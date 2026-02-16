Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Мессенджер BitChat получил возможность установки без доступа в интернет
Передавать мессенджер BitChat можно будет со смартфона на смартфон в обход магазинов приложений

Один из основателей сервиса Twitter Jack Dorsey в середине 2025 года выпустил программу мгновенного обмена сообщениями под названием BitChat, отличительной чертой которой является децентрализация. Это означает отсутствие серверов, работу без номеров телефонов и прочих персональных данных, переписку посредством Bluetooth без доступа в интернет.

Изображение: Google Play Store

Может быть интересно

Продолжая развитие в этом направлении, BitChat становится независимым от установки из магазинов приложений. Его пользователи получат возможность переносить мессенджер с одного мобильного устройства на другое. Для этого потребуется сгенерировать точку доступа, чтобы передать установочный файл APK, и отправить QR-код для начала процесса установки.

Причиной решения дать такую функциональность может быть борьба с возможными ограничениями в магазинах. В феврале Apple изменила правила App Store, поэтому сейчас оттуда могут удалить сервисы анонимного и случайного общения, когда у самих разработчиков сервисов нет никакого контроля над их пользователями.

#apple #безопасность #интернет #мессенджеры #app store #конфиденциальность #магазины приложений #bitchat
Источник: hi-tech.mail.ru
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
+
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
4
Ryzen 5 3600 проверили в современных ААА-играх в связке с 16 ГБ DDR4-3200 и Radeon RX 9060 XT
3
GeForce RTX 5060 оказалась в среднем на 27% быстрее GeForce RTX 5050 в актуальных играх
1
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
2
Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос конкурируют между собой и Китаем в освоении Луны
+
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
6
Ученые из Вены смогли визуализировать движение предмета со скоростью света
+
Древние породы Шотландии рассказали о климате в период глобального оледенения
+
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
27
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
3
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
4
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
3
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
5
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
1
Покупатель Ryzen 9 9900X3D получил в посылке Ryzen 9 3900X в упаковке оригинала
+
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Ютубер протестировал масштабирование DLSS в 4K начиная с разрешения 22p
+
Данные космического аппарата NASA заставили пересмотреть модели нагрева солнечной короны
+

Популярные статьи

Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
15
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
4
Пять по-настоящему удививших меня игр
2
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
11
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
+

Сейчас обсуждают

Djereli
23:10
Дебилы только сейчас узнают что такое локальный интернет.
Мессенджер BitChat получил возможность установки без доступа в интернет
Андрей Тарр
23:01
"Удачи", "посмотреть" распиновку. У многих производителей, в документации указана только "конечная" распиновка для устройств, а распиновка самого модульного БП - НЕТ!!! И естественно что без тестера/м...
Пользователь нечаянно повредил HDD на 14 ТБ и винит в этом модульный блок питания
Зю
22:55
Слава Богу Z!
В сети появились новые рендеры складного смартфона Samsung Galaxy Z Wide Fold
corsi
22:54
Основные показатели NVIDIA за Q1 2024 финансовый год (завершился 30 апреля 2023): Выручка от ЦОД (Data Center): Рекордные $4,28 млрд (рост на 14% за квартал и на 18% в годовом исчислении). Игровой сег...
WCCFTech: ИИ переключил приоритеты NVIDIA и AMD с геймеров на корпоративных клиентов
Nacvark
22:36
по этой причине он топ-менеджер подразделения ИИ, которое разрабатывает ИИ, чтобы ИИ заменяло другие профессии, но не разработчиков ИИ)
Microsoft: ИИ сможет заменить большинство офисных работников через 12-18 месяцев
Dentarg
22:13
Не самый плохой вариант
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Roditch
22:09
Цитирую: "Это другое, понимать надо".
iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут работать исключительно с eSIM
Слёзы Штеуда
21:56
Если сильно приспичит, то возьму, могу себе позволить
Цены на DDR5 для ПК в феврале 2026 года в Германии остались неизменными по сравнению с январём
Юрий Иванов
21:43
а покупать ровно в 4 раза выше рекомендованной цены по вашему норм ? )))
Цены на DDR5 для ПК в феврале 2026 года в Германии остались неизменными по сравнению с январём
NuclearMissionJam
21:33
На Рутубе. Ютуб тормозит сильно, из-за этого фпс падает, "проходить" некомфортно
Пять по-настоящему удививших меня игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter