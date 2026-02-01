В 80-х годах прошлого века появились в нашей стране (СССР) видеосалоны, куда народ валил толпами, ибо «репертуар» был очень разнообразен. Фильмы, которые там показывали нельзя было увидеть в кинотеатрах. Но самим подбором фильмов никто и никогда не занимался. Что подвернулось под руку, то и показывали. Хуже то, что качество самих фильмов (а они были еще на кассетах) оставляло желать лучшего. А перевод… Это вообще «больная тема» того времени. Но смотрели как-то, других вариантов не было. И вот тогда, будучи еще школьником, я пересмотрел огромное количество фильмов. На разные бюджеты. Но тогда ведь еще не было интернета и информация о фильмах практически полностью отсутствовала. Даже не знали, в каком году фильм вышел. Это уже позже, такую информацию можно было отыскать.

Сегодня я расскажу лишь о трех фильмах, так называемой категории В, которые часто сразу выходили на видеоносителях, минуя кинотеатры. Несмотря на малобюджетность этих картин, я их запомнил хорошо.

Начну с фильма

«2019: После падения Нью-Йорка» (1983) («2019 - Dopo la caduta di New York»)

Изображение: ru.kinorium.com Это итальянский фильм в жанре фантастики. Снимать такие фильмы было модно одно время. Да и относительно просто: создаем «фантастическое» оружие и одежду будущего, ищем ближайший заброшенный завод. Все! Тогда в детстве, я еще не знал, что идею авторам данного «шедевра» подбросил Джон Карпентер, который в 1981 году снял фильм «Побег из Нью-Йорка». И вот после его выхода, другие режиссеры стали клепать нечто похожее. Но на момент просмотра итальянской фантастики, приключения Змея Плисскена я еще не видел.

На Земле идет ядерная война. Огромные территории заражены. Женщины потеряли способность рожать. Но где-то в лаборатории в разрушенном Нью-Йорке, есть еще одна женщина, способная к репродукции.

Изображение: ru.kinorium.comИ найти ее отправляют наемника Персифаля (Майкл Сопкив).

Изображение: ru.kinorium.comПуть к женщине будет долгим и трудным. Но Персифаль выполнит миссию. Сюжет уж очень напоминает фильм Карпентера.

Изображение: ru.kinorium.comНо вот сами съемки и актеры… Но тогда этот фильм воспринимался по-другому. Пересмотрев его сейчас, я удивился: какой же ужасный «репертуар» был в видеосалонах. Но, что было, то было.

Изображение: ru.kinorium.comВсе равно мне фильм запомнился.

«Стальные руки» (1986) («Vendetta dal futuro»)

Изображение: ru.kinorium.com В видеосалонах фильм часто фигурировал под названием «Пако: боевая машина смерти». Это тоже итальянская фантастика. Вообще, в то время итальянцы снимали много треш-фильмов в жанрах фантастики и ужасов. В главной роли снялся Дэниэл Грин, который тогда много снимался в боевиках категории В.

Итак, на земле экологическая катастрофа. Корпорации уничтожают природу ради своей финансовой выгоды. И вот с ними ведет борьбу «зеленая партия» под руководством Артура Мозели, который слепой.

Изображение: ru.kinorium.comНо «плохие люди» подсылают к нему наемного убийцу по имени Пако.

Изображение: ru.kinorium.comНо в последний момент, Пако все же смилостивился над жертвой, и Мозели «отделался» разрывом селезенки. Сам же Пако сбегает из города и отправляется в Аризону.

Изображение: ru.kinorium.comНа его поиски отправляется и полиция, и наемники той самой корпорации. Если сначала нам кажется, что Пако просто сильный мужик, то уже первые сомнения появляются во время армрестлинга с дальнобойщиками. Уж очень легко ему дается победа. Мы узнаем, что Пако не просто наемник, он киборг! Его создали из полумертвого человека и внедрили в сознание программу для уничтожения Мозели. Но человеческая сущность взяла вверх над программой. Правда, в самом конце фильма мы уже сомневаемся, что человек по имени Пако вообще существовал.

Изображение: ru.kinorium.com

Простейшие съемки и минимум спец.эффектов нивелировались «фурнитурой» главного героя. Да, Дэниэл Грин уж сильно уступал «железному Арни» (именно с «Терминатора» и пошла мода на подобные фильмы) в габаритах. Но и бюджет куда меньше. Но сам сюжет неплох. Этакое перерождение боевой машины обратно в человека.

Изображение: ru.kinorium.comКстати, в фильме снялся еще и актер, который засветился в «2019: После падения Нью-Йорка» в роли мутанта - Джордж Истмен (настоящее имя Луиджи Монтефиори). Он часто играл всяких злодеев.

«Космический охотник: Приключения в запретной зоне» (1983) («Spacehunter: Adventures in the Forbidden Zone»)

Изображение: ru.kinorium.com Напрямую данный фильм не копирует ничего. Но тут и влияние «Звездных войн», и отпечаток «Безумного Макса». Я бы даже этот фильм назвал «Безумный Макс в космосе».

Эта история о том, как пассажирский космический корабль терпит бедствие. Из пассажиров спасаются только три девушки, которые в спасательной капсуле приземляются на планете, где полный бардак. Мутанты, бандиты. Да еще и тиран, главный Правитель (в оригинале – Overdog). За спасение предлагают много-много денег. И за миссию берется авантюрист по прозвищу Вольф.

Изображение: ru.kinorium.comОн, вместе с бывшим знакомым-соперником Вашингтоном, девицей Ники и местным сопротивлением, бросают вызов «Супер Псу» (его, кстати, сыграл Майкл Айронсайд).

Изображение: ru.kinorium.com

Изображение: ru.kinorium.comНевеликий бюджет. Но потрачен с толком: есть декорации, спец.эффекты и тому подобное.

Изображение: ru.kinorium.com

Изображение: ru.kinorium.com

В 80-х такого хватало для популярности в сегменте категории В.

Вот такие фильмы мне запомнились со школьных лет.



