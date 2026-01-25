В последние несколько недель платформа AM4 снова набирает популярность в связи с заметно возросшими ценами на оперативную память DDR5, тогда как стоимость DDR4 увеличилась не так сильно, что позволяет сэкономить, добившись достаточно высоких показателей fps в современных играх, что доказывает свежее видео, опубликованное на YouTube-канале ProYamYamPC.
Для тестов энтузиаст собрал ПК с 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 5600X, видеокартой AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 CL19. В разрешениях 1080p и 1440p сборке удалось добиться следующих показателей средней частоты кадров/1% low:
- ARC Raiders (высокие настройки качества графики, без RT): 1080p – 96 fps/60 fps, 1440p – 74 fps/55 fps
- Battlefield 6 (высокие настройки): 1080p – 81 fps/78 fps, 1440p – 73 fps/56 fps
- Assassin's Creed Mirage (очень высокие настройки): 1080p – 103 fps/62 fps, 1440p – 80 fps/54 fps
- Cyberpunk 2077 (настройки Ultra): 1080p – 79 fps/54 fps, 1440p – 48 fps/33 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки): 1080p – 85 fps/73 fps, 1440p – 57 fps/51 fps
- God of War Ragnarök (высокие настройки): 1080p – 94 fps/79 fps, 1440p – 73 fps/64 fps
- Fortnite (DX12, средние настройки): 1080p — 273 fps/150 fps, 1440p – 184 fps/151 fps
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (средние настройки): 1080p – 226 fps/176 fps, 1440p – 151 fps/123 fps
- Counter-Strike 2 (средние настройки): 1080p – 241 fps/103 fps, 1440p – 251 fps/107 fps
- Red Dead Redemption 2: 1080p – 85 fps/72 fps, 1440p – 71 fps/53 fps
Источник фото: ProYamYamPC/YouTube
Как итог, платформа AM4 до сих пор способна обеспечить высокие показатели fps, а RX 6700 XT, оснащённая 12 ГБ, позволяет не беспокоиться о высоких требованиях ряда современных игр к объёму видеопамяти. Кроме того, процессор Ryzen 5 5600X можно заменить на модель с 3D V-Cache, добившись ещё более высокой производительности.
