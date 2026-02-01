В рамках обсуждаемой лицензионной сборки истребителя Су-57 в Индии рассматривается вариант глубокой модернизации с интеграцией индийских радаров и программного обеспечения. По мнению некоторых пилотов ВВС Индии, такая версия может превзойти американский F-35 за счет сочетания аэродинамики и передовой электроники.

В январе 2026 года подтвердилась информация о выходе российско-индийских переговоров по лицензионному производству истребителя пятого поколения Су-57 на продвинутые технические стадии. Индийские источники оценивают несколько вариантов закупки: приобретение готовых машин в России, лицензионную сборку с минимальными изменениями и амбициозную совместную программу с глубокой адаптацией платформы под индийские подсистемы. Последний вариант, предполагающий создание уникального варианта Су-57, рассматривается как приоритетный.

Фото: militarywatchmagazine.com

История лицензионного производства в Индии (на примере Су-30MKI) демонстрирует тенденцию к росту доли локализованных компонентов, включая собственные разработки. Ключевым примером служит перспективная БРЛС с АФАР «Вирапакша», которую планируют устанавливать на Су-30MKI с начала 2030-х годов. Прогресс индийской электронной промышленности на фоне отставания российской микроэлектроники делает интеграцию индийской авионики в Су-57 технически обоснованной.

Капитан ВВС Индии М. Дж. Огастин Винод заявил, что комбинация российской аэродинамической платформы с индийским программным обеспечением и авионикой может создать самолет, превосходящий F-35. Он отметил преимущества двухдвигательной компоновки Су-57, обеспечивающей высокие летные характеристики. При этом признано, что уровень малозаметности Су-57 уступает американским и китайским аналогам, а основное отставание связано с радиоэлектронными системами.

Главным недостатком текущего Су-57 называют отсутствие РЛС, равной по возможностям американской AN/APG-85 с F-35 или системам китайских J-20/J-35. Российская промышленность с опозданием освоила технологии АФАР. Совместная работа с Индией может позволить создать более совершенную радиолокационную систему, чем каждая из стран способна разработать самостоятельно. Конструкция Су-57, предусматривающая пять отдельных РЛС с АФАР в планере, открывает возможности для их замены на индийские аналоги.

Среди индийских источников распространено предположение о возможности установки на Су-57 миниатюризированного варианта радара «Вирапакша» с антенной диаметром 950 мм, примерно 2400 приемо-передающими модулями и нитрид-галлиевой технологией для повышенной эффективности. Технологический трансфер в рамках программы «Вирапакша» может стать ключевым условием Индии для закупки Су-57 с перспективой дальнейшей разработки на его основе новой РЛС для этого истребителя.

Критически важным фактором, способствующим глубокой кастомизации, стало предложение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) предоставить Минобороны Индии полный доступ к исходному коду Су-57. Для сравнения, в программе F-35 значительный доступ к исходному коду имеет только Великобритания. Израиль, получивший разрешение на наиболее глубокие модификации среди иностранных заказчиков, интегрирует свои системы по принципу «встраиваемого приложения» без изменения основной архитектуры самолета. Индийский кастомизированный Су-57 с полными правами на изменение исходного кода окажется в уникальном положении с точки зрения глубины возможных доработок. Российские источники неоднократно подтверждали разработку двухместной версии, которая, вероятно, станет стандартной конфигурацией для Индии.