По последним слухам, серия выйдет в этом году.

Чипы NVIDIA N1 разрабатываются совместно с MediaTek и позиционируются как производительные и энергоэффективные решения для компьютеров с искусственным интеллектом. Об этом генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) рассказал тайваньским СМИ, сообщает VideoCardz со ссылкой на издание United Daily News.

Рендер чипа NVIDIA GB10 Grace Blackwell. Источник изображения: NVIDIA, Wccftech

Может быть интересно «Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг вчера (30-го января) посетил мероприятие по случаю наступления Нового года, организованное тайваньским отделением NVIDIA, и праздновал вместе более чем с 2000 сотрудников. Ранее ходили слухи, что NVIDIA сотрудничает с MediaTek в разработке процессоров серии N1. В интервью Хуанг заявил, что в результате сотрудничества с MediaTek была создана очень производительная система на кристалле (SoC) с низким энергопотреблением, но отличной производительностью, разработанная специально для компьютеров с продвинутыми возможностями искусственного интеллекта», — United Daily News.

Слухи о подготовке компанией NVIDIA серии чипов N1 с процессорными ядрами Arm и интегрированной графикой Blackwell появились уже достаточно давно. В числе последних находок кодовые обозначения нескольких ноутбуков с чипами N1 и N1X. Однако комментарии Хуанга интерпретируются так, что серия не предназначена исключительно для ноутбуков, это и платформа для производительных ПК. Один из таких ПК уже выпущен — это компактная рабочая станция NVIDIA DGX Spark для разработок в сфере искусственного интеллекта. По всей видимости, в большинстве случаев формат компьютеров на базе чипов N1 и N1X будет таким же.

В NVIDIA DGX Spark используется «суперчип» GB10 Grace Blackwell, который считается «родственником» чипам N1 и N1X. В частности, конфигурация GB10 включает 20-ядерный ARM-процессор с двумя кластерами из 10 ядер Cortex-X925 и Cortex-A725, интегрированную графику семейства Blackwell, в оснащение которой входит 6144 CUDA ядра. Предполагается, что аналогичную или похожую конфигурацию может использовать чип N1X, в то время как N1 станет несколько урезанной версией. Компьютеры DGX Spark также оснащаются 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

По последним слухам, презентация чипов серии NVIDIA N1 ожидается в первом-втором квартале 2026 года, хотя некоторые источники всё ещё указывают на более поздние сроки. В Интернете уже была обнаружена информация о нескольких ноутбуках, включая премиальные потребительские модели из серий Dell XPS и Lenovo Legion, которые, в частности, предназначены для игр.