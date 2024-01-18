Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх

Сегодня я расскажу, как проверял русскую озвучку в некоторых играх: "Hogwarts Legasy", "Vampyr", "Dead Space 2" и "Borderlands 2". Далеко не везде вышло хорошо...
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Сегодня я буду проверять неоригинальную русскую озвучку в играх. Сама история создания неоригинальных версий озвучки не нова, но второе дыхание она получила после ввода против РФ санкций. Многие компании отказались от русского языка в своих играх и даже вырезали уже готовую русификацию.

Вот теперь для компаний, занимающимся подобным, есть работа...

реклама



Проверять я буду лишь озвучку. Игры разные, разных годов выпуска. Те, которые мне были интересны по тем или иным причинам.

Судить буду субъективно по простому критерию: понравилось/не понравилось. За адекватность самого перевода, естественно, ничего говорить не буду, не обладаю нужной компетенцией в английском языке.

Начну с игры "Vampyr".

реклама



В оригинале, там был русский язык, но в качестве субтитров. И вот буквально на днях, я узнал, что имеется и вариант озвучки от Cool-Games.

В эту игру я играл совсем немного, около трех часов в то время, когда она вышла. Мне она не понравилась. Теперь появилась возможность проверить ее в русской полноценной версии. Играл с самого начала.

реклама



Примерно два часа. Диалогов в этот момент мало, но много закадровых голосов в роликах. И вся озвучка вышла хорошей. Голос главного героя подобран отлично, соответствует характеру нашего вампира.

Второстепенные персонажи также были озвучены нормально. Каких-то косяков и ошибок  я не заметил. Это игра в жанре РПГ и диалогов тут будет потом достаточно.

реклама



Все ли диалоги также тщательно переведены, я не знаю, но то, что я выбирал, вышло вполне адекватно. Вопросов не возникало.


Теперь перейдем к довольно старой игре "Borderlands 2".

В оригинале тут также не было русской озвучки. И игра от этого сильно страдала, несмотря на то, что это фантастический шутер. Он линеен, но довольно много второстепенных заданий. Беда в том, что все персонажи просто обожают болтать! И болтают в те моменты, когда вы активно стреляете, смотреть субтитры в этот момент некогда. И суть разговоров ускользает. А там просто "перлы"! Шутят все, ведь игра крайне несерьезная. Нормальных персонажей тут нет, все с придурью. И игре требуется полная русификация.

И ее сделала ныне известная команда GamesVoice. Русификатор подходит как оригинальной версии, так и ремастеру.

Проверять озвучку я начал не с начала игры, а с уже имеющегося сохранения. Выбрал локацию Убежище, где куча главных персонажей.

Побегал по всем, чтобы проверить их голоса. В английской версии, все они подобраны хорошо, что будет в русской версии...

Голос Ангела мне не понравился вообще. Не подходит. Сэр Хаммерлок

также получил весьма сомнительный голос, который, по моему мнению, мало соответствует бравому "солдату". Голос для Мокси излишне слащавый.

Прям "ути-пути", "сладкая" девочка "легкого поведения". Оригинальный голос более низкий и в нем таится кроме сексуальности и опасность. Это знают те, кто играл уже в первую часть "Борды". Русский голос опасности не несет, плохо...

Маркус вышел неплохо, голос соответствует персонажу.

Более-менее сойдет и вариант под Железяку, хотя в оригинале он более "скрипучий".

Неплохо получился и персонаж Скутер.

Он визглявый и в оригинале. Русский вариант также вышел схожим.

Доктор Зед - так себе, можно было и лучше сделать.

Таннис - нормально.

А вот наш главный злодей Красавчик Джек - это провал. Просто голос и все! Не нравится! Нет злодейской харизмы.

Также в игру были внесены и некоторые изменения в визуале: в смысле добавлены надписи на русском языке.

Но далеко не везде, а так, спонтанно. Переделать все графические надписи на русский, сложно. И, как я понимаю, многие надписи имеют скрытый посыл. Значит, сходу, такое перевести не получится, надо знать лор игры хорошо.

Были ли огрехи в переводе? Да. В одном из побочных заданий на поиск вора, я наткнулся на куски фраз, которые остались непереведенными.

Много ли таких пробелов, я не знаю, надо играть намного дольше. Также стоит проверить и озвучку в DLC, которых тут довольно много. Но в любом случае, работа сделана большой, хоть и далеко не идеально. Сначала вас эти голоса будут несколько раздражать, но потом можно и привыкнуть...


И еще одна старая игра, об озвучке которой я узнал случайно. Это "Dead Space 2".

Первая часть была полностью русифицирована. Не только голоса, но и надписи в игре были на русском языке. Это была отличная работа по локализации игры. Голоса хорошо подобраны. Мне нравилось.

Вторая часть обошлась уже без озвучки. Этот пробел исправили в CGInfo.

Проверял их работу с уже имеющегося сохранения. Прошел полностью 4-ю и 5-ю главы. Работы для товарищей из CGInfo в игре не особо много. Наш персонаж, Айзек, молчун. Игра линейная. Игровых персонажей минимум. Некроморфы не разговаривают. Но имеются различные материалы, которые можно перевести.

Я слушал аудиозаписи. Голос подобран хорошо. Также переведены все видеозаписи в игре.

Не раздражает. Голос Даины Ле Гуин подобран также хорошо.

