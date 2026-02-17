Бразильский моддер @OptiJogos выпустил сборку GTA V под названием «GTA V Lite». Размер игры сократился с 120 ГБ до 2,5 ГБ. При этом базовый открытый мир сохранился — можно гулять, угонять машины и убегать от полиции.

Модификация известного хита GTA V превратила огромную игру размером свыше 120 Гб в компактную версию всего в 2,5 Гб. Бразильский моддер @OptiJogos назвал свое творение «GTA V Lite», доказывая, что минимальный набор возможностей способен оставить игровую механику практически неповрежденной.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Снижение объема произошло за счет удаления огромного числа компонентов: сюжетные задания, киносцены, звуки, интерьеры зданий, многопользовательский режим и целые части города пропали навсегда. Игроку доступен лишь небольшой участок Лос-Сантоса, причем выбор персонажа свелся исключительно к Майклу.

Несмотря на потерю визуальной красоты и богатства деталей, возможность играть сохраняется. Персонажи ходят, крадут автомобили, сражаются с полицейскими — самое важное для поклонников жанра не пострадало.

Сам моддер объясняет: для игроков из регионов, где компьютерные комплектующие дорогие, а возможности апгрейда ограничены, оригинальная GTA V часто недоступна. Даже место на диске может стать проблемой, не говоря уже о требованиях к видеокарте.

Проект GTA V Lite выглядит скорее как технический эксперимент. Правда, скачивать модифицированные версии игр — дело рискованное. Тут и проблемы совместимости, и отсутствие функций, и возможные дыры в безопасности.