Видеокарта имеет 12 ГБ видеопамяти, чего вполне хватает для современных игр

Выпущенная в конце 2017 года видеокарта Titan V от Nvidia до сих пор обеспечивает высокие показатели частоты кадров в современных играх, особенно в паре с производительным процессором, что следует из свежего видеоролика, опубликованного на YouTube-канале ProYamYamPC.

Помимо видеокарты Titan V, для тестов использовался ПК, снабжённый процессором AMD Ryzen 7 7800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Сборка тестировалась в ряде игр в двух разрешениях и обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Assassin's Creed Mirage (очень высокие настройки качества графики): 1080p – 79 fps/35 fps, 1440p – 65 fps/22 fps

ARC Raiders (средние настройки, качество текстур Epic): 1080p – 94 fps/60 fps, 1440p – 75 fps/57 fps

Battlefield 6 (средние настройки, качество текстур Ultra): 1080p – 129 fps/103 fps, 1440p – 80 fps/72 fps

Dying Light: The Beast (средние настройки): 1080p – 84 fps/68 fps, 1440p – 65 fps/58 fps

Cyberpunk 2077 (высокие настройки): 1080p – 100 fps/71 fps, 1440p – 68 fps/53 fps

Kingdom Come: Deliverance II (средние настройки, качество текстур Ultra): 1080p – 117 fps/101 fps, 1440p – 80 fps/72 fps

Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (низкие настройки): 1080p – 286 fps/82 fps, 1440p – 204 fps/72 fps

Counter-Strike 2 (низкие настройки, FSR выкл.): 1080p – 359 fps/164 fps, 1440p – 256 fps/172 fps

Fortnite (низкие настройки): 1080p – 789 fps/405 fps, 1440p – 574 fps/285 fps

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

Эксперт отмечает, что Titan V, основанная на архитектуре Volta, показывает высокую производительность в популярных играх, обеспечивая более 60 fps относительно средней частоты кадров. Кроме того, видеокарта имеет 12 ГБ видеопамяти HBM2, чего вполне достаточно современным играм. При этом он выделяет и несколько недостатков видеоадаптера, включая высокие температуру и энергопотребление, а также прекращение поддержки моделей на базе Volta со стороны Nvidia, что означает отсутствие новых драйверов для будущих игр.