Никоим образом не напоминает злодейку. А ведь она Айзека подставит и еще как! Но сначала она кажется положительным персонажем... А вот Николь стала еще ужаснее. Она так хрипит и кряхтит, что оригинальная версия отдыхает.

Тут вопросов вообще нет.

Каких-то ошибок я не заметил. Стоило еще проверить и озвучку Элли, но до нее долго добираться...


Ну и на "сладкое" оставлю самый амбициозный проект для команды GamesVoice - "Hogwarts Legasy".

Тут ведь масса персонажей! И материала для перевода очень много.

 Задачка не простая... Но, поиграв примерно два часа, могу сделать осторожный вывод, что команда справилась отлично. Да, наверно, есть непереведенные кусочки и косяки. Но для небольшой студии и это огромная работа. Лично я с ошибками не столкнулся: бегал по самому Хогвартсу и просто болтал. Вроде, все нормально. Голоса подобраны хорошо. Особо придираться не хочется. Также сделаны и переводы вывесок и тому подобного, т.е. "вмешательство" в текстуры. 

Шаг вперед, в сравнении с работой над "Бордой", просто огромен! Мне понравилось. И этой игре нужен русификатор. Так будет более полное погружение в лор игры.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

После такого, переводчикам из GamesVoice можно приступить к озвучке какого-нибудь проекта РПГ. Но только не надо начинать со Страшфилда!

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

hogwarts legacy borderlands 2 vampyr dead space 2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
12
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
11
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
33
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
31

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят крупнейшую в мире электростанцию приливного типа, задуманную ещё при СССР
20
В России из-за резкого похолодания ищут незаконно добывающих криптовалюту майнеров
9
Потребление электроэнергии в Германии на фоне резкой деиндустриализации сократилось до уровня 1978 года
5
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 году получат новую HyperOS без Android
8
Подразделения ЧВК Вагнер вернутся на Украину в виде 1-го Добровольческого корпуса
1
Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцецы» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
2
Гейтс ошибся по поводу ChatGPT: интервью с сооснователем OpenAI
1
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
+
Не опять, а снова. YouTube «виснет» при применении блокировщиков рекламы
1
В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело после прорыва трубы
3
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
Эксперт Перенджиев заявил о преимуществе «Авангарда» над северокорейской ракетой
2
Toyota HiLux приступает к масштабной эволюции
1
В США наблюдается массовый выход из строя электромобилей Tesla из-за сильных морозов
5
Северная Корея испытывает гиперзвуковые ракеты, которые очень сложно сбить
+
Новая карта Марса показывает лучшее место для посадки астронавтов
+
Samsung Galaxy A35 появился на Geekbench с подробностями о процессоре
1
Телескоп Хаббл запечатлел столкновение двух галактик
+
Вакансии в сфере ИИ требуют более высоких зарплат в ИТ и разрыв постоянно растет
1
Самая мощная в мире ветряная турбина будет установлена в Дании
+

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
13
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
27
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
17
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
46
История появления унитаза
8
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
8
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
27
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
12
Samsung строит умные фабрики по производству чипов — собирать микросхемы будет исключительно ИИ
3

Сейчас обсуждают

Зю
17:18
Во времена динозавров вообще никакой речи о льдах не было и концентрация СО2 была сильно выше. Так что текущий ледниковый период - это аномалия, давно пора теплеть
Ледники Гренландии утратили на 1000 гигатонн больше льда, чем предполагалось ранее
Alex Z
17:17
ну хуавей уже есть костыль для гуглов кому они нафиг сейчас нужны только
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 году получат новую HyperOS без Android
Alex Z
17:17
мой 13 ультра уже месяц как на хупер ос
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 году получат новую HyperOS без Android
Profit
17:12
когда платить начнешь за просмотр своей рекламы? ты мне должен за прошлый год 2тысячи рублей.. это я еще по тарифу "шотамскакуасыещесинтернетом" беру, чисто по чиллу заходил... а по выходным с тебя 3м...
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
Alexbatz
17:12
Эксплуатировать то можно.Только вопрос в том какие мучения это выливается по сравнению с ДВС, где сколько бензина было в баке вечером, столько же и будет утром. Никуда он от морозов не улетучится.
Флагманский графический процессор Intel Battlemage могли оснастить огромным кэшем — инсайдер
Alex Z
17:11
кто может пояснить айгуль только на клыка взяла или мохнатку тоже подставила? а то не очень понятно что там вообще было
Франция выпускает за год столько снарядов, сколько ВСУ тратят на поле боя за три дня
Weismar
17:10
Увы эта технология параша, как и FG от Нвидиа, оно заметно артефачит, мне не понравилось. Там где надо быстро водить прицелом технология не справляется с предсказанием следующего кадра, и прицел артеф...
Технологию AMD FSR3 с генерацией кадров добавили в Call of Duty: Modern Warfare III
Alexbatz
17:07
Владельцам электромобилей Tesla в США сейчас приходится нелегко. +++ Дурная голова ногам покою не даёт.
Флагманский графический процессор Intel Battlemage могли оснастить огромным кэшем — инсайдер
Alex Z
17:06
чувак ты хоть стол протри каково это жить на помойке
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Олег Бледных
17:05
Мне вот интересно, что будет с автором если он попытается установить Arch или Gentoo?
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем