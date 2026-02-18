Grand Theft Auto IV, вышедшая в далёком 2008 году, уступает современным играм в графической составляющей, но мод, добавляющий поддержку трассировки пути, позволяет преобразить её, что продемонстрировал энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD в своём свежем видео, показав, что для раскрытия потенциала игры требуется мощная сборка.
На первом этапе он протестировал Grand Theft Auto IV на ПК, оснащённом процессором Intel Core i9-14900K, видеокартой GeForce RTX 5070 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400, который при разрешении 1440p, самых высоких настройках графики, пресете RTX Ultra и режиме DLSS Transformer Balanced обеспечил в среднем 35-40 fps, тогда как переключение DLSS Transformer в положение Performance и включение генерации кадров в режиме 2x позволило повысить показатели в среднем до 50-60 fps.
Бюджетная сборка с процессором AMD Ryzen 5 3600, видеокартой GeForce RTX 3050 8 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 демонстрирует более скромные результаты — в разрешении 1080p с самыми высокими настройками графики, пресетом RTX Ultra и DLSS Transformer в положении Auto средняя частота кадров составила 9-10 fps, использование самых низких настроек графической составляющей (но текстур высокого качества) обеспечило уже 15-16 fps, тогда как активация DLSS Ultra Performance повысила частоту до 30-35 fps.
Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube
В целом, Grand Theft Auto IV с поддержкой трассировки пути выдвигает серьёзные требования к ПК, поэтому сборки с Ryzen 5 3600 и RTX 3050 8 ГБ явно не хватает, чтобы полноценно насладиться игровым процессом, в то время как система с Core i9-14900K и RTX 5070 обеспечивает приемлемые и даже высокие показатели.
