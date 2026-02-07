Сайт Конференция
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК

Сегодня мы попробуем установить Windows 11 на устаревший ПК и произвести замеры производительности.
Недавно закончилась расширенная поддержка Windows 10 и данная операционная система все больше и больше утрачивает свой статус как игровая, но при этом остается ведущей для слабых ПК в навигации по интернету при помощи Веб-Браузера. Так как перспектива перехода на Windows 11 все же значится в обозримом будущем, то нужно было проверить: а есть ли вариант использовать слабую систему в будущем?.. Или все же обновление комплектующих неизбежно.

Исходя из системных требований Майкрософт для Windows 11 большинство старых комплектующих не подходит даже для навигации в Веб-Браузере, что звучит абсурдно с одной стороны. С другой стороны аппаратная пандемия 2018 года в лице уязвимостей Meltdown и Spectre продемонстрировали миру, что разработчики компьютерного железа при его проектировании совсем не уделяют должного внимания безопасности. И подобное повышение системных требований является следствием того, что Майкрософт снимает с себя ответственность за отсутствие у аппаратной части должного уровня безопасности.

Что же касательно наших тестовых компьютерных комплектующих?.. 

Тестовый стенд

Процессор: S-AM3 Phenom II X4 955 (HDX955WFK4DGM);

Кулер: Cooler Master с медным пятаком;

Материнская плата: S-AM3 MSI GF615M-P33 ver.:1.0;

Оперативная память: 4 Гб Kllisre PC3-8500 + 2 Гб Patriot PC3-10600;

Видеокарта: HIS Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3;

Жесткий диск: SATAII Samsung HD161HJ 160Гб;

Блок питания: FSP ATX-350PNR;

Операционная система: Windows 7 SP1 Home Basic X64 и Windows 11 IoT 23H2;

Драйвер: Catalyst 15.11.1 Beta и 15.201.1151.1008.

Фото тестируемого комплекта

Данный комплект не соответствует минимальным системным требованиям Windows 11, но при этом способен прекрасно справляться с Windows 10. Процессор не имеет ни программных не аппаратных заплат от уязвимости Spectre, при этом обладает иммунитетом к уязвимости Meltdown. Видеокарта не поддерживает DirectX 12.0 ни на каком уровне, что так же указано в системных требованиях Windows 11. Установка Windows 11 на данное железо не возможна напрямую, требуется использовать обходные пути. Так же с выходом Windows 11 24H2 наличие у процессора инструкций SSE4.2 стало обязательным системным требованием, что не позволяет устанавливать на данный комплект редакции старше 23H2, даже используя обходные пути.

Установка Windows 11

Для установки Windows 11 23H2 пришлось использовать возможности по обходу аппаратных требований, которые предлагает утилита Rufus + использовать скрипт UnattendedWinstall от memstechtips с заменой скрипта rufus созданного в папке Sources\OEM, чтобы тот оптимизировал работу дистрибутива для слабой системы во время установки.

Скриншот установленной и настроенной Windows 11 23H2

Данные манипуляции позволили установить дистрибутив на текущем железе и провести ряд сравнительных тестов с более легкой Windows 7.

Тестирование

Скриншот утилит CPU-Z и GPU-Z снятые в Windows 11

Для проведения замеров были использованы тестовые утилиты и тестовые предустановки, которые приближались к лимиту ОЗУ, чтобы дать на комплектующие не малую нагрузки и попытаться выявить разницу между двумя операционными системами. Видеокарта при проведении замеров находится в разогнанном состоянии до 700/800 МГц, все остальные комплектующие работают в стоке.

 Начнем наше тестирование с теста архивации 7 Zip при размере словаря в 192 Мб.

В этом замере мы видим, что Windows 11 оказалась на ~ 3% быстрее Windows 7. И с одной стороны это повод для радости. Но эта разница достигается более агрессивными настройками плана энергосбережения настроенного на высокую производительность в Windows 11, которые выставил скрипт от memstechtips во время установки ОС.

В тесте двухмерных преобразований уже Windows 7 быстрее Windows 11 на 10%. В работе Windows 11 на этом комплекте наблюдается нестабильность, даже при использовании более агрессивного плана энергосбережения.

Во втором вычислительном тесте Windows 7 ставит Шах и Мат на ~2% быстрее, что близко к уровню погрешности.

В тесте расчетов при использовании трассировки лучей разница в пользу Windows 7 так же на уровне погрешности и равна ~ 1%.

Перейдем к тесту расчётов при использовании операций с плавающих запятой до 1.000.000.000 значений.

В этом тесте Windows 7 оказалась на ~4% быстрее Windows 11, что пока что сохраняет небольшое преимущество за ней.

Переходим к тестам при использовании Веб-Браузера Supermium 138.0.7204.300 R9 версии.

 В тесте выполнения Java скриптов от Google - Windows 7 оказалась на ~ 6% быстрее.

В тесте выполнения Java сообщества Mozilla скриптов тенденция повторяется и Windows 7 оказывается на 2% быстрее, что снова близко к уровню погрешности.

В комплексном тесте Basemark ситуация меняется в сторону Windows 11 и она быстрее на целых 20%. Отчасти данный момент может быть обусловлен тем, что форк Google Chrome 138 ESR не поддерживает Windows 7 из коробки и использование аппаратных средств в нем работает хуже в старой Windows.

На этом заканчиваем череду тестов при использовании Веб-Браузера и переходим к тестам 3D-графики.

В данном тесте рендеринга 3D-сцены Windows 7 быстрее в среднем на 1%, что близко к уровню погрешности.

В данном тесте разница между операционными системами равна уровню погрешности.

В игровом тесте 3D-графики внезапно Windows 11 вырывается вперед на 1,5% и в этом заслуга не более агрессивного плана энергосбережения, а более быстрая работа драйвера установленного в Windows 11.

Заключение

В результате у нас получилось подобрать и установить Windows 11 на не поддерживаемое оборудование. Исходя из тестов данная конфигурация может использовать Windows 11 после окончания поддержки Windows 10 как операционной системы для навигации в Веб-Браузере. Но существует огромное "НО" - Windows 11 на HDD работает крайне медленно в этом варианте установки, гораздо медленнее чем Windows 10. И при установке данной ОС на слабое железо использование SSD уже не рекомендация, а необходимость. Иначе пользоваться системой дискомфортно, даже для очень терпеливого пользователя. 

amd windows 11 radeon windows 7 phenom hd 5550
