Разработчики из Auroch Digital объявили о том, что их симулятор космической программы Mars Horizon выйдет в свет уже 17 ноября. В Steam появилась соответствующая страничка проекта, а также открылась возможность загрузить его демонстрационную версию.

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В Mars Horizon нам предстоит возглавить одно из ведущих мировых космических агентств и развить технологии до уровня, достаточного для доставки на Марс не только различных приборов для экспериментов, но и людей с целью их дальнейшего переселения на красную планету.

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Проект будет доступен не только на PC, но и на PlayStation 4, Xbox One и Switch.