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Всех фанатов и поклонников игры, а также всего творчества товарища Хидэтака Миядзаки предупреждаю сразу: ничего хорошего или нового вы тут не узнаете. Поэтому переходите сразу к другой статье...

Итак, начинаем.

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Игра выходит на консолях и ПК в 2022 году и сразу начинает набирать популярность. Это не в последнюю очередь связано с грамотным маркетингом. Да и имя соавтора Джорджа Мартина кое-что значило. Кроме того анонсировался открытый мир, чего ранее не бывало в играх подобного рода.

Очень коротко по сюжету:

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"Подобно серии Souls, сеттинг Elden Ring представляет собой фэнтези в западном духе... Действие Elden Ring происходит в Междуземье — стране, которой правит королева Марика Вечная. В прошлом жизнь Междуземья зависела от вынесенного в название игры Кольца Элден, из которого произрастает Мировое древо. Они оба наделяли Междуземье «золотым светом» — особого рода благодатью, посылаемой всем обитателям этой страны, великим и малым. Носители света узнавали друг друга по свету в глазах, а тех, кто утратил свет благодати, называли Погасшими и изгоняли прочь — среди этих изгнанников были и предки игрового персонажа.

Когда Кольцо было разбито, полубоги-герои, потомки Марики, разделили между собой его осколки, известные как Великие руны. Они получили огромные силы, — каждый свои; но присущая этим обломкам порча свела их с ума, и они вступили в междоусобную войну, известную как Раскол. Игровой персонаж — Погасший — был в прошлом изгнан из Междуземья в далёкие края, но после того, как Кольцо Элден было разбито, он услышал путеводный зов, направленный в Междуземье, и ощутил утраченную его предками благодать. Герой возвращается, чтобы заполучить силу Кольца Элден и самому стать повелителем..." (авторитетный источник)

Я не проходил игру полностью, считай, вообще не проходил (шесть вечеров не считается). Да и задачи таковой не было. Я же в курсе, что такое "миры Миядзаки". С одной стороны я хотел просто посмотреть открытый мир и понять, смог ли Миядзаки уйти от своих стереотипов. Кроме того, хотелось лично увидеть влияние Мартина. Касаемо же самого прохождения, то оно мне известно. Я смотрел его на YouTube сразу на нескольких каналах. Может они не самые популярные и известные, не знаю. Не в этом суть, главное авторы являются поклонниками (с их слов) игр в стиле "умри сто раз на каждом боссе".

Я же попытаюсь взглянуть на игру с ракурса человека, который (якобы) не знаком с "извращенным гением Миядзаки", но в курсе, кто такой Джордж Мартин и любит игры в жанре РПГ, да еще в открытом мире.

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Запускаем игру и сразу видим экран меню, перекочевавший из предыдущих игр. Хорошо, что название с Dark Souls сменили на Elden Ring... Это, вероятно, был явный звоночек: можно закрывать и удалять игру, если не поклонник жанра. Иного объяснения у меня нет. Ведь игра не продолжение чего-либо. Странный подход.

Далее, выбираем класс персонажа (их тут достаточно много), пол, делаем кастомизацию (хотя под одеждой/латами ни черта не видно) и отправляемся на тропу войны. Самое начало - Dark Souls 3, ни дать, ни взять. Пока не выбираешься из пещеры на открытые просторы. И тут все просто восхитительно. Да, графика недалеко от третьей части "соулсов" уехала. Но визуал великолепный! Это одна из самых красивых игр.

Не всегда и везде, но в большинстве случаев можно просто стоять и несколько минут изучать локацию. А ведь сами локации огромные! Тут создатели игры не соврали. Истинного размера в самом начале не понимаешь. Все, что маячит на горизонте, могло оказаться просто "задником", декорацией. Но нет, туда можно добраться!

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Замки и подземелья (не все) также выполнены очень хорошо:

После непродолжительной и совершенно непонятной беседы у первого "костра" на поверхности с одноглазой незнакомкой, нам вручаю коня, которому его жена - лошадь наставила рога. Другого видения странной мутации у меня нет. И тут становится ясно, что игра плоть от плоти других игр "маэстро". Костры, души, бесконечные смерти, невнятные разговоры с неразговорчивыми собеседниками, совершенно непонятные сторонние задания - все это благополучно перекочевало из прошлых игр. Да, сменили им "легенду" и поменяли названия. Но и все... Теперь есть карта, абсолютно идиотская и непонятная ( еще и не открытая, пока кусочки не насобираешь). Да, есть возможность перемещаться не от "костра" к "костру", а с любой точки на "костер". Для мобильности - козлоконь. И на этом все дела. А этого мало!. Управление как было скверным, так им и осталось. Только не надо тут рассказывать, что "джойстик нужон". Раз есть возможность менять раскладку клавиатуры и настройки мыши, значит это возможность надо доводить до ума, а не "как вышло". А почему при выходе в меню вам по-прежнему могут наносить урон? Миядзаки до сих пор верит, что ничего более важного, чем его поделие в мире не существует? Вас не могут в момент боя отвлекать всякие глупости житейской направленности?

Сами бои ничем не поменялись со времен последнего Дарк Соулса (по сути). По-прежнему вы можете умереть не только от босса, но и от совсем обычного врага. Особенно "занятны" бои на узких лестницах, где можно запросто упасть и потом топать до места несколько минут снова... А чего, вы куда-то торопитесь? Это ж "игра на века!".

