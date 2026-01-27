Предприятие также будет производить другое оборудование для военных кораблей

Компания Leonardo DRS объявила об открытии в Чарльстоне (штат Южная Каролина) нового современного завода по производству и испытанию силовых установок и двигателей для военных кораблей, включая разрабатываемые атомные подводные лодки (АПЛ) Columbia. Предприятие площадью 13 тысяч квадратных метров является частью инвестиций компании в производственные мощности на территории США.

Завод построен специально для окончательной сборки, интеграции и тестирования крупных компонентов военно-морских электроэнергетических и силовых установок. Помимо этого, на предприятии будут заниматься производством другого оборудования, включая передовые датчики.

Может быть интересно

В пресс-релизе компании акцентируют внимание на том, что инвестиции в увеличение производственных мощностей расширяют потенциал ВМС США и позволяют оперативно реагировать на меняющиеся потребности флота. Спрос на расширение предприятий, занимающихся производством силовых установок, обусловлен энергоёмкими видами вооружения, датчиками и вычислительными системами, которые внедряют ВМС США.

Примечательно, что открытие нового предприятия происходит на фоне задержек в производстве новых АПЛ Columbia. ВМС США ожидают получение АПЛ нового поколения, поскольку имеющиеся у них подлодки в ближайшие годы будут планово выводиться из использования по причине истечения срока эксплуатации.