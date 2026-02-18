Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что готовящийся законопроект об изменении работы «Почты России» затрагивает интересы всех крупных игроков рынка доставки. Речь идет о введении единых правил для всех операторов.

Минцифры готовит законопроект, который изменит работу «Почты России» и затронет крупных игроков рынка доставки. Глава ведомства Максут Шадаев анонсировал законопроект, который перераспределит правила игры на рынке.

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

По словам Шадаева, маркетплейсы и альтернативные службы доставки за последние годы фактически забрали экономически эффективную часть почтового бизнеса. За «Почтой» осталась только социальная функция, которую государство регулирует, но которая заведомо убыточна.

Законопроект, который готовит Минцифры, должен это исправить. Документ проведет новую границу между операторами и обяжет маркетплейсы работать по тем же правилам, что и «Почта России». Сейчас многие платформы доставляют отправления без почтовой лицензии и не несут обязательств, которые несет госкомпания.

Шадаев подчеркнул: если две компании везут посылку от человека к человеку, условия должны быть одинаковыми. В пакет мер входит больше десяти пунктов — от обновления требований к сети связи до расширения разрешенных видов деятельности в отделениях.

Министр признает, что законопроект ждет сложная судьба, поскольку он напрямую бьет по интересам мощных игроков рынка. Но без этого, по его мнению, «Почта» не выживет.

#минцифры #законопроект #маркетплейсы #доставка #регулирование #почта россии #максут шадаев
Источник: rbc.ru
3
Показать комментарии (3)
Сейчас обсуждают

Dentarg
18:27
Было время, когда кроме почты не было вообще ничего. А этим ребятам досталась вся инфраструктура включая недвижку ещё с советских времён. Озон, ВБ и прочие построились с нуля в конкурентной среде. А э...
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
Xenosag
18:18
И как обычно пострадают обычные граждане. Ну платим же бесчисленное количество разные сборов, поборов, НДС, утилией, акцизов, пошлин, ну вот пусть с этих средств и финансируется почта!
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
Za9c
18:17
Только мы не Китай. Наш робот воткнулся в землю. Рынок внутренний не способен сам себя обеспечивать, да и с иглы нефтяной не слезли, как бы не кричали об этом. Нам наоборот надо всячески помогать бизн...
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
Илья Манкевич
18:08
Согласен,мне кажется лучше часов Huawei нет, их джити 6 очень классные,премиальные материалы,функционал-за такие деньги идеальны,еще ультимат 2 крутые,там и для дайвинга фишки есть
Обзор доступных спортивных часов Suunto Run
Djereli
18:02
Почта России давно могла подмят Алик с более выгодными предложениями. Но воровать на таможне и сидеть на дотациях интересней
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
lighteon
17:44
Хех. Ну есть у человека план, вот он его и придерживается. Я вот тоже задался идеей выпустить репаки игр, которые и на старых и на новых системах работают без уклона в какую-то одну сторону. Сделал ка...
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
Srttye
17:05
и ещё. кто нибудь знает, зачем ему в 26 году такая небезопасная и неподдерживаемая древнота, как win xp или debian 7?
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
mahaleksmos
17:04
Угу и у тебя будет все в лесенках и тд. Или производительность 0 фпс.
Пользователи чаще отдавали предпочтение NVIDIA DLSS 4.5 в слепом опросе ComputerBase
Srttye
17:04
Чем тебя не устроили существующие решения, интересно? Есть geekbench (я знаю, что он для cpu) - для винды, линукса, макоси и андроида с ios есть gfxbench - gpu бенч, тоже для винды, линукса, макоси. ...
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
Котэ
16:53
>>>сила притяжения чуть слабее, чем в среднем по планете, из-за чего уровень океана в этом районе оказывается ниже учёные американские далбаебы, должно быть ВЫШЕ !!!!!!!!!!!!!!!!! где слабее гравит...
Учёные из США объяснили происхождение гравитационной аномалии под Антарктидой
