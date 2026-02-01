Notebookcheck сообщает, что космические обсерватории «Джеймс Уэбб» и «Чандра» обнаружили формирующееся скопление галактик рекордно ранней эпохи.

Наблюдения в рамках программы JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES) привели к неожиданному результату, о котором пишет Notebookcheck. Согласованная работа двух телескопов НАСА позволила идентифицировать протоскопление галактик, существовавшее в эпоху, которую ученые считали слишком ранней для появления столь массивных объектов.

В центре этого изображения находится неоново-голубое облако. Это облако представляет собой горячий рентгеновский газ, обнаруженный "Чандрой" в ходе самого глубокого из когда-либо проводившихся рентгеновских наблюдений. Изображение: Рентгеновское: NASA/CXC/CfA/Á Bogdán; Инфракрасное (JWST): NASA/ESA/CSA/STScI; Обработка изображений: NASA/CXC/SAO/P. Эдмондс и Л. Фраттаре

Объект JADES-ID1 зафиксировали, когда возраст Вселенной составлял лишь около миллиарда лет. При этом его масса уже оценивается в 20 триллионов солнечных. Такой показатель заставляет пересматривать модели образования крупномасштабных структур.

Ключевым доказательством природы находки стали данные с двух инструментов. «Уэбб» показал плотное скопление как минимум из 66 галактик. А «Чандра» добавила к картине критическую деталь — огромное облако раскаленного газа, типичный признак формирующегося скопления.

До этого открытия самые ранние из известных протоскоплений, подтвержденные рентгеновскими наблюдениями, астрономы находили в эпоху, отстоящую от Большого взрыва примерно на три миллиарда лет. Новый объект JADES-ID1 смещает эту границу куда дальше в прошлое. Разрыв в два миллиарда лет — огромный срок по меркам эволюции космоса. Теперь астрономам предстоит объяснить, какие процессы обеспечили столь стремительный рост. По сути, у JADES-ID1, согласно предыдущим моделям, просто не было достаточно времени, чтобы набрать такую массу.

Со временем это протоскопление должно превратиться в сверхмассивное скопление, подобное тем, что видны в современной Вселенной.