Первый представительский образец палубного беспилотного летательного аппарата MQ-25 Stingray выполнил низкоскоростные рулежные испытания. Тесты прошли на объекте компании Boeing в аэропорту штата Миссури при участии специалистов ВМС США.
Фото: https://www.twz.com
Руление собственной тягой является важным шагом на пути к первому полету. Изначально ВМС США планировали поднять аппарат в воздух до конца 2025 года, однако сроки были сорваны. Новая цель командования заключается в том, чтобы совершить первый полет в начале 2026 года.
Опубликованные изображения демонстрируют особенности конструкции серийного MQ-25, в числе которых:
- Верхний «скрытый» воздухозаборник (flush inlet), свидетельствующий о применении технологий снижения заметности аппарата;
- Плоское сопло также указывает на снижение радиолокационной заметности;
- Убираемый сенсорный модуль под носовой частью для ведения разведки.
Расположенный сверху воздухозаборник. Фото: https://www.twz.com
Плоское сопло. Фото: https://www.twz.com
Конструкция MQ-25, унаследовавшая технологии от более ранней стелс-программы UCLASS, сохраняет потенциал для дооснащения, включая возможность применения ударного вооружения в будущем.
Программа MQ-25 столкнулась с задержками. Первоначальный план предполагал достижение начальной оперативной готовности (IOC) к 2024 году, но теперь эта цель сдвинута на 2027 год. ВМС США рассчитывают в итоге приобрести 76 таких аппаратов.
Основная задача MQ-25 Stingray — это дозаправка в воздухе палубной авиации. Его внедрение позволит освободить многоцелевые истребители F/A-18F Super Hornet от несвойственной им роли танкеров, что сократит эксплуатационный износ этих дорогостоящих самолетов.
Кроме того, MQ-25 рассматривается как первый шаг к более широкой интеграции беспилотных систем на авианосцах. ВМС США ведут активные работы по созданию семейства палубных ведомых беспилотных аппаратов следующего поколения (Carrier-Based Collaborative Combat Aircraft, CCA).