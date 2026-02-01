Немецкий энтузиаст с помощью общедоступных спутниковых снимков обнаружил на севере Германии следы четырёх ранее неизвестных походных лагерей римской армии. Эта находка, подтвержденная профессиональными археологами, заставляет пересмотреть представления о масштабах и глубине римских военных кампаний в Германии в III веке н.э.

Немецкий археолог-любитель Михаэль Барковский, изучая общедоступные спутниковые снимки в 2020 году, обнаружил недалеко от города Акен странные геометрические структуры. Он предположил, что это могут быть остатки римского походного лагеря, и сообщил о находке в Государственное управление по охране памятников Саксонии-Анхальт. Профессиональные археологи провели аэрофотосъёмку и подтвердили его догадку, обнаружив в итоге четыре ранее неизвестных лагеря.

Изображение: Flux

Эти временные укрепления, построенные римскими легионерами в ходе марша, имели характерную прямоугольную форму со скруглёнными углами и дополнительным рвом перед воротами. Ранее археологические свидетельства римского присутствия в III веке нашей эры так далеко на севере Германии не встречались, хотя некоторые письменные источники на это указывали.

После открытия с воздуха в 2024-2025 годах были проведены наземные исследования. С помощью металлодетекторов было найдено более 1500 предметов, в основном железных: монеты и множество гвоздей, которые, вероятно, служили подковами для военных сандалий. Датировка отнесла находки к началу III века, что совпадает с временем военной кампании императора Каракаллы.

Фото: www.popsci.com

Эта находка, которую эксперты называют сенсационной, предоставляет первые вещественные доказательства глубокого продвижения римской армии в германские территории в этот период. Открытие также наглядно демонстрирует, как современные технологии и вовлечённость энтузиастов могут приводить к пересмотру исторических представлений.