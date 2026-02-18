Взлетевшие цены на ОЗУ заставили многих геймеров обратить внимание на сборки с оперативной памятью DDR4. Стоит она заметно дешевле, чем DDR5, подорожавшая в пять раз, а отставание в играх в случае использования процессоров среднего уровня производительности будет не слишком критичным. В 2026 году есть две платформы ПК, использующие ОЗУ DDR4, AM4 и LGA 1700 и однозначно сказать, какая из них более предпочтительна - очень трудно. Обе платформы имеют свои плюсы и минусы, а также различные нюансы, про которые не напишут в карточке товара на сайте.

И сегодня я предлагаю взглянуть на самые лучшие материнские платы для игровых сборок на основе ОЗУ DDR4, начав с самых бюджетных и заканчивая довольно дорогими. Но брать топовые материнские платы для сборки ПК на базе столь древней оперативной памяти не стоит. Даже процессор Core i5-14600KF уже будет сильно ограничен ее низкой пропускной способностью, а что уж говорить про Core i7-14700K или Core i9-14900K.

Поэтому, если стоимость вашего игрового ПК переваливает за 120000 рублей, уже стоит подумать, а стоит ли экономить на ОЗУ? Ведь доля стоимости оперативной памяти в таком бюджете уже не будет слишком большой, а сочетать современное топовое «железо» с ОЗУ образца 2012 года - не лучшее решение. Но большинство геймеров выбирает гораздо более доступные по цене сборки и даже в сервисе Steam сейчас больше всего пользователей имеют ПК с видеокартами уровня GeForce RTX 4060, GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050.

И основная масса покупателей не готовы отдать за игровой ПК более 100000 рублей и вот для них то сборки на базе ОЗУ DDR4 подойдут больше всего, позволив сэкономить около 20000 рублей по сравнению с ОЗУ DDR5. Обзор материнских плат начнем с самых недорогих моделей, на базе которых можно собрать ультра бюджетный ПК начального уровня, а их ассортимент и стоимость будем смотреть на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Недорогие материнские платы LGA 1700 на базе чипсета Intel H610 как будто бы созданы только для одной модели процессора - Core i3-12100F. С более производительным шестиядерником Core i5-12400F не справится их система питания без радиаторов, а такие процессоры, как Core i3-13100F и Core i3-14100F имеют мало смысла для покупки. Так как их четыре ядра слишком дороги для бюджетных сборок. И, к примеру, материнская плата MSI PRO H610M-G будет отлично работать с процессором Core i3-12100F без перегрева системы питания.

Базовый функционал, который она предлагает, достаточен для бюджетной игровой сборки, а шина PCI Express четвертой версии позволит использовать новые видеокарты GeForce RTX 5050 без потери производительности. Радует наличие таких «фишек», как металлизированный слот PCI-E x16 и система питания с разделенными фазами. Такая схема позволяет распределить тепло по большей поверхности и избежать перегрева даже без радиаторов на VRM.

Если вы думаете, что нам удастся найти похожую, очень недорогую материнскую плату AM4 для младших моделей процессоров AMD, то здесь вас будет ждать разочарование. Ведь материнскую плату нельзя рассматривать в отрыве от процессора, который будет в нее установлен, как вещь в себе. Ведь если она слишком дешевая и ее система питания не справляется с нужным процессором - мы получим перегрев и невозможность получить полную отдачу в играх и рабочих задачах.

А если материнская плата слишком дорогая, то в случае с процессорами среднего уровня это может быть бесполезная переплата, не дающая никакой прибавки производительности. И если смотреть на недорогие материнские платы AM4 на базе чипсетов AMD A520 и AMD B450, то выясняется, что годятся они для очень небольшого количества игровых сборок. В первую очередь - из-за наличия шины PCI Express только третьей версии, которая очень плохо сочетается с новыми видеокартами, имеющими только 8 ГБ видеопамяти и всего 8 линий PCIe для подключения, например - GeForce RTX 5060.

Да и проблем с новыми GeForce RTX 5000 при установке в морально устаревшие материнские платы на этих чипсетах у пользователей очень много, достаточно почитать форумы. Поэтому подобные платы стоит выбирать только в том случае, если вы хотите немного сэкономить, а у вашей видеокарты есть 16 линий PCI Express. Как у GeForce RTX 3060 или Radeon RX 9060 XT. В этом случае можно взять материнскую плату на чипсетах AMD A520 и AMD B450 и с процессором Ryzen 5 5500 или Ryzen 5 5600 получится неплохая игровая сборка начального уровня.

Я долго искал на Яндекс Маркете подходящую подобную плату и мне попалась очень недорогая модель Gigabyte A520M K V2. Система питания у нее простенькая, но в играх с шестиядерниками проблем не будет, а если еще грамотно настроить вентиляцию в корпусе, то о проблеме перегрева VRM можно забыть.

