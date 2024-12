Личное стрелковое оружие очень часто встречается в фильмах. Практически все модели, так или иначе, засветились там. Но сегодня я буду рассказывать о тех видах пистолетов, которые стали легендарными.

Начнем с отечественного кинематографа.

При упоминании слов "комиссар" или "командир красного отряда", какой пистолет приходит на ум? Правильно, это тот самый знаменитый "товарищ Маузер". Конкретнее, модель Mauser К96, разработанный аж в 1895 году одноименной компанией.

На тот момент, это было поистине великолепное оружие. Оно обладало отличными характеристиками. Использовался очень тяжелый патрон 7,63×25 мм Mauser. И это было круто: фактически винтовочный. Да и сам Маузер позиционировался, как "пистолет-карабин". Неплохая точность стрельбы, высокое качество и надежность. Но были и врожденные минусы: он был очень большим и тяжелым, что хорошо можно увидеть в фильмах. Кроме того, он был довольно дорогим. Но все же стал популярным. И вот его образ часто использовали в советских фильмах про времена гражданской войны и революцию. Думаю, что нет нужды упоминать, из каких легендарных фильмов эти кадры:

Кстати, о кобуре. Не все знают, что не просто так кобура Маузера была такой формы. Она выполняла функцию приклада.

Ведь отдача у пистолета была очень сильной. Да к тому же, существовала модификация пистолета Mauser К-96 модель 712 "Schnellfeuer" обр. 1932 года, который мог вести автоматический огонь с частотой до 850 выстрелов в минуту... Не шутки...

Следующим легендарным пистолетом будет пистолет системы Токарева, тот самый ТТ.

Пистолет Тульский Токарева образца 1933 года стал массовым советским пистолетом, который нашел свое применение среди командиров Красной Армии (РККА) и сотрудников милиции в те годы. Он был разработан, как замена револьвера системы Наган, который был основным пистолетом довоенной поры в СССР. Получился очень хороший вариант личного стрелкового оружия: мощный, обладает высокой точностью стрельбы. Были и существенные недостатки. Но все же, это хороший пример пистолета. Тем более, что свою состоятельность он показал на полях Великой Отечественной войны. И это оружие часто мелькает в кадрах военных фильмов. Но "второе возрождение" пистолета произошло... в 90-е годы. Развал страны, становление бизнеса, бандитские разборки... И оказалось, что "старичок" стал очень востребованным. Дело в том, что огромное количество этих пистолетов осталось на руках после окончания войны. Это были и наградные пистолеты, и те, что просто "припрятали". И оказалось, что в бандитских разборках, древний ТТ имеет ряд существенных преимуществ, перед более современным ПМ. ТТ стал "любимым" оружием киллеров. Как в жизни, так и в кино. Поэтому пистолет (или его копии) часто мелькали в боевиках и детективах тех лет. Например, в мегапопулярном сериале "Бригада".

Думаю, что не стоит упоминать о пистолетах ПМ, которые всегда встречались в советских детективных фильмах. Ведь это табельное оружие советских милиционеров. Опустим также упоминание о "вездесущем" пистолете Glock, который в различных модификациях часто встречался в американских боевиках. Рассмотрим более редкие "экземпляры"...

Револьверов всяких систем в голливудских фильмах было огромное количество. Оно и понятно: это стандартное стрелковое оружие времен Дикого Запада. Да и сейчас в США можно без проблем купить много моделей револьверов для "личного пользования". Но одним из самых известных, стал револьвер Smith & Wesson Model 29, разработанный под патрон .44 Magnum.

И его "популяризатором" стал не кто иной, как Клинт Иствуд. Ведь именно этим пистолетом он вооружен в фильме "Грязный Гарри" ("Dirty Harry"),

который вышел на экраны в 1971 году и стал очень популярным фильмом. Фактически, Иствуд отыгрывал в современности своих персонажей из вестернов. Такой же непримиримый борец с преступностью, немногословный. Ну и "ствол" соответствует характеру персонажа.

Сам же револьвер Smith & Wesson Model 29 до сих пор считается одним из самых мощных пистолетов в мире. Но вот в реальном применении, он крайне неудобен: большой, тяжелый и имеет очень сильную отдачу, что мешает прицельной стрельбе. Хотя, зачем стрелять? Достал и уже все всё поняли...

Среди автоматических пистолетов "пальму первенства" по легендарности в кино, удерживает модель Desert Eagle (Пустынный Орел).

