В мире игр Михаил Андреев
Состоялся анонс Atom RPG 2 — сиквела тактической ролевой игры в сеттинге ядерного постапокалипсиса
Когда состоится релиз, пока даже приблизительно неизвестно.

В своё время Atom RPG от разработчиков из коллектива AtomTeam стала неожиданно популярной, и, как оно почти всегда бывает в таких случаях, команда решила ковать железо, пока горячо. Сначала студия произвела на свет ответвление Atom RPG Trudograd, а теперь официально анонсировала полноценный сиквел — Atom RPG 2.

Может быть интересно

Источник изображения: AtomTeam.

Конкретных подробностей пока нет: известны лишь базовые геймплейные и сюжетные особенности будущего проекта. Нас также ждёт мир, переживший перерастание Холодной войны в полноценную «горячую» с использованием ядерного оружия. Всё былое выстроенное человечеством великолепие требует исследования, перераспределения оставшихся ресурсов и установления новых сфер влияния.

Даже приблизительные сроки выхода новинки пока не объявлены, но её Steam-страничка уже появилась. На ней, например, можно ознакомиться с предрелизными скриншотами, а также узнать, что в Atom RPG 2 по какой-то необъяснимой причине не будет поддержки русского языка. Хотелось бы верить, что это просто ошибка в описании, которая скоро будет исправлена.

#atomteam #atom rpg 2
Написать комментарий (0)
