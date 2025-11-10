Сайт Конференция
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)

Редко какой фильм вызывает у меня столько эмоций. Но, смотря фильм «Хищник: Планета смерти», я их постоянно испытывал…
В некоторый момент истории, «гении» Голливуда решили «перезапустить» две легендарные кинофраншизы, посвященные приключениям Чужого и Хищника.

Предыстория создания фильма

Началось все с фильма, который стыдливо завуалировался совершенно другим названием – «Добыча». Видно, создатели понимали, что шанс провала довольно велик. Сам же фильм представлял собой убогую феминистическую кальку с оригинального «Хищника», где здоровенного Шварценеггера заменили на ущербную «индейку». Но «пиппл схавал» и попросил добавки…

С того времени прошло достаточно времени и «пробным шаром» выступил совершенно бестолковый мультфильм «Хищник: Убийца убийц», показывающий, в какую идиотию будет превращаться франшиза.

И, вот в 2025 году, господин Дэн Трахтенберг, снял фильм «Хищник: Планета смерти»…

В ролях минимальное количество актеров: Эль Фаннинг, Димитриус Коломатанги, Рубен Де Йонг, Майкл Хомик, Рохинал Наяран и еще несколько. Кроме Фаннинг я никого и не видел никогда.

Будут сплошные спойлеры, предупреждаю заранее.

Краткий сюжет фильма

Итак, выходу фильма предшествовала какая-то «история», которая описывала вселенную Хищников. Я о ней вообще ничего не знаю и знать не хочу. Ибо в традиционных фильма, ни о каких «яутжа» и речи не было! Кто это выдумал? Какие такие рода-племена?

Фильм начинается с того, что два брата-Хищника (я уж буду называть их по старинке) устраивают «баттл» на почти световых мечах. Да, отсылка к вселенной «Звездных войн» тут есть, и не одна…

Один «братец» постарше и покрупнее. А второй, наш «герой», какой-то щупленький.

Вырожденец видимо… И зовут его Дек. И вот их отец хочет, чтобы старший убил мелкого, ибо тот позорит род-племя. Но старший вступается за «мелкого» и сражается с отцом. Правда седовласый Хищник (да, для зуммеров отца сделали седым, чтобы все сразу было понятно) сыночка кромсает в капусту.

Хищники тоже седеют...А Дек сваливает (не по своему желанию) на корабле на некую планету, где будет охотится за зверя Калиска, чтобы доказать «папе», что и он не лыком шит…

Уже с этого момента становится ясно, что цивилизация Хищников писалась с индейцев и викингов. Ведь придумать свое современным сценаристам совсем не под силу. Зато вот унизить легендарного киногероя – это запросто…

Унижение Дека начнется сразу, как только он прилетит на ту самую планету, где вся флора и фауна занята тем, что истребляет друг друга.

Скорее всего, цивилизация Хищников в новой интерпретации страдает сильными умственными проблемами. Ибо оружие у них, как на Земле в средневековье. Ну, почти… Лук, копье, меч…

Да, есть наплечная пушка, но Дек ее даже и не пытался взять (хотя позже место падения корабля отыщет). Но самое «сладкое» начинается когда он сталкивается… с женщиной! Правда, она располовинена и не совсем и женщина. Это верхняя часть синтета по имени Тия.

И она из корпорации, чье название я вам не назову, но вы сами догадаетесь…

Тия хоть и потеряла часть туловища, но живая и очень болтливая, до тошноты. Она сразу заговорила на нужном языке (не спрашивайте, как и почему) и стала доносить до Дека, что тот без нее, что дитя малое и бестолковое.

И что найти Калиска без ее помощи он не сможет. В обмен он ей поможет добраться до «второй половины» себя. И вот с этих пор фильм становится феминистским непотребством. Тия постоянно болтает, дает нравоучения и делает просмотр фильма тяжкопереносимым. Но я терпел…

Создатели сразу решили брать быка за рога и показать, что «таланта» им не занимать, и вывалили на зрителя кучу представителей местной флоры и фауны. Живые деревья (явно плотоядные), всякие плюющиеся дротиками растения, слизни, плюющиеся кислотой, стеклянная трава…

Во время охоты на местного «бизона», к компании присоединился местный «бибизьянчик», явно обладающий некоторым разумом.