Пистолет огромной боевой мощи. И таких же габаритов, был разработан компанией Magnum Research в 1983 году и стал самым мощным пистолетом в мире. Конструкция позволила применить крайне мощные варианты патронов, которыми до этого комплектовались только револьверы. Пустынный Орел обладает большой останавливающей способностью пули, большой дальностью стрельбы. Но имеет очень сильную отдачу, крупные габариты и высокую цену. Поэтому на самом деле, он не получил широкого применения. А вот в фильмах с ним часто щеголял тот самый Арни. Например, в фильме "Последний киногерой" ("Last Action Hero"), вышедший в 1993 году.

Это такой фантастический приключенческий фильм. Также пистолет можно увидеть в руках мистера Смита в "Матрице".





Какая девица у нас всегда вооружена парочкой пистолетов? Правильно: Лара Ричардовна Крофт. Пистолеты были при ней всегда, начиная с первой видеоигры. Они же перекочевали в киноадаптацию с Анджелиной Джоли в главной роли. Это фильм 2001 года "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" ("Lara Croft: Tomb Raider").

В фильме она щеголяет с парочкой пистолетов Heckler & Koch USP 9 Match.

Пистолет был разработан немецкой компанией Heckler & Koch в 1993 году. Это современный взгляд на пистолет.

Отличная эргономика и боевые характеристики. Небольшой вес. Взят на вооружение во многих странах мира. Имеет целую кучу модификаций.

Теперь перейдем к тем видам пистолетов, которых не существует в реальности.

Неким "пограничным случаем" можно считать самодельный пистолет из фильма "На линии огня" (оригинальное название "In the Line of Fire", 1993 год). Тут в главной роли снялся Клинт Иствуд. Он играет телохранителя президента.

И у него уже был случай в карьере, когда он не смог предотвратить покушение. И это его тяготит. Главного злодея великолепно сыграл Джон Малкович. Именно он и делает одноразовый пластиковый пистолет для совершения покушения на президента.

По своей структуре, пистолет напоминал двуствольное ружье. Его, в разобранном виде, злодей и проносит в охраняемую зону. В теории, такой пистолет можно сделать. Но только для одноразового применения. Да и точность вряд ли будет высокой.

А теперь - чисто выдуманные варианты пистолетов.

Фильм "Бэтмен" ("Batman") 1989 года. Роль Джокера тут исполнил Джек Николсон. В один момент, Джокер достает из штанов несуразный револьвер с очень длинным стволом

и сбивает бэтсамолет. Выглядит абсурдно, но на то и комикс...

Самым маленьким пистолетом, можно считать таковой из фильма "Люди в черном" ("Men in Black").

Это просто крошечный пистолетик

обладает огромной разрушительной силой, подтверждая слова "размер не всегда имеет значение"...

В дилогии Гильермо дель Торо, посвященной приключениям Хеллбоя ("Хеллбой: Герой из пекла", "Хеллбой II: Золотая армия"), герой Рона Перлмана вооружен очень солидным револьвером - "Добрым самаритянином".

Огромная убойная сила и вдобавок выбор экзотических патронов, позволяли крошить нечисть направо и налево.

Примерно такая же "пушка" имеется и у героев другого фантастического фильма - "Призрачный патруль" ("R.I.P.D.", 2013 год). Наши "призрачные патрульные" (Джефф Бриджес и Райан Рейнольдс) вооружены какими-то адскими вариантами револьверов.

Но оно того стоит: потусторонних монстров отстреливать очень даже просто.

В фантастических фильмах также хватает пистолетов. Самым радикальным, на мой взгляд, является "Законодатель", которым вооружены судьи в фильмах "Судья Дредд" ("Judge Dredd") 1995 и 2012 годов.

В первом фильме в главной роли снялся Сильвестр Сталлоне, а в ремейке - Карл Урбан. "Законодатель" - не просто оружие, а целая боевая система. Пистолет поддерживает несколько разнообразных типов патронов на все случаи жизни.

И никто, кроме судьи не может "Законодателем" воспользоваться... Страшное оружие в руках судей...

Но мой личный фаворит среди пистолетов - автоматический Auto 9, которым был вооружен Алекс Мёрфи.

Да, тот самый "Робокоп" ("RoboCop", 1987 год). Пистолет огромный и обладает просто адской скорострельностью.

И поддерживает компьютерное наведение, что позволяло Робокопу точно стрелять от бедра. Пистолет для фильма делали на базе реальной модели - Beretta 93R,

которую значительно модифицировали для фильма, чтобы создать видимость пистолета из будущего. Но и сама Беретта обладает весьма впечатляющими характеристиками, позволяя вести автоматический огонь.

Вот о таких "пистолетах" и пистолетах я хотел рассказать.