Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
В рамках обсуждаемой лицензионной сборки истребителя Су-57 в Индии рассматривается вариант глубокой модернизации с интеграцией индийских радаров и программного обеспечения. По мнению некоторых пилотов ВВС Индии, такая версия может превзойти американский F-35 за счет сочетания аэродинамики и передовой электроники.

В январе 2026 года подтвердилась информация о выходе российско-индийских переговоров по лицензионному производству истребителя пятого поколения Су-57 на продвинутые технические стадии. Индийские источники оценивают несколько вариантов закупки: приобретение готовых машин в России, лицензионную сборку с минимальными изменениями и амбициозную совместную программу с глубокой адаптацией платформы под индийские подсистемы. Последний вариант, предполагающий создание уникального варианта Су-57, рассматривается как приоритетный.

Может быть интересно

Фото: militarywatchmagazine.com

История лицензионного производства в Индии (на примере Су-30MKI) демонстрирует тенденцию к росту доли локализованных компонентов, включая собственные разработки. Ключевым примером служит перспективная БРЛС с АФАР «Вирапакша», которую планируют устанавливать на Су-30MKI с начала 2030-х годов. Прогресс индийской электронной промышленности на фоне отставания российской микроэлектроники делает интеграцию индийской авионики в Су-57 технически обоснованной.

Капитан ВВС Индии М. Дж. Огастин Винод заявил, что комбинация российской аэродинамической платформы с индийским программным обеспечением и авионикой может создать самолет, превосходящий F-35. Он отметил преимущества двухдвигательной компоновки Су-57, обеспечивающей высокие летные характеристики. При этом признано, что уровень малозаметности Су-57 уступает американским и китайским аналогам, а основное отставание связано с радиоэлектронными системами.

Главным недостатком текущего Су-57 называют отсутствие РЛС, равной по возможностям американской AN/APG-85 с F-35 или системам китайских J-20/J-35. Российская промышленность с опозданием освоила технологии АФАР. Совместная работа с Индией может позволить создать более совершенную радиолокационную систему, чем каждая из стран способна разработать самостоятельно. Конструкция Су-57, предусматривающая пять отдельных РЛС с АФАР в планере, открывает возможности для их замены на индийские аналоги.

Среди индийских источников распространено предположение о возможности установки на Су-57 миниатюризированного варианта радара «Вирапакша» с антенной диаметром 950 мм, примерно 2400 приемо-передающими модулями и нитрид-галлиевой технологией для повышенной эффективности. Технологический трансфер в рамках программы «Вирапакша» может стать ключевым условием Индии для закупки Су-57 с перспективой дальнейшей разработки на его основе новой РЛС для этого истребителя.

Критически важным фактором, способствующим глубокой кастомизации, стало предложение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) предоставить Минобороны Индии полный доступ к исходному коду Су-57. Для сравнения, в программе F-35 значительный доступ к исходному коду имеет только Великобритания. Израиль, получивший разрешение на наиболее глубокие модификации среди иностранных заказчиков, интегрирует свои системы по принципу «встраиваемого приложения» без изменения основной архитектуры самолета. Индийский кастомизированный Су-57 с полными правами на изменение исходного кода окажется в уникальном положении с точки зрения глубины возможных доработок. Российские источники неоднократно подтверждали разработку двухместной версии, которая, вероятно, станет стандартной конфигурацией для Индии.

#россия #индия #москва #f-35 #су-57 #ввс #продажа #оак #рлс #нью-дели
Источник: militarywatchmagazine.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
2
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
2
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
4
Аналитики прогнозируют увеличение объёма поставок чипов Samsung в 2026 году при замедлении рынка
+
Samsung Galaxy S25 Ultra оказался единственным премиальным смартфоном среди топ-10 моделей
+
Возгорание 16-контактного разъёма питания RTX 4090 зафиксировали на видео
+
В Ленинградской области наладили производство криогенного емкостного оборудования
+
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
1
На мировой рынок выходит игровой MiniLED-монитор Xiaomi G Pro 27Qi 2026 с частотой обновления 180 Гц
+
«Комсомольская правда»: В США компании готовы уволить 52 тысячи сотрудников из-за внедрения ИИ
+
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
9
Контроллер DualSense без физических кнопок для PS6 описан в патенте Sony
+
Владелец вышедшего из строя Ryzen 9 7950X3D получил от техподдержки AMD взамен Ryzen 9 9950X3D
2
Nvidia сформировала специальный план поставок видеокарт GeForce RTX 50 на первый квартал 2026 года
1
Минский автозавод поставит Смоленску партию троллейбусов на 316 млн рублей до конца 2027 года
+
США одобрили продажу Израилю оружия на $6,5 млрд
+
Злоумышленники украли 4556 ETH у криптовалютного кита с помощью атаки на адрес
1
Ряд пользователей жалуется на ошибки после установки патча KB5074105 для Windows 11
1
Разработчики игр теряют интерес к консолям Xbox и массово выбирают ПК как основную платформу
2
Galaxy S26 Ultra с 6,9-дюймовым дисплеем появился на свежих рендерах в двух цветовых версиях
+

Популярные статьи

Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
1
Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
1
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
+
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
4

Сейчас обсуждают

Руслан Ырджэх
14:24
Царь самолёт.Это какой то уже бомбардировщик с таким то ттх
В Китае испытывают уже четвертый прототип первого в мире истребителя шестого поколения
Cowboy Huggies
14:19
Кринж писать, что это кринж.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Егор Бурмистров
13:36
Кости да и остатки кожи сохранились
Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
ChatoBOT
13:30
Этот очередной вшивенький любитель крипто-китов без малейшего сомнения отправлен в баню.
Злоумышленники украли 4556 ETH у криптовалютного кита с помощью атаки на адрес
Алексей Носков
12:52
Чисто мои субьективные впечатления и наблюдения. В фг 1х я задержку фактически не ощущаю, а мфг при моих 100Гц в монике и не нужны. Мыло в длсс или фср мне начинает резать глаз только ниже баланса. В ...
Правительство США раскрыло информацию о космической программе мониторинга объектов СССР
nonses84
12:39
Нет вынь11, нет проблем. 10ка ещё долго будет актуальной.
Microsoft признаёт проблемы с меню Пуск в Windows 11 после апдейтов и выпускает патч для исправления
Dentarg
12:34
Три кота
В Китае испытывают уже четвертый прототип первого в мире истребителя шестого поколения
Dentarg
12:32
В наличку уйдут продавцы шаурмы и подвальные парикмахерские. Всё нормальное начиная с автомобиля и любой b2b будет продаваться по безналу. Пенсии и зарплаты бюджетникам тоже можно выплачивать цифровым...
Минфин предлагает ограничить физлицам внесение наличных через банкоматы на сумму до 1 млн рублей
San Sanich
12:14
Спасибо, разгон на этом сайте сейчас редкость.
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
3vova1vova2
11:55
рагзон ... бессмысленный и беспощадный ... 😱 😂 😎
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter