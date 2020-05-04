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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: сенсорный выключатель, внешний аккумулятор и многое другое

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Кроссовки с подсветкой

Хочу предложить вашему вниманию отличные кроссовки с красивой светодиодной подсветкой. Данная модель очень удобная, легкая, а подсветка обладает разными режимами свечения. У продавца большой выбор размеров и имеется таблица размеров, по которой вы можете выбрать свой размер, а также три варианта цветовой гаммы.

US $21.67 - 27.09

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Внешний аккумулятор

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Данное устройство можно использовать для зарядки любых гаджетов, для этого в нем имеется 10000 мАч электроёмкости. Для удобства на устройстве имеется цифровой дисплей и три выхода для зарядки. Данное устройство имеет функцию быстрой зарядки. Модель имеет хорошие отзывы у покупателей и была заказана более 11000 раз.

US $8.87 - 10.72

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Беспроводная колонка

Беспроводные колонки пользуются большой популярностью. Данная модель имеет стильный дизайн. Устройство имеет динамики широкого диапазона. Колонка имеет небольшие размеры, но несмотря на это хорошо и громко звучит. Также стоит отметить, что на максимальной громкости колонка не шумит и имеет чистый звук. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.

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US $39.43

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Вакуумный упаковщик

Вакуумный упаковщик является еще одним современным кухонным гаджетом, который может продлить срок хранения продуктов. В комплект входят упаковочные пакеты, которые всегда можно докупить отдельно. Данное устройство может понадобится не только дома, но и поможет сохранить продукты в походе или в других выездных мероприятиях.

US $29.24 - 32.50

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Сенсорный выключатель

Это очень стильный выключатель. Лицевая часть корпуса изготовлена из закаленного стекла, что позволяет легко и быстро очистить устройство от пыли. Также выключатель можно подключить к смартфону и управлять светом с телефона. Особенно это удобно если данные выключатели будут установлены во всем доме. Данное устройство популярное и надежное.   

US $13.76 - 14.79

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Женские смарт-часы

Данная модель смарт-часов имеет большой цветной дисплей под защитой закаленного стекла. Также часы показывают ваш пульс, следят за вашим сном, показывают уведомления со смартфона и мягко будят при помощи вибрации. Продавец предлагает часы с регулируемым ремешком, а также в комплект входят кабель для зарядки.

US $18.37 - 19.24

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Корзина для белья и игрушек

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У вас маленький ребенок и везде разбросаны игрушки, много белья, тогда данная корзина для вас. Корзина очень крепкая, основание и верх держит форму и выполняет функцию каркаса. Ткань корзины пропитана гидрофобным средством, а ручки изготовлены из эко кожи. Все строчки ровные. С такой корзиной у вас всегда будет порядок в доме.

US $4.84 - 16.44

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