Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Неполадки наблюдались на системных платах с чипсетами серии 600 и 800

Ранее в сети Интернет публиковалось несколько историй о выходе из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D на материнских платах ASRock, но, как выяснили журналисты издания Wccftech, за последний месяц зафиксирован ряд аналогичных случаев, но с Ryzen 5 9600X.

Может быть интересно

В частности, участники платформы Reddit под никами NojuslsCute и RobotRollCall24 сообщили, что их ПК с матплатами производства ASRock на базе чипсетов A620 и B850 и процессорами Ryzen 5 9600X работали в течение нескольких месяцев, но совсем недавно перестали загружаться, а светодиоды отладки CPU и RAM горят красным. Было перепробовано несколько способов восстановления работоспособности, но они не увенчались успехом, что, судя по всему, указывает на проблемы со CPU.

Источник фото: Wccftech/Reddit

Ещё четыре пользователя явно указывают на выход из строя процессора Ryzen 5 9600X на материнских платах ASRock на базе чипсетов B850 и B650, причём двое из них сталкивались с аналогичной проблемой ранее. Отмечается, что подобных случаев за последний месяц может быть больше, но не все пострадавшие пишут о своих проблемах в сети Интернет.

#asrock #ryzen 5 9600x
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
1
Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса при искусственном освещении
+
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
2
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
2
Возгорание 16-контактного разъёма питания RTX 4090 зафиксировали на видео
+
TweakTown: Команда Diablo 2 представила новую игру Darkhaven с элементами Path of Exile и Diablo 4
+
Аналитики прогнозируют увеличение объёма поставок чипов Samsung в 2026 году при замедлении рынка
+
Вышла новая лимитированная серия зарядного устройства Cuktech 10 GaN Charger Ultra
+
MWM: Иран получил первые российские вертолёты Ми-28Н
+
Nvidia сформировала специальный план поставок видеокарт GeForce RTX 50 на первый квартал 2026 года
1
Контроллер DualSense без физических кнопок для PS6 описан в патенте Sony
+
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
7
ASUS выпускает для материнских плат AMD AM5 бета BIOS с AGESA pre-1.3.0.0 и опцией Bank Refresh Mode
+
Ряд пользователей жалуется на ошибки после установки патча KB5074105 для Windows 11
1
Galaxy S26 Ultra с 6,9-дюймовым дисплеем появился на свежих рендерах в двух цветовых версиях
+
На мировой рынок выходит игровой MiniLED-монитор Xiaomi G Pro 27Qi 2026 с частотой обновления 180 Гц
+
Энтузиаст протестировал Nvidia Quadro P2200 в паре с Core i5-12400F и 32 ГБ ОЗУ DDR4 в ряде игр
1
Найдена планета HD 137010 b размером с Землю в 146 световых годах от нас
+
Новый 12-ядерный кристалл с ядрами AMD Zen 6 может увеличиться относительно 8-ядерного только на 7%
9
Gigabyte выпустила материнскую плату X870E AORUS XTREME X3D AI TOP по цене 1099 долларов
+

Популярные статьи

Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
+
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
9
Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
+
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
+

Сейчас обсуждают

Андрей Касянчук
06:43
Где сумрачный гений нервосети, ссылающейся на этих учёных, нашёл ДНК в мумиях? Она давно распалась на химические составляющие и высохла... 🤣 Нервосеть, пишы ищё!
Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
Rommel85FRO
06:26
Параша этот FG и MFG. Задержку не заметит только идиот с геймпадом в руках. DLSS с пресетом качество - максимум, что дает этот ублюдский ИИ. И то, замыливание сразу заметно. При том, что говнари из nv...
Правительство США раскрыло информацию о космической программе мониторинга объектов СССР
Сергей Соколов
04:03
Нет смысла, купишь за 100 рублей прождешь месяц, чтобы отбить это, надо будет продавать за 500+. (70% с продажи удержит Озон + отними ещё налог + отними затраты на переупаковку и отправку на Озон) 1.Н...
Маркетплейсы в РФ заставят применять единую комиссию для всех продавцов
Bernigan
02:50
Да они так и будут дохнуть, ибо это происходит из за ненужного, маркетингового кэша, но стадо будет обвинять в этом производителей материнок, а не швятую амд, сделавшую перегретый бутерброд для победы...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Iphonovec
02:17
на самом деле это враньё, видел 8к телеки в магазине и разница огромная, но только на больших размерах.
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
Midnight Sun
01:08
Извините, но 6282 был представлен в 2016 и поступил на тестовую обкатку, а на линии вышел в 2017. Как-то по датам не стыкуется.
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
tHE-CROWD
00:43
Первый час. UNET списал за свои хотелки. Скорость не выросла, а упала. P.S. Скорость упала на A1, на Life, на МТС, практически до нуля. Я такого на велкоме никогда не видел. На UNET пока держится. Вр...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
32Влад32
00:23
Бред. Может еще с 4-х точек масштабирует?
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
32Влад32
00:21
ООН превратилась в обычную трибуну для желающих выступить. Реально уже ничего не решает. Тем более с таким бесхребетным генеральным секретарем.
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
wooopggabg
23:49
> В период с 2015 по 2025 год Королевские ВВС Саудовской Аравии перехватили более 150 баллистических ракет и беспилотников, в основном из Йемена и от хуситов, что делает их комплекс Patriot одной из с...
США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter