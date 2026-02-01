Сайт Конференция
Nacvark
В США модернизируют истребители F-15K для Южной Кореи за $2,8 млрд
Модернизация финансируется Сеулом

На сайте Министерства обороны США сообщается о заключении контракта с компанией Boeing на модернизацию истребителей F-15K для Военно-воздушных сил Южной Кореи. Общая стоимость контракта составляет 2,8 миллиарда долларов, 540 миллионов долларов из которых уже были выделены.Источник изображения: ВВС Южной Кореи (Bohyun Pyun)Контракт предусматривает проектирование и разработку интегрированного комплекса авиационных систем для модернизации южнокорейского парка истребителей, а также внесения изменений, запрошенных ранее Сеулом. Работы будут происходить на предприятии Boeing в Сент-Луисе вплоть до 31 декабря 2037 года, то есть в течение 12 лет.

Стоит понимать, что речь идёт не о благотворительности. Поставка услуг и оборудования для модернизации южнокорейских истребителей F-15K происходит в рамках программы экспортных продаж Foreign Military Sales (FMS). Таким образом, Южная Корея сама финансирует модернизацию своей авиации, а США традиционно выступают в роли представителя заказчика. Сама продажа услуг по модернизации была одобрена Государственным департаментом США ещё в 2024 года и, судя по всему, только сейчас был заключён контракт для реализации экспортного заказа.

#сша #южная корея
Источник: war.gov
