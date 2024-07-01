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Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня

Формула 1 в Австрии, причем это будет гонка со спринтом. MotoGP возвращается после небольшого перерыва. Очередной этап WRC. И NASCAR...
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F1. Гран При Австрии. Шпильберг. Данный уик-энд для Формулы 1 состоит из основной гонки и спринта. Квалификация для спринта (сам он должен пройти в субботу) проходила в пятницу. И поул выиграл опять Макс Ферстаппен.

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Сможет ли команда McLаren бросить вызов (Ландо Норрис стартует вторым, Оскар Пиастри - третьим), посмотрим...

В спринте McLarenы пытались навязать борьбу на первых кругах, даже обгоняли лидера на несколько секунд, но и только: очередная нудная гонка и победа Макса Ферстаппена.

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И очередной провал у Серхиео Переса (8-е место). Непонятно, что заставило продлить с ним контракт? Мексиканская мафия?

Субботнюю квалификацию к основной гонке выиграл опять Макс Ферстаппен, без вариантов...

Основная гонка складывалась в пользу лидера чемпионата. Но потом... Потом была ошибка и прямая борьба между Ферстаппеном и Норрисом. И оба потеряли места в лидирующей группе из-за столкновения. Причем, Норрис сошел вообще. Итог: неожиданная победа для Джорджа Расселла...

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Formula E. Электроболиды отправились за океан: очередной двойной этап проходил в Портленде.

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Первая гонка, которая проходила в субботу на трассе Portland International Raceway, сложилась очень плохо для команды Jaguar. Их пилот, Кесседи лидировал очень уверенно и ехал на очередную победу. Но на предпоследнем круге он ошибается, вылетает с трассы

и теряет все шансы! На первое место выходит второй пилот этой команды, Митч Эванс.

Но у него был штраф. И таким образом побеждает Феликс Да Кошта (TAG Heuer Porsche Formula E Team), который финишировал вторым.

Во второй гонке тоже победил Феликс Да Кошта...


NASCAR. Нэшвилл. Кристиан Эккес выигрывает гонку серии NASCAR CRAFTSMAN Truck Series.

Гонка была долгой из-за частых желтых флагов. Это и аварии, и прочие гоночные инциденты. Но Кристиан был сильнее других на всех стейджах и заслуженно победил.

Джон Хантер Немечек победил в жаркой, во всех смыслах, гонке Tennessee Lottery 250 NASCAR Xfinity Series на Nashville Superspeedway.

Это уже вторая победа для пилота, который выступает за команду Joe Gibbs Racing.

Гонка главного класса Cup была изматывающе долгой. Постоянные аварии и приостановки. Топливная концовка, когда Кайлу Ларсону просто не хватило его для борьбы. И в этом безумии победа уже стала чистой лотереей... И блэк-джек выпал на долю Джоуи Логано.


GTWC (Intercontinental GT Challenge). Знаменитая гонка 24 часа Спа... А какая гонка в Спа без дождя?

Был и дождь, и аварии. Победил экипаж Друди/Тиим/Соренсен на Aston Martin (№7, Comtoyou Racing).


SuperCup Porsche. Прошел третий этап этого кубка, который является гонкой поддержки для F1. И в третий раз победу одерживает Ларри Тен Ворде (явно косплеит Ферстаппена)...


MotoGP. Ассен. Знаменитая в мира мотогонок трасса. Квалификация была жаркой. Наверно, борьба еще и подогревалась тем, что многие топ пилоты в следующем году сменят "прописку", и они хотели показать, что сделан правильный выбор. Квалификацию уверенно выигрывает Франческо Баньяйя, попутно установив новый рекорд трассы.

 А вот остальным немного подпортил "праздник" упавший Марк Маркес. Хорхе Мартин успел выехать на последний круг и улучшить свое время. Но дотянуться до Баньяйи не сумел: только вторая позиция на старте.

Спринт начался с падения Марка Маркеса, которое было вовсе не очевидным. Примерно к середине гонки, Баньяйя и Мартин стали отрываться от других. Но ближе к финишу, уже немного оторвался от преследователя Баньяйя. Оторвался и без особых проблем выиграл спринт.

На последнем круге очень опасно падает Алейш Эспаргаро.

Воскресная основная гонка прошла под диктовку Франческо Баньяйя.

Он сразу вышел вперед и не позволил Хорхе Мартину даже приблизится на дистанцию атаки. Уверенная победа. Но также стоит отметить отличную гонку второго заводского пилота Ducati, Энеа Бастианини, который совершил прорыв с десятого места на третье.


MotoE. Здесь же, в Ассене, прошел и очередной этап электрокласса. В первой гонке, буквально в первом повороте, выбывает из борьбы один из лидеров чемпионата (Казадеи).

А в конце гонки, "выносят" и другого...

Победу, на последних поворотах, вырвал Гектор Гарзо "из рук" Алессандро Закконе.

Во второй гонке пилоты "сделали выводы и выдохнули" и выносов соперников уже не было. Выигрывает гонку с отрывом около двух секунд Алессандро Закконе.


WRC. Ралли Польши. Была борьба за победу, но лучшим экипажем стал дуэт Калле Рованпера и Йонн Халттунен (Toyota).

Вот так, вышел на замену Ожье и победил!


Новости и слухи.

INDYCAR. Логан Сарджент в 2025 году покидает Формулу 1 и будет выступать в серии INDYCAR в новой команде Prema.

WEC. Тимур Богуславский покидает этот чемпионат.

Теперь он будет выступать в итальянском чемпионате Italian GT Championship на автомобиле Ferrari 488 GT3 Evo. О причинах такого решения, не сообщается.

WRC. Себастьен Ожье пропустит этап мирового чемпионата в Польше. Причина - авария, в которую попали пилот и штурман на ознакомлении с трассой.

 Была авария с гражданской машиной и пилот получил травмы. Ничего страшного, но этап придется пропустить. Вместо него в Toyota поедет экипаж Калле Рованпера и Йонн Халттунен, которые должны были этот этап пропустить.

MotoGP. Официально объявлено, что с 2025 года команда Pramac будет сателлитной командой Yamaha!

На такой шаг, скорее всего, толкнула некая неопределенность. Ведь по новым правилам Ducati должна была лишиться одной дочерней команды. Таким образом, сателлитами итальянского завода остаются команды Gresini и VR46. Но пока не известно, какие пилоты в них будут...


По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

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