового радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура радиатора чипсета

Простой | Нагрузка, °C





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Оценим подсистему питания ASUS Prime Z490M-Plus под нагрузкой через тепловизор.

Все температурные показатели были получены в нагрузке после 15 минут использования Prime95 Small FFTs.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. При тестировании встроенного звука при помощи программы RMAA были получены следующие результаты:

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

По совокупности характеристик и полученных результатов можно сказать, что материнская плата ASUS хороша, но не без недостатков. На мою долю в этот раз их выпало достаточно. Все началось с того, что не удалось поставить свой любимый кулер Noctua NH-D15 вместе с видеокартой в верхнем слоте. Вроде пустяк и можно вставить в нижний, но там x4. Терпимо, но осадок остается. В итоге пришлось ставить другую систему охлаждения. Да и с разгоном дело не задалось. В чем причина – сказать сложно; возможно, просто попался неудачный экземпляр.

В целом ASUS Prime Z490M-Plus не предназначена для разгона, следовательно, в чипсете Intel Z490 тут нет смысла. Если нужна похожая функциональность, лучше присмотреть материнскую плату на Intel B460 или H470. Переплачивать за Z490 и не разгонять – весьма странно. Транзисторные сборки охлаждают два радиатора, которые неплохо справляются со своими обязанностями. Опять же, никто не отменял дополнительное охлаждение. Если бы я четко понимал, что новинка будет стоять в тесном корпусе и вентилятор будет башенный, то поставил бы небольшой вентилятор на обдув радиаторов транзисторов. Такой сценарий предусматривают сами производители для премиальных моделей, а здесь надо просто проявить смекалку.

Портов SATA пять штук, но лично мне этого достаточно. Я не использую больше двух дисков в системах, а DVD-приводы сейчас уже редко встречаются. Качество сборки и компонентов хорошее, материнская плата смотрится на все свои деньги. В итоге перед нами модель для создания универсальной машины для работы и развлечений, с возможностью небольшого разгона и большим количеством настроек. Для тех, кто не хочет переплачивать за разные излишества, которые не пригодятся в жизни.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: