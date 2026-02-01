Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Любитель археологии при помощи спутниковых снимков нашел в Германии следы неизвестного похода римлян
Немецкий энтузиаст с помощью общедоступных спутниковых снимков обнаружил на севере Германии следы четырёх ранее неизвестных походных лагерей римской армии. Эта находка, подтвержденная профессиональными археологами, заставляет пересмотреть представления о масштабах и глубине римских военных кампаний в Германии в III веке н.э.

Немецкий археолог-любитель Михаэль Барковский, изучая общедоступные спутниковые снимки в 2020 году, обнаружил недалеко от города Акен странные геометрические структуры. Он предположил, что это могут быть остатки римского походного лагеря, и сообщил о находке в Государственное управление по охране памятников Саксонии-Анхальт. Профессиональные археологи провели аэрофотосъёмку и подтвердили его догадку, обнаружив в итоге четыре ранее неизвестных лагеря.

Может быть интересно

Изображение: Flux

Эти временные укрепления, построенные римскими легионерами в ходе марша, имели характерную прямоугольную форму со скруглёнными углами и дополнительным рвом перед воротами. Ранее археологические свидетельства римского присутствия в III веке нашей эры так далеко на севере Германии не встречались, хотя некоторые письменные источники на это указывали.

После открытия с воздуха в 2024-2025 годах были проведены наземные исследования. С помощью металлодетекторов было найдено более 1500 предметов, в основном железных: монеты и множество гвоздей, которые, вероятно, служили подковами для военных сандалий. Датировка отнесла находки к началу III века, что совпадает с временем военной кампании императора Каракаллы.

Фото: www.popsci.com

Эта находка, которую эксперты называют сенсационной, предоставляет первые вещественные доказательства глубокого продвижения римской армии в германские территории в этот период. Открытие также наглядно демонстрирует, как современные технологии и вовлечённость энтузиастов могут приводить к пересмотру исторических представлений.

#германия #археология #археологические объекты #древний рим #римская империя #артефакт #римская история #саксония #римская армия #военный лагерь
Источник: popsci.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
2
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
3
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
5
Samsung Galaxy S25 Ultra оказался единственным премиальным смартфоном среди топ-10 моделей
+
Аналитики прогнозируют увеличение объёма поставок чипов Samsung в 2026 году при замедлении рынка
+
Возгорание 16-контактного разъёма питания RTX 4090 зафиксировали на видео
+
В Ленинградской области наладили производство криогенного емкостного оборудования
+
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
1
На мировой рынок выходит игровой MiniLED-монитор Xiaomi G Pro 27Qi 2026 с частотой обновления 180 Гц
+
«Комсомольская правда»: В США компании готовы уволить 52 тысячи сотрудников из-за внедрения ИИ
+
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
9
Контроллер DualSense без физических кнопок для PS6 описан в патенте Sony
+
Минский автозавод поставит Смоленску партию троллейбусов на 316 млн рублей до конца 2027 года
+
Владелец вышедшего из строя Ryzen 9 7950X3D получил от техподдержки AMD взамен Ryzen 9 9950X3D
2
Nvidia сформировала специальный план поставок видеокарт GeForce RTX 50 на первый квартал 2026 года
1
США одобрили продажу Израилю оружия на $6,5 млрд
+
Топовые смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600 выйдут одновременно с iPhone 18
+
Разработчики игр теряют интерес к консолям Xbox и массово выбирают ПК как основную платформу
2
Злоумышленники украли 4556 ETH у криптовалютного кита с помощью атаки на адрес
1
Ряд пользователей жалуется на ошибки после установки патча KB5074105 для Windows 11
1

Популярные статьи

Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
1
Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
1
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
+
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
4

Сейчас обсуждают

Николай Олейник
16:38
Ну 45fps в киберпанке я играл 2020, после этого уже сменил 2 проца и 3 видео карты.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
Dentarg
16:20
Сбрили верующих в вечный рост
Bitcoin подешевел до $78 000 при ещё более внушительном падении других криптовалют
Юрий Богданов
16:19
Решение проблемы с пуском: Open Shell.
Microsoft признаёт проблемы с меню Пуск в Windows 11 после апдейтов и выпускает патч для исправления
Windmark_
16:12
Асрок в черный список )
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Overseer man
16:01
Они будут отлично смотреться висящими на фонарях.
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
embajador1
15:44
r5 5600 ? мьсе знает толк в извращениях
Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
Родион Вестов
15:43
Взятки приобретают все более витиеватые формы.
Шейх из ОАЭ приобрел долю в криптовалютном проекте, связанном с президентом США
ChatoBOT
15:26
А этот энтузиаст 2kliksphilip - тот ещё мазохист-онанист.
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
Руслан Ырджэх
14:24
Царь самолёт.Это какой то уже бомбардировщик с таким то ттх
В Китае испытывают уже четвертый прототип первого в мире истребителя шестого поколения
Cowboy Huggies
14:19
Кринж писать, что это кринж.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter