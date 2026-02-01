Самолет разработки корпорации CAC является первым в мире боевым летательным аппаратом с тройной силовой установкой. Ожидается, что его дальность полета превысит 8000 км.

В китайских социальных сетях 31 января 2026 года появились первые изображения перспективного тяжелого истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями. Снимок, предположительно сделанный на предварительных испытаниях перед взлетом, демонстрирует характерное свечение сопел всех трех силовых установок.

Может быть интересно

Фото: https://militarywatchmagazine.com/

Разрабатываемый корпорацией Chengdu Aircraft Corporation (CAC) самолет, представленный публике 26 декабря 2024 года, является первым в мире истребителем с тройной двигательной конфигурацией. Центральный двигатель визуально крупнее двух боковых. Такая компоновка решает ключевые инженерные задачи:

Обеспечение приемлемого удельного тяговооружения для крупного истребителя;

Повышение топливной эффективности при сверхдальних перелетах.

Расчетная дальность полета машины превышает 8000 км, что обеспечивает боевой радиус действия более 4000 км без дозаправки. Это позволяет осуществлять длительные операции над акваторией Тихого океана.

На опубликованном изображении также заметна переработанная схема основного шасси с двухколесными тележками, расположенными бок о бок. Это указывает, что на фото запечатлен один из более поздних прототипов. На сегодняшний день известно о четырех летных прототипах, первый из которых поднялся в воздух чуть более года назад.

Одним из главных технологических вопросов остается тип используемых двигателей. Западные эксперты обсуждают возможность интеграции силовых установок с так называемым «третьим контуром» (three-stream) для улучшения эффективности и систем охлаждения. Аналогичная технология, включая адаптивный цикл работы, разрабатывалась в США по программе AETP для модернизации F-35, но была свернута.

Тройная конфигурация и так обеспечивает значительную энерговооруженность для питания самой мощной в мире бортовой РЛС и потенциального лазерного вооружения. Однако двигатели третьего контура могли бы дополнительно увеличить возможности по охлаждению и выработке энергии.

Китайская двигателестроительная отрасль демонстрирует прогресс. Двигатель WS-15, по оценкам, сравнялся по ключевым параметрам с американским F135 (F-35) и превосходит F119 (F-22). J-20 с двумя WS-15 обладает самой высокой тягой среди серийных истребителей мира. Однако способность китайской промышленности в сжатые сроки создать и внедрить трехконтурный или адаптивный двигатель для нового самолета остается под вопросом.

Появление четвертого прототипа и быстрое проведение испытаний (четыре машины за 13 месяцев) указывают на высочайший приоритет программы. Аналитики полагают, что истребитель может поступить на вооружение в начале 2030-х годов, опередив американский F/A-XX (F-47) более чем на пять лет. Первый полет американского аналога ожидается не ранее 2028 года.