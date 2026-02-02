Сайт Конференция
Global_Chronicles
WCCFTech: Apple может выпустить iPhone Flip только после успешных продаж складного iPhone
WCCFTech сообщает - Apple изучает возможность создания модели iPhone Flip, но ее запуск полностью зависит от рыночного успеха первого складывающегося iPhone.

Планы Apple по выпуску складного iPhone-«раскладушки» под названием Flip целиком зависят от успеха другой, еще не выпущенной модели. Как пишет WCCFTech, судьбу iPhone Flip решит рынок, а точнее — спрос на более крупный и дорогой iPhone Fold.

Изображение издания WCCFTech

Логика Apple, если верить источникам, прямолинейна. Сначала компания представит премиальный iPhone Fold в форм-факторе «книжки», бросая вызов Samsung. Успех этой модели должен доказать, что на складные iPhone существует устойчивый спрос. Только в этом случае инженеры получат добро на разработку iPhone Flip.

Этот второй смартфон, iPhone Flip, по слухам, окажется проще и, возможно, дешевле флагмана. Такой ход — классика для Apple. Сначала компания выпускает топовую модель, которая задает тренд, а уже потом заполняет нишу более доступными вариантами. Тот же принцип работал с линейкой обычных iPhone.

Марк Гурман из Bloomberg в своем блоге подтверждает этот подход. Он пишет, что в Apple делают ставку на первый складной iPhone, надеясь, что он создаст «реальной спрос» в категории. Это необходимое условие для того, чтобы выпуск iPhone Flip стал экономически оправданным.

Согласно более ранним слухам, iPhone Flip мог появиться только к 2028 году. Но теперь все упирается в продажи iPhone Fold. Apple известна своими амбициозными планами по продажам, и если первая складная модель их не выполнит, проект «раскладушки» могут просто заморозить. Выходит, будущее компактного складного iPhone сейчас в руках покупателей, которые решат, нужен ли им вообще iPhone Fold.

#apple #складной смартфон #wccftech #iphone fold #марк гурман #раскладушка #iphone flip
Источник: wccftech.com
