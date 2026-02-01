Образец палубного беспилотного танкера MQ-25 Stingray впервые осуществил руление на собственной тяге. Программа столкнулась с задержками: первый полет, планировавшийся на 2025 год, перенесен на начало 2026 года. ВМС США возлагают большие надежды на этот аппарат для расширения радиуса действия авиакрыльев.

Первый представительский образец палубного беспилотного летательного аппарата MQ-25 Stingray выполнил низкоскоростные рулежные испытания. Тесты прошли на объекте компании Boeing в аэропорту штата Миссури при участии специалистов ВМС США.

Фото: https://www.twz.com

Руление собственной тягой является важным шагом на пути к первому полету. Изначально ВМС США планировали поднять аппарат в воздух до конца 2025 года, однако сроки были сорваны. Новая цель командования заключается в том, чтобы совершить первый полет в начале 2026 года.

Опубликованные изображения демонстрируют особенности конструкции серийного MQ-25, в числе которых:

Верхний «скрытый» воздухозаборник (flush inlet), свидетельствующий о применении технологий снижения заметности аппарата;

Плоское сопло также указывает на снижение радиолокационной заметности;

Убираемый сенсорный модуль под носовой частью для ведения разведки.

Расположенный сверху воздухозаборник. Фото: https://www.twz.com

Плоское сопло. Фото: https://www.twz.com

Конструкция MQ-25, унаследовавшая технологии от более ранней стелс-программы UCLASS, сохраняет потенциал для дооснащения, включая возможность применения ударного вооружения в будущем.

Программа MQ-25 столкнулась с задержками. Первоначальный план предполагал достижение начальной оперативной готовности (IOC) к 2024 году, но теперь эта цель сдвинута на 2027 год. ВМС США рассчитывают в итоге приобрести 76 таких аппаратов.

Основная задача MQ-25 Stingray — это дозаправка в воздухе палубной авиации. Его внедрение позволит освободить многоцелевые истребители F/A-18F Super Hornet от несвойственной им роли танкеров, что сократит эксплуатационный износ этих дорогостоящих самолетов.

Кроме того, MQ-25 рассматривается как первый шаг к более широкой интеграции беспилотных систем на авианосцах. ВМС США ведут активные работы по созданию семейства палубных ведомых беспилотных аппаратов следующего поколения (Carrier-Based Collaborative Combat Aircraft, CCA).