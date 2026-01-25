Сайт Конференция
breaking-news
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
Сборка получила 32 ГБ DDR4-3600.

В последние несколько недель платформа AM4 снова набирает популярность в связи с заметно возросшими ценами на оперативную память DDR5, тогда как стоимость DDR4 увеличилась не так сильно, что позволяет сэкономить, добившись достаточно высоких показателей fps в современных играх, что доказывает свежее видео, опубликованное на YouTube-канале ProYamYamPC.

Может быть интересно

Для тестов энтузиаст собрал ПК с 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 5600X, видеокартой AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 CL19. В разрешениях 1080p и 1440p сборке удалось добиться следующих показателей средней частоты кадров/1% low:

  • ARC Raiders (высокие настройки качества графики, без RT): 1080p – 96 fps/60 fps, 1440p – 74 fps/55 fps
  • Battlefield 6 (высокие настройки): 1080p – 81 fps/78 fps, 1440p – 73 fps/56 fps
  • Assassin's Creed Mirage (очень высокие настройки): 1080p – 103 fps/62 fps, 1440p – 80 fps/54 fps
  • Cyberpunk 2077 (настройки Ultra): 1080p – 79 fps/54 fps, 1440p – 48 fps/33 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки): 1080p – 85 fps/73 fps, 1440p – 57 fps/51 fps
  • God of War Ragnarök (высокие настройки): 1080p – 94 fps/79 fps, 1440p – 73 fps/64 fps
  • Fortnite (DX12, средние настройки): 1080p — 273 fps/150 fps, 1440p – 184 fps/151 fps
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (средние настройки): 1080p – 226 fps/176 fps, 1440p – 151 fps/123 fps
  • Counter-Strike 2 (средние настройки): 1080p – 241 fps/103 fps, 1440p – 251 fps/107 fps
  • Red Dead Redemption 2: 1080p – 85 fps/72 fps, 1440p – 71 fps/53 fps

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

Как итог, платформа AM4 до сих пор способна обеспечить высокие показатели fps, а RX 6700 XT, оснащённая 12 ГБ, позволяет не беспокоиться о высоких требованиях ряда современных игр к объёму видеопамяти. Кроме того, процессор Ryzen 5 5600X можно заменить на модель с 3D V-Cache, добившись ещё более высокой производительности.

#ryzen 5 5600x #am4
Источник: youtube.com
Сейчас обсуждают

Chihonya
10:57
Его там давно нет, а второе, кто им даст его вывезти))))
The Guardian: Немецкие экономисты призывают Германию вывозить золотовалютные резервы из США
~Valera~
10:55
Еще бы не отменили ))) олени из зотак продавали 5080 за 999....
Покупатели RTX 5090 и RTX 5080 на сайте ZOTAC жалуются на отмену заказов и последующее повышение цен
~Valera~
10:41
Смекалистый парень! И камни нашел и полотенце не пожалел ))))
Пользователь заказал на Amazon MSI Suprim RTX 5090, но получил груду камней, завёрнутых в полотенце
Сергей Анатолич
10:21
Я вот всё понять не могу. Эти идиоты правда думают, что мы на них пехотными полками и танковыми клиньями пойдём? Придурки. Вам же было сказано, что разговор с вами будет короткий, ракетно-бомбовый и в...
НАТО создадут на границе с Россией и Белоруссией оборонительную зону с беспилотными технологиями
~Valera~
10:13
500$ не цента больше. Как и другие низкобюджетные китайцы!
Из-за отсутствия спроса китайские ритейлеры начали распродавать iPhone Air со скидками в районе 25%
Dimon1996
10:11
Да дебил он, о чем говорить-то. Сейчас это модный тренд у наших думцев.
Комсомольская правда: Депутат Боярский про использование VPN и МАХ, работу WhatsApp* и Telegram в РФ
Алисия Степс
10:05
" Чиновник поясняет: «из вредности» " - из разряда, - а я НАЗЛО МАМКЕ УШИ ОТМОРОЖУ. Не даром депутатов запретили фоткать, отупели в край что бздец. И о каких таких мошенниках иностранных говорит эта г...
Комсомольская правда: Депутат Боярский про использование VPN и МАХ, работу WhatsApp* и Telegram в РФ
~Valera~
10:04
Главное чтобы светофоры работали! Всё будет хорошо.
Оверклокер собрал карту TITAN RTX на плате RTX 2080 Ti HOF
corsi
08:57
Эта срань и со скидкой сильно переоценена.
Из-за отсутствия спроса китайские ритейлеры начали распродавать iPhone Air со скидками в районе 25%
Николай Тищенко
07:42
А тем временем цены даже на китайский хлам продолжают расти. И не видно этому конца.
GN: Китайские производители памяти могут стать «спасательным кругом» в условиях текущего кризиса
