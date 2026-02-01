Чёрная суббота отправила в нокаут рынок криптовалют и довела индекс жадности и страха до экстремального страха инвесторов

В субботу такие популярные криптовалюты, как Bitcoin, Etherium и Solana, потеряли значительную часть своей стоимости. В частности, главная криптовалюта мира, Bitcoin, стал дешевле $79 000, потеряв в субботу 6,1% стоимости. Etherium подешевел на 9% до суммы $2 445, тогда как Solana сейчас стоит $105,5 после падения цены на 9,9%.

Остальные входящие в топ-10 по уровню капитализации криптовалюты также оказались беззащитными перед рыночным падением. Dogecoin потерял 13% и стоит сейчас 10 центов, Cardano оценивается в 28 центов после падения на 13%.

Аналитики считают, что спад произошёл вследствие того, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) назначил главой ФРС Кевина Уорша (Kevin Warsh). Результатом стало укрепление доллара и, соответственно, снижение интереса к биткоину, как к альтернативной валюте со стороны инвесторов.

Если Сенат США утвердит Уорша, он придёт на смену нынешнему председателю ФРС Джерому Пауэллу (Jerome Powell), у которого срок полномочий завершается в мае.

Помимо криптовалют, на уходящей неделе у инвесторов были и другие поводы для расстройства. В пятницу спотовые цены на серебро показали рекордный спад с марта 1980 года. Падение на 28% привело к стоимости серебра $83,45 за унцию, тогда как фьючерсы на серебро потеряли 31,4% и в момент закрытия торгов торговались на уровне $78,53.