А еще стоит предостеречь тех геймеров, которые хотят пересидеть какое-то время на встроенной графике, взяв шестиядерный процессор Ryzen 5 5600G или Ryzen 5 5600GT вместе с самой дешевой материнской платой на чипсетах AMD A520 и AMD B450. На первый взгляд все логично, и процессор и материнская плата имеют шину PCI Express только третьей версии, но для APU очень важна система питания и требовательная игра на процессоре с встроенной графикой Vega 7 вызовет сильный перегрев VRM.

Поэтому для таких сборок нужно выбирать материнскую плату с качественной системой питания, но стоящую дешевле более новых и универсальных материнских плат на чипсете AMD B550. Например, Gigabyte A520 AORUS ELITE, у которой и верхние фазы SOC тоже накрыты радиатором, что очень важно для APU, которые используют их по максимуму в играх. Почти все питание встроенной графики идет по этим фазам, которые часто и на более дорогих материнских платах не накрыты радиаторами.

На этом с ультра бюджетными материнскими платами мы заканчиваем и я, честно говоря, рекомендую вам их покупать только в том случае, если денег на сборку ПК совсем не хватает. Лучше немного добавить и взять материнскую плату на чипсете AMD B550, которая даст вам шину PCI Express 4.0 и возможность без проблем использовать новые видеокарты.

И процессор, на который стоит ориентироваться при выборе материнской платы для сборки начального среднего уровня - шестиядерник Ryzen 5 5600. Время идет, а он все не теряет популярности, снова становясь хитом продаж после того, как Ryzen 5 7500F перестали покупать из-за того, что ОЗУ объемом 32 ГБ для него стоит теперь в три раза больше самого процессора.

Ryzen 5 5600 - процессор довольно экономичный и для него хватит материнской платы среднего уровня, к примеру, Gigabyte B550M DS3H R2 B550. За ее цену, которая ненамного выше, чем у рассматриваемых нами ранее бюджетных моделей, мы получаем два слота M.2 для SSD, четыре слота для ОЗУ и неплохую систему питания.

Главный конкурент Ryzen 5 5600 из стана Intel - Core i5-12400F, который показывает близкую производительность в играх и схожее энергопотребление. Да и по цене они различаются не сильно, что делает выбор между той или другой платформой очень сложным. Материнскую плату для Core i5-12400F стоит искать на базе чипсета Intel B760 и, конечно же, с системой питания, накрытой радиаторами. Одной из самых выгодных подобных моделей стала GIGABYTE B760M D3HP DDR4.

Кстати, о радиаторах на VRM материнских плат. Не стоит думать, что невысокий нагрев системы питания зависит только от их наличия, большую роль играет и качество компонентной базы. Мосфетов, дросселей, контроллера, количества фаз питания и то, использовалось ли при их компоновке дублирование. Учтите еще и то, что приличную часть тепла система питания материнской платы отдает на текстолит.

Поэтому не стоит ждать, что на материнской плате среднего уровня с небольшим радиатором на VRM ее нагрев с использованием процессоров Core i5-12400F или Ryzen 5 5600 будет совсем небольшим. Весьма важной будет и вентиляция в корпусе, а также тип используемого кулера. А по своему опыту могу сказать, что направленный обдув VRM небольшим вентилятором творит просто чудеса в плане снижения температур.

Пора переходить к более мощным игровым сборкам и материнским платам для них и здесь нас уже не будет ждать слишком сложный выбор. Ведь у платформы AM4 нет особо привлекательного процессора мощнее, чем Ryzen 5 5600 для игровых сборок за разумную цену. Восьмиядерный Ryzen 7 5700X стоит немного дороже, но в играх опережает шестиядерник совсем немного. А процессоры Ryzen 5000-й серии с 3D-кэшем уже трудно найти, а стоят они слишком дорого.

А вот платформа LGA 1700 может предложить целую россыпь процессоров мощнее, чем Core i5-12400F или Ryzen 5 5600. Это Core i5-12600KF, Core i5-13400F, Core i5-13600KF, Core i5-14400F и, наконец, самый мощный представитель процессоров с шестью производительными ядрами - Core i5-14600K. Для процессоров без индекса «К» нужно поискать материнскую плату на базе чипсета Intel B760 с неплохой системой питания. Ведь даже процессоры Core i5-13400F и Core i5-14400F могут «раскочегариться» почти до 140 ватт в тяжелых задачах. Поэтому хорошим выбором станет материнская плата GIGABYTE B760M GAMING.

Аппетиты процессоров с индексом «K», наиболее популярны из которых Core i5-12600KF и Core i5-14600KF, тоже превышают 100 ватт, а удерживать такую степень загрузки они могут гораздо дольше, поэтому требования к материнской плате у них еще выше. И для этих моделей я бы присмотрелся к материнской плате ASUS PRIME B760M-A WIFI D4.

Итоги

Как видите, даже в кризис вполне возможно собрать выгодный игровой ПК, который потеряет совсем немного производительности от использования ОЗУ DDR4. Тем более, что падение FPS будет не во всех играх и, скорее всего, вы просто не заметите его без мониторинга. В конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

