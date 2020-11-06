Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сводное тестирование лучших игровых компьютеров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey

Тест семнадцати конфигураций игровых ПК (на базе новых платформ AMD и Intel с видеокартами NVIDIA) в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и двух режимах работы.
2
7000р скидка на RTX 2080 Super - цена радует
MSI 3070 в Ситилинке
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля

700x600 62 KB

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование лучших связок видеокарт и процессоров (из игровых сборок от 50 000 до 100 000 рублей) в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey, основанных на движке AnvilNext 2.0.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

реклама

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

реклама

Assassin's Creed Origins

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 100.
    • Динамическое разрешение - выключено.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - самое высокое.
    • Качество окружения - самое высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Тесселяция - очень высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокая.
    • Качество тумана - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
    • Объемные облака - включены.
    • Качество персонажей - самое высокое.
    • Объемное освещение - очень высокое.
    • Глубина резкости - включена.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Assassin's Creed Odyssey


  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест ubisoft phoenix ubisoft montreal assassins creed odyssey assassins creed origins assassins creed anvilnext 2.0

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сводное тестирование лучших игровых компьютеров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
2
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
667
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020
12
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
8
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
15
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
77

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 35
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 667
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 217
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 43
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 приближается
35
Первые независимые тесты Radeon RX 6800 XT – значительно медленнее GeForce RTX 3080
62
В этом месяце появится новый Redmi Note 9 с дисплеем 120 Гц и адаптивной частотой обновления
5
12 новых смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл – Redmi Note 8 Pro и Mi 8 не получат Android 11
12
Первые тесты Ryzen 5 5600Х и Ryzen 9 5900Х выглядят разочаровывающе – лёгкий отрыв от Core i9-10900K
82
Обладатель AMD Radeon RX 6800 XT поделился данными об уровне производительности новинки в TSE
12
Первый тест трех процессоров AMD Ryzen 5000 в играх — Intel больше не лидер
270
Владелец Radeon RX 6800 XT раскрыл ключевые подробности видеокарты – холодная, шумная, стабильная
33
Йеннифер, Цири и Кагыр — новые фото со съемок второго сезона «Ведьмака»
14
Продажи AMD Ryzen 5000: без фальстарта не обошлось
32
Стала известна цена и спецификации бюджетной GeForce RTX 3050 Ti – 6 Гб GDDR6, 192 бит и 3584 ядер
18
Названы рекомендованные цены процессоров Ryzen 5000 для России – эпоха низких ценников завершилась
186
Глобальный фанатский проект Project Diablo II стартует через два дня
2
6 смартфонов OnePlus получили важное обновление прошивки OxygenOS
+
Появились реальные тесты процессоров Ryzen 9 5900X, 7 5800X и 5 5600X
65
GeForce RTX 3080 Ti-20 Гб за 900$ будет соперничать с Radeon RX 6800 ХТ за 649$ – Wccftech
22
Плакаты с декабрьской датой релиза Cyberpunk 2077 стали появляться на торцах домов в Варшаве
27
В PlayStation Store стартовала новая распродажа со скидками до 90%
+
Процессоры AMD Ryzen 5000 уже сбросили крышку перед камерой
4
Графический чип GA106 станет основой GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti — первые характеристики
19

Сейчас обсуждают

Alexshanghai IntelAmdov
12:40
Почему ты о себе кукарекаешь в 3м лице? шизик))))))))
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Alexshanghai IntelAmdov
12:37
а ты кого за людей считаешь?
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
x.7
12:37
Теперь по цене 6 ядер интел 10400, АМД выкатит 5300X за те же 14к. И придется тогда фонатам переобуваться, что теперь АМД кормит всех "народными" 4 ядрами
Названы рекомендованные цены процессоров Ryzen 5000 для России – эпоха низких ценников завершилась
corbon
12:37
Пачему 2070s тыква?
Сводное тестирование лучших игровых компьютеров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
Каа
12:36
Именно так, власть имущим насрать на народ и что он думает.
Стартовали продажи процессоров AMD Ryzen 9 5950X, 9 5900X, 7 5800X и 5 5600X Zen 3 "Vermeer" 7-нм
Miki_Sambrero
12:36
Про это и написано. Нужен ли масштаб и рамазать на огромную площадь. Лучше оставить размер карт и за счёт производительности улучшать физику, самих персонажей, технику и прорабатывать детали.
Новая Battlefield порадует масштабом и выйдет в конце следующего года
Alexshanghai IntelAmdov
12:35
а кто такие i2hard? чупушилы очередные)) подождём тестов от истинных эксперторв мурка и ремонтяща)))
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
t-dirt
12:34
своё придумай, дымоход. подорожник уже занят для тебя.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Alexshanghai IntelAmdov
12:34
тонко)))
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
t-dirt
12:33
мои безобидные десяток каментов превратились для тебя в 200. эт от того что у тебя не дымит...
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем