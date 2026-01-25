Сайт Конференция
apprenticebase
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
Правда, у обоих мотоциклов есть свои китайские копии, но таковы реалии современного рынка.

Руководство Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) определилось с производственной программой на 2026 год — после выхода предприятия с зимних каникул в Сети появились фотографии предсерийных образцов новой техники. Инсайдеры подтверждают, что конвейер готовят к выпуску сразу двух новинок: модифицированного мотоцикла с коляской Ural Neo 500 и абсолютно новой для завода модели — бюджетного эндуро.

Наибольший интерес вызвал лёгкий внедорожный мотоцикл, который ранее не фигурировал в официальных отчётах. Судя по попавшим в Сеть документам, речь идёт о локализации китайской модели Yingang XR3 - это классический утилитарный байк, созданный для повседневной езды по дорогам любого качества.

Техническая начинка новинки максимально проста и понятна рядовому владельцу. В раме установлен одноцилиндровый двигатель объёмом 223 «кубика» мощностью 16 лошадиных сил. Силовая конструкция проверена временем: воздушное охлаждение, карбюратор и механическая коробка передач.

При снаряжённой массе 146 кг этот мотоцикл должен стать доступным транспортом для глубинки и любителей лесных прогулок — по крайней мере, так он позиционируется самим производителем. Ожидаемая розничная цена составит около 290 тысяч рублей. Вероятнее всего, широкой публике модель покажут на выставке «Мотовесна-2026» под именем Ural XR3 Enduro или с сохранением оригинального индекса.

Вторая новинка (которая Ural Neo 500) ориентирована на поклонников классических «колясников». Эта модель станет компромиссным решением для тех, кто хочет новый мотоцикл с боковым прицепом, но не готов платить за премиальные флагманы бренда. В основе Neo также лежит азиатская платформа, однако российские специалисты провели серьёзную работу по её «русификации».

Директор завода Владимир Курмачев подтвердил, что сотрудничество с партнерами из КНР длится уже больше года. Инженеры из Ирбита дорабатывали конструкцию, чтобы адаптировать технику к жёстким условиям эксплуатации. Старт продаж этой версии намечен на второе полугодие — сразу после завершения сертификации.

Смена курса на доступный сегмент стала вынужденной, но логичной мерой для сохранения объёмов производства завода. Долгое время легендарный бренд жил за счёт экспорта в США, где тяжёлые полноприводные «Уралы» продаются по цене от 20 тысяч долларов. Однако из-за сложной логистики и риска санкций сборку основной экспортной линейки Gear-Up перенесли в Казахстан. Освободившиеся цеха в Свердловской области менеджмент решил загрузить массовым продуктом, способным конкурировать с многочисленными «китайцами» и подержанной японской техникой.


#мотоциклы #имз
Источник: motogonki.ru
