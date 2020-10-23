Бета-версия Call of Duty Black Ops Cold War стала самой востребованной в истории серии
Этого следовало ожидать после аналогичного успеха «альфы».
В конце сентября Call of Duty Black Ops Cold War успела установить рекорд как самая загружаемая на PlayStation 4 альфа-версия в истории серии, поэтому логично было предположить, что масштабная «бета» также станет рекордсменкой. Так оно и произошло: несколько часов назад Activision совместно с Treyarch сообщили о том, что бета-версия мультиплеерного режима Black Ops Cold War стала самой загружаемой в истории серии Call of Duty.
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Стоит отметить, что рекорды — это уже традиция Call of Duty: всего год назад аналогичный рекорд установила Modern Warfare (2019). К сожалению, Activision не торопится огласить подробную статистику, поэтому неизвестно, насколько существенным оказался отрыв Black Ops Cold War от Modern Warfare.
Релиз Call of Duty Black Ops Cold War состоится 13 ноября.
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