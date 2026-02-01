Неполадки наблюдались на системных платах с чипсетами серии 600 и 800

Ранее в сети Интернет публиковалось несколько историй о выходе из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D на материнских платах ASRock, но, как выяснили журналисты издания Wccftech, за последний месяц зафиксирован ряд аналогичных случаев, но с Ryzen 5 9600X.

В частности, участники платформы Reddit под никами NojuslsCute и RobotRollCall24 сообщили, что их ПК с матплатами производства ASRock на базе чипсетов A620 и B850 и процессорами Ryzen 5 9600X работали в течение нескольких месяцев, но совсем недавно перестали загружаться, а светодиоды отладки CPU и RAM горят красным. Было перепробовано несколько способов восстановления работоспособности, но они не увенчались успехом, что, судя по всему, указывает на проблемы со CPU.

Источник фото: Wccftech/Reddit

Ещё четыре пользователя явно указывают на выход из строя процессора Ryzen 5 9600X на материнских платах ASRock на базе чипсетов B850 и B650, причём двое из них сталкивались с аналогичной проблемой ранее. Отмечается, что подобных случаев за последний месяц может быть больше, но не все пострадавшие пишут о своих проблемах в сети Интернет.