Передавать мессенджер BitChat можно будет со смартфона на смартфон в обход магазинов приложений

Один из основателей сервиса Twitter Jack Dorsey в середине 2025 года выпустил программу мгновенного обмена сообщениями под названием BitChat, отличительной чертой которой является децентрализация. Это означает отсутствие серверов, работу без номеров телефонов и прочих персональных данных, переписку посредством Bluetooth без доступа в интернет.

Продолжая развитие в этом направлении, BitChat становится независимым от установки из магазинов приложений. Его пользователи получат возможность переносить мессенджер с одного мобильного устройства на другое. Для этого потребуется сгенерировать точку доступа, чтобы передать установочный файл APK, и отправить QR-код для начала процесса установки.

Причиной решения дать такую функциональность может быть борьба с возможными ограничениями в магазинах. В феврале Apple изменила правила App Store, поэтому сейчас оттуда могут удалить сервисы анонимного и случайного общения, когда у самих разработчиков сервисов нет никакого контроля над их пользователями.