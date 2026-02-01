Сайт Конференция
breaking-news
Windows 10 обеспечила более высокий fps по сравнению с Windows 11 на ПК с Ryzen 5 5600X и RX 5700 XT
Тестировались версии Windows 10 22H2 и Windows 11 25H2

Позиции Windows 10, несмотря на окончание основного периода поддержки данной ОС, всё ещё крепки, но разумно ли её использование с точки зрения производительности в играх на фоне возможностей Windows 11? Именно этим вопросом задался эксперт YouTube-канала NJ Tech, сравнивший быстродействие игрового ПК под управлением обеих версий Windows. Для тестов использовалась сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 5 5600X, видеокартой Radeon RX 5700 XT 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3600.

Источник фото: Game Revolution

В большинстве протестированных игр ПК под управлением Windows 10 22H2 обеспечил более высокие показатели средней частоты кадров по сравнению с Windows 11 25H2 — от 1% в Cyberpunk 2077, Counter-Strike 2, Battlefield 6, Hogwarts Legacy и Horizon Zero Dawn Remastered до 8% в Marvel's Spider-Man 2. В ARC Raiders, Red Dead Redemption 2 и PUBG: Battlegrounds между Windows 10 и Windows 11 соблюдается паритет. При этом ни в одной из протестированных игр более новая версия ОС преимущества не принесла.

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Ранее эксперты Hardware Unboxed выяснили, что разница в производительности ПК на Windows 10 и Windows 11 в ряде игр может зависеть от комплектующих, в частности видеокарты, что было продемонстрировано на примере GeForce RTX 5090 и Radeon RX 9070 XT.


#windows 11 #windows 10
Источник: youtube.com
