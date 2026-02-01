Для этого компании понадобится группировка из 1 миллиона спутников

Компания SpaceX (США) обратилась в Федеральную комиссии по связи США (FCC) с запросом на создание центров обработки данных в космосе. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на официальный запрос компании. Источник изображения: ChatGPTВ своём запросе американская компания описывает намерения создать спутниковую группировку из 1 миллиона спутников, которые будут вращаться вокруг Земли и использовать солнечную энергию для обеспечения своих дата-центров питанием. По задумке руководства компании, прямое использование практически постоянной солнечной энергии с минимальными эксплуатационными и техническими затратами обеспечит эффективность центров обработки данных, а также снизит потенциальный вред окружающей среде из-за аналогичных объектов на Земле.

Маловероятно, что SpaceX действительно выведет на орбиту порядка 1 миллиона спутников, ведь в настоящее время их всего 15 тысяч. Однако, учитывая, что для создания спутниковой группировки Starlink из 9 тысяч спутников SpaceX запрашивала у FCC разрешение на 42 тысячи единицы оборудования – компания лишь перестраховываться.

SpaceX видит важную роль своих будущих многоразовых ракет-носителей Starship в реализации этой задумки, поскольку они позволят выводить на орбиту миллионы тонн полезной нагрузки в год при высокой скорости запуска. Нюанс в том, что Starship пока что не введён в эксплуатацию.