Дек совершенно против такого соседства. Он и Тию терпит лишь, как «механизм». Но куда мужскому разуму до женского… Тия переубеждает его, что «бибизьянчик» им полезен. Тут, правда, сценарист сильно «прокололся». Тия понимает «бибизьянчика» и оценивает плевок в Хищника с его стороны, как дружеский акт (откуда она это узнала?). Но самое важное о «бибизьянчике» она не смогла понять…

Дек и Тия прибывают на место лагеря той самой земной корпорации. И там находят полный хаос. Да, все разрушил Калиск. Пока Тия воссоединяется со второй своей половинкой, Дек начинает смертельный «баттл» с Калиском. Стоит сказать, что аналогии тут не только со «Звездными войнами», но и с вселенной «Обители зла» имеет место. Калиск так-то не особо впечатляет, но он может буквально сразу регенерироваться! И это делает его почти неуязвимым. 

Проблема в том, что Тия вызвала на это место группу синтетов под руководством своей «сестры» Тессы (и ее тоже сыграла Эль Фаннинг).

Плохая и хорошая...Битва заканчивается тем, что синтеты «упаковывают» и Калиска, и Хищника. Правда, по пути на базу, Тия помогает сбежать Деку.

Дек возвращается на место битвы и тут понимает, что тот самый «бибизьянчик» - сынок Калиска… И теперь, наша отважная «двоица» отправляется на базу синтетов, чтобы спасти Тию и Калиска…

Бреда там еще будет немало (с отсылкой к битве Рипли с самкой Чужих), но что важное: даже располовиненная синто-фемка, дает фору мужлану-Хищнику. Это вам, мужикам, надо хорошо запомнить! Не связывайтесь с женщинами!

Фильм заканчивается тем, что новое «племя» в составе Дека, Тии и подросшего «бибизьянчика» прилетают на планету Хищников. Там Дек отправляет «батю» к праотцам и ждет встречи со своей матерью, которая прилетела на космолете…

Субъективное мнение о фильме и вывод

Редко, когда фильм вызывает у меня столько эмоций. Тут же их было через край. На меня накатывал то испанский стыд, то приступы непреодолимой ярости. Это наиотвратительнейший фильм, который я видел. И прошу прошения у создателей «Добычи»: нет, ваш фильм далеко не самое дно франшизы. Дно оказалось еще глубже…

Мало того, что вселенная Хищников напоминает фанфик, написанный школьником средних классов, так еще и хорошую дозу «фемо-повесточки» завезли. Персонаж Тии отвратителен в своей бестолковости. Это типичная блондинка, которая выносит мозг своей болтовней. Она постоянно учит и советует. Она гиперэмоциональная. Да, такой ее сделали люди. И знаете зачем? Чтобы лучше понимать флору и фауну планеты! Вот какая тут связь? Эмоции дали лишь за тем, чтобы Фаннинг не выглядела «заплечным болванчиком». Все! Но она явно перетянула одеяло повествования на себя. А вот Хищник тут сделан просто мямлей. Мало того, что он рахитично смотрится, так еще и стал подкаблучником, хотя это и не признает.

А вот персонаж «бибизьянчика» отыгрывал местного шута. Таким образом отвратительный фильм получил еще и совершенно не нужный юмор. Зачем это в фильме про сурового Хищника? Хотя, кто тут суровый то…

В общем, фильм скверный. Он намного хуже любого фильма о Хищниках. По идиотии сценария, я его могу смело сравнивать разве что с сериалом «Чужой: Земля».

К просмотру сей «шедевр», конечно, не рекомендую. Особенно фанатам оригинального «Хищника».


