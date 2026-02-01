Сайт Конференция
Nacvark
В Германии заблокировали приобретение мобильных систем РЭБ MAUS за €600 млн
Министерство обороны страны продвинулось в переговорах с поставщиком, но парламент заблокировал сделку и этому есть объяснение

Министерство обороны Германии планировало приобрести мобильные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Mobiles Aufklärungsunterstützungssystem (MAUS) на сумму 600 миллионов евро. Предполагалось, что контракт заключат напрямую с компанией Rohde & Schwarz, то есть без проведения конкурса. Оборонное ведомство уже находилось на продвинутом этапе переговоров, но парламент заблокировал закупку.Источник изображения: Вооружённые силы Германии, Мартина ПампЕщё в 2025 году профильные комитеты Бундестага предупреждали, что не поддержат прямой контракт на поставку MAUS за 600 миллионов евро без проведения конкурса. В конце января 2026 года немецкий парламент официально отклонил программу с целью перепроверки и поиска возможных альернатив. Законодатели также считают, что за такую крупную сумму следовало бы приобрести РЭБ на защищённой платформе, а не MAUS, который могут поразить одним FPV-дроном.

Министерство обороны Германии подтвердило, что уважает решение Бундестага, хотя немецкие СМИ, включая Die Welt, называют ситуацию личным провалом для министра обороны Бориса Писториуса. Его ведомство продолжительное время согласовывало поставку, которая в один момент была заблокирована.

Теперь немецкому оборонному ведомству придётся начинать сначала, запуская бюрократическую машину для поиска альтернатив. При этом отзывы депутатов Бундестага указывают на то, что у Rohde & Schwarz не так много шансов получить контракт на поставку MAUS немецким вооружённым силам.

#германия #рэб #maus
Источник: welt.de
