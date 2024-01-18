Сегодня я буду проверять неоригинальную русскую озвучку в играх. Сама история создания неоригинальных версий озвучки не нова, но второе дыхание она получила после ввода против РФ санкций. Многие компании отказались от русского языка в своих играх и даже вырезали уже готовую русификацию.

Вот теперь для компаний, занимающимся подобным, есть работа...

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Проверять я буду лишь озвучку. Игры разные, разных годов выпуска. Те, которые мне были интересны по тем или иным причинам.

Судить буду субъективно по простому критерию: понравилось/не понравилось. За адекватность самого перевода, естественно, ничего говорить не буду, не обладаю нужной компетенцией в английском языке.

Начну с игры "Vampyr".

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В оригинале, там был русский язык, но в качестве субтитров. И вот буквально на днях, я узнал, что имеется и вариант озвучки от Cool-Games.

В эту игру я играл совсем немного, около трех часов в то время, когда она вышла. Мне она не понравилась. Теперь появилась возможность проверить ее в русской полноценной версии. Играл с самого начала.

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Примерно два часа. Диалогов в этот момент мало, но много закадровых голосов в роликах. И вся озвучка вышла хорошей. Голос главного героя подобран отлично, соответствует характеру нашего вампира.

Второстепенные персонажи также были озвучены нормально. Каких-то косяков и ошибок я не заметил. Это игра в жанре РПГ и диалогов тут будет потом достаточно.

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Все ли диалоги также тщательно переведены, я не знаю, но то, что я выбирал, вышло вполне адекватно. Вопросов не возникало.





Теперь перейдем к довольно старой игре "Borderlands 2".

В оригинале тут также не было русской озвучки. И игра от этого сильно страдала, несмотря на то, что это фантастический шутер. Он линеен, но довольно много второстепенных заданий. Беда в том, что все персонажи просто обожают болтать! И болтают в те моменты, когда вы активно стреляете, смотреть субтитры в этот момент некогда. И суть разговоров ускользает. А там просто "перлы"! Шутят все, ведь игра крайне несерьезная. Нормальных персонажей тут нет, все с придурью. И игре требуется полная русификация.

И ее сделала ныне известная команда GamesVoice. Русификатор подходит как оригинальной версии, так и ремастеру.

Проверять озвучку я начал не с начала игры, а с уже имеющегося сохранения. Выбрал локацию Убежище, где куча главных персонажей.

Побегал по всем, чтобы проверить их голоса. В английской версии, все они подобраны хорошо, что будет в русской версии...

Голос Ангела мне не понравился вообще. Не подходит. Сэр Хаммерлок

также получил весьма сомнительный голос, который, по моему мнению, мало соответствует бравому "солдату". Голос для Мокси излишне слащавый.

Прям "ути-пути", "сладкая" девочка "легкого поведения". Оригинальный голос более низкий и в нем таится кроме сексуальности и опасность. Это знают те, кто играл уже в первую часть "Борды". Русский голос опасности не несет, плохо...

Маркус вышел неплохо, голос соответствует персонажу.

Более-менее сойдет и вариант под Железяку, хотя в оригинале он более "скрипучий".

Неплохо получился и персонаж Скутер.

Он визглявый и в оригинале. Русский вариант также вышел схожим.

Доктор Зед - так себе, можно было и лучше сделать.

Таннис - нормально.

А вот наш главный злодей Красавчик Джек - это провал. Просто голос и все! Не нравится! Нет злодейской харизмы.

Также в игру были внесены и некоторые изменения в визуале: в смысле добавлены надписи на русском языке.

Но далеко не везде, а так, спонтанно. Переделать все графические надписи на русский, сложно. И, как я понимаю, многие надписи имеют скрытый посыл. Значит, сходу, такое перевести не получится, надо знать лор игры хорошо.

Были ли огрехи в переводе? Да. В одном из побочных заданий на поиск вора, я наткнулся на куски фраз, которые остались непереведенными.

Много ли таких пробелов, я не знаю, надо играть намного дольше. Также стоит проверить и озвучку в DLC, которых тут довольно много. Но в любом случае, работа сделана большой, хоть и далеко не идеально. Сначала вас эти голоса будут несколько раздражать, но потом можно и привыкнуть...





И еще одна старая игра, об озвучке которой я узнал случайно. Это "Dead Space 2".

Первая часть была полностью русифицирована. Не только голоса, но и надписи в игре были на русском языке. Это была отличная работа по локализации игры. Голоса хорошо подобраны. Мне нравилось.

Вторая часть обошлась уже без озвучки. Этот пробел исправили в CGInfo.

Проверял их работу с уже имеющегося сохранения. Прошел полностью 4-ю и 5-ю главы. Работы для товарищей из CGInfo в игре не особо много. Наш персонаж, Айзек, молчун. Игра линейная. Игровых персонажей минимум. Некроморфы не разговаривают. Но имеются различные материалы, которые можно перевести.

Я слушал аудиозаписи. Голос подобран хорошо. Также переведены все видеозаписи в игре.

Не раздражает. Голос Даины Ле Гуин подобран также хорошо.

Никоим образом не напоминает злодейку. А ведь она Айзека подставит и еще как! Но сначала она кажется положительным персонажем... А вот Николь стала еще ужаснее. Она так хрипит и кряхтит, что оригинальная версия отдыхает.

Тут вопросов вообще нет.

Каких-то ошибок я не заметил. Стоило еще проверить и озвучку Элли, но до нее долго добираться...





Ну и на "сладкое" оставлю самый амбициозный проект для команды GamesVoice - "Hogwarts Legasy".

Тут ведь масса персонажей! И материала для перевода очень много.

Задачка не простая... Но, поиграв примерно два часа, могу сделать осторожный вывод, что команда справилась отлично. Да, наверно, есть непереведенные кусочки и косяки. Но для небольшой студии и это огромная работа. Лично я с ошибками не столкнулся: бегал по самому Хогвартсу и просто болтал. Вроде, все нормально. Голоса подобраны хорошо. Особо придираться не хочется. Также сделаны и переводы вывесок и тому подобного, т.е. "вмешательство" в текстуры.

Шаг вперед, в сравнении с работой над "Бордой", просто огромен! Мне понравилось. И этой игре нужен русификатор. Так будет более полное погружение в лор игры.

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После такого, переводчикам из GamesVoice можно приступить к озвучке какого-нибудь проекта РПГ. Но только не надо начинать со Страшфилда!