Раз уж создатели по своей самурайской традиции не предусмотрели выбор уровня сложности, то и я могу, легким движением руки, превратить в "овощи" всех имеющихся врагов. Рассмотрим игру с такой точки зрения, убрав из нее хардкор. Что остается в остатке? Ничего. Без боев с боссами в игре ничего не осталось. Тут мы переходим к следующему заявлению разработчиков: игра в жанре РПГ.

Лирическое отступление.

"РПГ, она же RPG - ролевая игра представляет собой моделирование событий, происходящих в определённом мире в определённое время. Её участники отыгрывают собственных персонажей, руководствуясь при этом характером своей роли и внутренними убеждениями персонажа в рамках игровых реалий. Индивидуальные и коллективные действия игроков составляют сюжет игры. Как правило, существуют правила проведения ролевой игры, где описаны рамки действий игроков, их поведения, моделирования игровых ситуаций. Действия игроков представляют собой вольную импровизацию в рамках выбранных правил, а также определяют суть игры и её результат" (авторитетный источник).

А что мы имеем на самом деле? Забудьте о том, что вы знаете о "классическом РПГ" эпохи зарождения игр. Ничего нет общего и с новым подходом к жанру. Данная игра это не РПГ в чистом виде. Это вообще не РПГ в европейском понимании. Да, есть какие-то задания. Но что и зачем, каков будет итог, неясно. Витиеватость разговоров напоминает разговор с больным в психдиспансере, который находится под воздействием сильных нейролептиков. Даже после третьего разговора ни черта ясно не становится! Поэтому многие и прибегают к "услугам" интернета. Да, игры "гения" без такого не обходятся. Видно, такой глубинный смысл, что его искать надо во всемирной паутине...Все беседы ведутся как-то отстраненно и иносказательно.. Может вам повезет и вы поймете, а может - нет. И это во всех играх от Миядзаки!

Была надежда, что именно в этом аспекте скажет свое толстое слово гений "драконов и инцеста", Джордж Мартин. Но его влияния я не обнаружил совершенно. Где оно и когда? Просто маркетинг, не более. Я видел на одном стриме меч внешне схожий с троном из "Игры престолов", но это все. Как-то мало Мартина в игре...А драконы и странные родственные отношения между ключевыми персонажами были и в серии Дарк Соулс...

Кроме того, огромные размеры открытого мира нужно чем-то заполнять. Это проблема всех игр в открытом мире. И почти все игры плохо с этим справляются. Не обошла эта проблема и Eden Ring. Мир огромный, но пустой. По началу его интересно исследовать. Но потом уже приедается. Разнообразие монстров быстро начинает повторяться. Некоторые боссы начального уровня превращаются в обычных, рядовых врагов. Да и заметны сильные заимствования из предыдущих игр. Внешний же вид некоторых вызывает сильное недоумение: господин Миядзаки, вы там, случайно, с саке не переборщили?

И теперь переходим к графике в игре. Я уже сказал ранее, что она не особо сильно отличается от таковой в Dark Souls 3. Рассмотрим, как игра выглядит на основных пресетах графики.

Низкие настройки графики:

Средние настройки:

Высокие настройки:

Максимальные настройки:

Разница при этом не особенно и заметная. Подробнее сравнить можно тут.

Теперь сделаю небольшое тестирование на системе I7-8700T + GTX 1070. Настройки игры кастомные, преимущественно высокие.

Настройки графики.

Запись отрезка осуществлялась программой CapFrameX. Фпс в игре залочен на 60 фпс, поэтому о реальной производительности стоит только догадываться по проценту загрузки видеокарты.

Тестовый отрезок:

Результат тестирования:

График фреймрейта.

Итог теста.

Как видите, заметны сильные просадки фпс. Но если понизить настройки графики до средних, то кардинально ничего не изменится. Игра плохо оптимизирована. И это уже традиция от "мастера". Кроме того, динамичная погода и смена времени суток также влияет на загрузку системы. И это тоже не особо хорошо оптимизированно, хотя и выглядит прилично. Загрузка потоков процессора также не оптимальна:





Мои субъективные оценки по игре на основе собственного опыта и просмотра многочисленных стримов.

1.Сюжет: "3" (чистая "японщина" в духе Миядзаки)

2.Открытый мир: "4" (огромный, но пустоват)

3.Визуальная составляющая: "5+" (отменная работа)

4.Сражения: "3" (типичный "соулс", для фанатов серии)

5.Управление: "3" (плохое и точка)

6.РПГ составляющая: "3" (отвратительно реализованная)

7.Влияние Джорджа Мартина: "0" (нету...)

8.Графика: "4+" (нормально, я не привередливый)

9.Оптимизация: "4-" (есть проблемы, а на старте было их еще больше)

10.Эпичность: "5" (что есть, то есть)

Какой мой вывод по игре? Я ее и под дулом автомата не буду считать шедевром и игрой в жанре РПГ. Может это "особое РПГ в стиле Миядзаки", но никакого отношения к нормальному пониманию жанра не имеет. Кроме того, это игра строго в духе Dark Souls, поэтому априори не может нравится всем. Но поклонников уже много. И это несколько непонятно. Хотя и марвеловские поделки приносят огромные доходы.

Игра особого жанра, излишне распиаренная. Причем открытый мир не пошел ей на пользу, тут разработчики наступили на те же грабли, что и их соперники из Ubisoft: мир есть, наполнение...так себе.

Стоит в нее играть? Если поклонник треша и бесконечных смертей. Если вам нравится Малению убивать со 102 попытки, то - да. Если вы поклонник европейского понимания жанра РПГ, то - нет. Ничего общего со стилем Свитков или Эры Дракона вы там не найдете.



