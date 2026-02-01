Китайская корпорация CAC провела первый полет четвертого летного прототипа тяжелого малозаметного истребителя шестого поколения. Новый самолет, оснащенный тремя двигателями, по характеристикам значительно превзойдет все существующие аналоги по дальности, мощности РЛС и грузоподъемности. Ожидается, что он поступит на вооружение раньше американского F-47.

Программа по созданию тяжелого истребителя шестого поколения в Китае вышла на новый этап. 30 января 2026 года сообщено о первом полете четвертого летного прототипа данного самолета. Это событие произошло немногим более чем через год после публичного представления машины 26 декабря 2024 года. Стремительный переход к испытаниям четырех последовательно усовершенствованных прототипов аналитики связывают с высшим приоритетом программы и ее огромным финансированием.

Фото: https://militarywatchmagazine.com

Китайская оборонная промышленность демонстрирует способность в сжатые сроки переходить от первых полетов к серийному производству. Предшественник новой разработки — истребитель пятого поколения J-20 поступил на вооружение спустя шесть лет после своего первого полета в 2011 году. Учитывая текущие геополитические реалии и возросшую мощь технологической базы, есть вероятность, что новый истребитель шестого поколения может быть принят на вооружение даже быстрее, потенциально в 2030-2031 годах.

Разработчиком как J-20, так и нового самолета является корпорация Chengdu Aircraft Corporation (CAC). Их более легкие аналоги — J-35 и безымянный истребитель шестого поколения создаются конкурирующей корпорацией Shenyang Aircraft Corporation (SAC).

Ключевой особенностью разработки CAC стала трехдвигательная компоновка, не имеющая аналогов среди современных истребителей. Ожидается, что самолет будет обладать следующими характеристиками:

Дальность: расчетный боевой радиус превышает 4000 км, что вдвое больше показателя J-20 (2000 км) и многократно превосходит возможности американских F-22 и F-35;

Радиолокационный комплекс: будет оснащен самой крупной и мощной бортовой РЛС в мире;

Грузоподъемность: внутренние отсеки вооружения, в том числе три ventral-отсека, обладают объемом, в несколько раз превышающим емкость J-20. Это позволяет размещать широкий спектр управляемого вооружения, включая баллистические и крылатые ракеты, а также крупногабаритные ракеты "воздух-воздух" сверхбольшой дальности, такие как PL-17 (дальность поражения до 500 км).

Новый китайский истребитель, по прогнозам, опередит своего основного потенциального конкурента, американский F/A-XX (F-47) более чем на полдесятилетия. Первый полет американской машины ожидается не ранее 2028 года, а поступление на вооружение - не ранее второй половины 2030-х годов. Другие страны, включая Россию и Южную Корею, в обозримой перспективе до 2040-х годов не представят авиационных комплексов сопоставимого класса.