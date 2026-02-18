Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что готовящийся законопроект об изменении работы «Почты России» затрагивает интересы всех крупных игроков рынка доставки. Речь идет о введении единых правил для всех операторов.

Минцифры готовит законопроект, который изменит работу «Почты России» и затронет крупных игроков рынка доставки. Глава ведомства Максут Шадаев анонсировал законопроект, который перераспределит правила игры на рынке.

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

По словам Шадаева, маркетплейсы и альтернативные службы доставки за последние годы фактически забрали экономически эффективную часть почтового бизнеса. За «Почтой» осталась только социальная функция, которую государство регулирует, но которая заведомо убыточна.

Законопроект, который готовит Минцифры, должен это исправить. Документ проведет новую границу между операторами и обяжет маркетплейсы работать по тем же правилам, что и «Почта России». Сейчас многие платформы доставляют отправления без почтовой лицензии и не несут обязательств, которые несет госкомпания.

Шадаев подчеркнул: если две компании везут посылку от человека к человеку, условия должны быть одинаковыми. В пакет мер входит больше десяти пунктов — от обновления требований к сети связи до расширения разрешенных видов деятельности в отделениях.

Министр признает, что законопроект ждет сложная судьба, поскольку он напрямую бьет по интересам мощных игроков рынка. Но без этого, по его мнению, «Почта» не выживет.