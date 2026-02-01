Дженсен Хуанг раскритиковал разработчика ChatGPT за низкую бизнес дисциплину, усомнившись в перспективах компании.

Осенью 2025 Nvidia и OpenAI объявили о намерении заключить крупную сделку. «Зелёный гигант» собирался инвестировать 100 млрд долларов в разработчика ChatGPT и построить для него дата-центры мощностью в 10 гигаватт. Однако, несколько месяцев спустя переговоры фактически застопорились.

Nvidia и OpenAI

Может быть интересно

По данным The Wall Street Journal, OpenAI рассчитывала уточнить детали за несколько недель, но процесс затянулся. Стороны пересматривают условия. Хотя OpenAI всё ещё может получить от Nvidia десятки миллиардов, генеральный директор Дженсен Хуанг дал понять, что подписанный меморандум не обязывает к конкретным суммам и может быть серьёзно изменён.

За публичной поддержкой скрывается деловая настороженность. Хуанг критикует бизнес-дисциплину OpenAI, отмечая отсутствие чёткого вектора развития компании. Также его беспокоит растущая конкуренция со стороны Anthropic и Google и сопутствующие финансовые риски. Некоторые аналитики прогнозируют, что у OpenAI могут закончиться деньги уже к середине 2027 года.

При этом Nvidia не спешит отказываться от сделки. Причина заключается в стратегической зависимости. OpenAI остаётся одним из крупнейших покупателей дорогих графических процессоров Nvidia. Его провал стал бы тяжёлым ударом по портфелю заказов компании. При этом другие ключевые игроки, такие как Google и Anthropic, уже активно используют собственные или альтернативные чипы (TPU, Trainium), снижая свою зависимость от решений Nvidia.

Исход этих переговоров теперь под вопросом. Грандиозная сделка на 100 млрд долларов может не состояться, но OpenAI, готовящаяся к IPO, всё ещё нуждается в мощном финансовом партнёре. Иначе компании будет сложно убедить инвесторов в своём долгосрочном потенциале.